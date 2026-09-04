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04. septembra 2026

Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku


Tagy: bývalý maďarský premiér Dodávky ropy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové palivo Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky ruské zasahovanie Vyšetrovanie zasahovanie do volieb

V súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.



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branislav grohling 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.


Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku a vo veci nebol vypočutý nik z potenciálnych podozrivých.

Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, v súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.

Pomoc s vybavením návštevy v Moskve


„Teraz som sa dozvedel, že polícia odmietla vyšetrovať ruské zasahovanie do slovenských volieb a nikoho z potenciálnych podozrivých v tejto veci ani len nevypočuli,” uviedol a dodal, že toto rozhodnutie rešpektuje.

Podľa medializovaných informácií sa mal vtedajší premiér Peter Pellegrini niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami v roku 2020 stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, pričom ho mal tajne požiadať o pomoc s vybavením návštevy v Moskve, ktorej cieľom malo byť zvýšenie preferencií strany Smer, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol (neskôr zo Smeru odišiel a založil stranu Hlas-SD - pozn. SITA).

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Celú schému následne rozbehol vtedajší maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Pellegrini na medializované informácie reagoval tým, že jeho cesta do Moskvy v roku 2020 bola oficiálnou pracovnou návštevou.

Výpovede opozičných poslancov


Ruského premiéra navštívil spolu s vtedajším ministrom hospodárstva. Cieľom podľa neho bolo uistiť sa, že bude zaistená dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva na Slovensko.

„Polícia v tejto veci vypočula len mňa, keďže som podal podnet. Nikoho z možných podozrivých nevypočuli. Pre porovnanie spomeniem, že keď niekto z vládnej koalície dá trestné oznámenie na niekoho z opozície, tak opoziční poslanci chodia vypovedať. Z SaS na polícii už takto skončili napríklad Alojz Hlina, Mária Kolíková či Martina Bajo Holečková. A to iba preto, lebo poukázali na pochybenia vládnej koalície,” tvrdí šéf liberálov. Dodal, že mu ostáva len rešpektovať toto rozhodnutie .

„Ale rozhodne to nevzdávam ja a ani nikto z SaS. Nevzdávajte to ani vy Do volieb nám ostáva rok a my urobíme všetko preto, aby Fico a spol skončili!” uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bývalý maďarský premiér Dodávky ropy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové palivo Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky ruské zasahovanie Vyšetrovanie zasahovanie do volieb
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