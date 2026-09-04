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04. septembra 2026
Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku
Tagy: bývalý maďarský premiér Dodávky ropy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové palivo Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky ruské zasahovanie Vyšetrovanie zasahovanie do volieb
V súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.
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4.9.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku a vo veci nebol vypočutý nik z potenciálnych podozrivých.
Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, v súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.
„Teraz som sa dozvedel, že polícia odmietla vyšetrovať ruské zasahovanie do slovenských volieb a nikoho z potenciálnych podozrivých v tejto veci ani len nevypočuli,” uviedol a dodal, že toto rozhodnutie rešpektuje.
Podľa medializovaných informácií sa mal vtedajší premiér Peter Pellegrini niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami v roku 2020 stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, pričom ho mal tajne požiadať o pomoc s vybavením návštevy v Moskve, ktorej cieľom malo byť zvýšenie preferencií strany Smer, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol (neskôr zo Smeru odišiel a založil stranu Hlas-SD - pozn. SITA).
Celú schému následne rozbehol vtedajší maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Pellegrini na medializované informácie reagoval tým, že jeho cesta do Moskvy v roku 2020 bola oficiálnou pracovnou návštevou.
Ruského premiéra navštívil spolu s vtedajším ministrom hospodárstva. Cieľom podľa neho bolo uistiť sa, že bude zaistená dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva na Slovensko.
„Polícia v tejto veci vypočula len mňa, keďže som podal podnet. Nikoho z možných podozrivých nevypočuli. Pre porovnanie spomeniem, že keď niekto z vládnej koalície dá trestné oznámenie na niekoho z opozície, tak opoziční poslanci chodia vypovedať. Z SaS na polícii už takto skončili napríklad Alojz Hlina, Mária Kolíková či Martina Bajo Holečková. A to iba preto, lebo poukázali na pochybenia vládnej koalície,” tvrdí šéf liberálov. Dodal, že mu ostáva len rešpektovať toto rozhodnutie .
„Ale rozhodne to nevzdávam ja a ani nikto z SaS. Nevzdávajte to ani vy Do volieb nám ostáva rok a my urobíme všetko preto, aby Fico a spol skončili!” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku a vo veci nebol vypočutý nik z potenciálnych podozrivých.
Ako pripomenul v príspevku na sociálnej sieti, v súvislosti s možným zasahovaním Ruska do volieb na Slovensku podal ešte na jar tohto roka podnet na Generálnu prokuratúru, aby sa celá vec prešetrila.
Pomoc s vybavením návštevy v Moskve
„Teraz som sa dozvedel, že polícia odmietla vyšetrovať ruské zasahovanie do slovenských volieb a nikoho z potenciálnych podozrivých v tejto veci ani len nevypočuli,” uviedol a dodal, že toto rozhodnutie rešpektuje.
Podľa medializovaných informácií sa mal vtedajší premiér Peter Pellegrini niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami v roku 2020 stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, pričom ho mal tajne požiadať o pomoc s vybavením návštevy v Moskve, ktorej cieľom malo byť zvýšenie preferencií strany Smer, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol (neskôr zo Smeru odišiel a založil stranu Hlas-SD - pozn. SITA).
Celú schému následne rozbehol vtedajší maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Pellegrini na medializované informácie reagoval tým, že jeho cesta do Moskvy v roku 2020 bola oficiálnou pracovnou návštevou.
Výpovede opozičných poslancov
Ruského premiéra navštívil spolu s vtedajším ministrom hospodárstva. Cieľom podľa neho bolo uistiť sa, že bude zaistená dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva na Slovensko.
„Polícia v tejto veci vypočula len mňa, keďže som podal podnet. Nikoho z možných podozrivých nevypočuli. Pre porovnanie spomeniem, že keď niekto z vládnej koalície dá trestné oznámenie na niekoho z opozície, tak opoziční poslanci chodia vypovedať. Z SaS na polícii už takto skončili napríklad Alojz Hlina, Mária Kolíková či Martina Bajo Holečková. A to iba preto, lebo poukázali na pochybenia vládnej koalície,” tvrdí šéf liberálov. Dodal, že mu ostáva len rešpektovať toto rozhodnutie .
„Ale rozhodne to nevzdávam ja a ani nikto z SaS. Nevzdávajte to ani vy Do volieb nám ostáva rok a my urobíme všetko preto, aby Fico a spol skončili!” uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bývalý maďarský premiér Dodávky ropy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové palivo Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Prezident Slovenskej republiky ruské zasahovanie Vyšetrovanie zasahovanie do volieb
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