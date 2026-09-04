|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 4.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2026
Fico rokoval s bulharským premiérom. Témou bol európsky rozpočet aj vojna na Ukrajine – FOTO, VIDEO
Tagy: Bulharsko Jadrové reaktory Premiér Slovenskej republiky RePower EÚ Rokovanie Rozpočet EÚ Spolupráca Stretnutie ministrov Ukrajina Vojna na Ukrajine
Slovenský a bulharský premiér rokovali o rozpočte EÚ, vojne na Ukrajine či dodávkach plynu. Za najvýznamnejší výsledok označili spoluprácu pri výstavbe nových jadrových reaktorov. Pripravovaný ...
Zdieľať
4.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský a bulharský premiér rokovali o rozpočte EÚ, vojne na Ukrajine či dodávkach plynu. Za najvýznamnejší výsledok označili spoluprácu pri výstavbe nových jadrových reaktorov.
Pripravovaný rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034, právo veta, ako aj vojna na Ukrajine a dovoz plynu do strednej Európy boli spoločnými témami piatkového rokovania medzi predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom a jeho bulharským kolegom Rumenom Radevom.
Za najvýznamnejší záver rokovaní v bulharskej Sofii Fico označil dohodu medzi Slovenskom a Bulharskom o spolupráci pri výstavbe nových jadrových reaktorov, keďže tak Slovensko, ako aj Bulharsko plánujú spolupracovať s rovnakým partnerom z USA. Slovenský premiér zároveň uviedol, že od rezortu hospodárstva očakáva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy.
„Výhody, ktoré bulharské spoločnosti ponúkajú pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité,“ zdôraznil Fico. Zároveň doplnil, že Slovensko patrí medzi zásadných odporcov REPOWER EÚ, na základe ktorého dôjde k zastaveniu odoberania ruského plynu v roku 2027. „S plynom bude obrovský problém. Budeme ho kupovať za také ceny, aké sme v živote nevideli. Toto je výsledok politiky EÚ, pokiaľ ide o okuliare nepochopenia reálií, pokiaľ ide o energetickú politiku,“ skonštatoval Fico.
Témou rokovania medzi slovenským a bulharským premiérom bol aj pripravovaný rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Slovensko a Bulharsko majú v tejto súvislosti rovnaký názor na význam kohézie, teda odstraňovania regionálnych rozdielov aj na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
„Poďme vysvetľovať, že odstraňovanie regionálnych rozdielov, na ktoré chce dať Európska komisia podstatne menej peňazí, nie je niečo, čo ide proti konkurencieschopnosti. Je to len otázka nastavenia projektov a kritérií. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa tak radikálne okresala obálka na kohéziu a už vôbec nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa takto znížil objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku,“ zdôraznil Fico.
Slovenský premiér bulharského kolegu tiež informoval, že pokusy niektorých krajín EÚ obmedziť právo veta v oblastiach ako dane, rozpočet, obrana, zahraničná politika či migrácia, sú pre Slovensko červenou čiarou. „Neviem si predstaviť, že by sme chodili do Bruselu ako krajina, ktorá bude dostávať príkazy a pokyny od iných. Veľké krajiny sa dohodnú a malé budú musieť poslúchať? Toto nie je vízia EÚ,“ vyhlásil Fico.
Predseda slovenskej vlády ďalej uviedol, že slovenská vláda nie je súčasťou žiadnych mechanizmov, ktoré by podporovali vojnu na Ukrajine. Táto vojna podľa jeho slov zároveň nemá vojenské riešenie. „Nie som nadšený z toho, ako sa podporuje vojna zo strany EÚ. Únia potrebuje viac diplomacie, nie viac zbraní. Bol by som veľmi nerád, ak by víťazom súboja o európsky rozpočet na rok 2028 až 2034 neboli občania členských štátov EÚ, ale zbrojárske firmy,“ podotkol Fico.
Podobný názor prezentoval aj bulharský premiér Rumen Radev. „Som rád, že máme spoločnú víziu o Európe, že je to Európa mieru a prosperity, Európa jednoty, a preto sa veľmi opatrne pozeráme na to, čo sa deje na Ukrajine. Sme presvedčení o tom, že vojenské riešenie nepripadá do úvahy. Vyzývame, aby si všetci sadli k stolu a vyriešili tento konflikt diplomatickou cestou,“ zdôraznil Radev.
Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Bulharskom sú podľa predsedov oboch vlád bezproblémové. Fico v tejto súvislosti ocenil starostlivosť bulharskej vlády o slovenskú menšinu v krajine a vyzval na intenzívnejšiu výmenu študentov. Návštevu Sofie využil aj na pozvanie Radeva na oficiálnu návštevu Slovenska. Ponúkol mu aj spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky. „Pretože opätovne ako predsedajúca krajina tohto regionálneho združenia mu chceme dať relevantnosť a silu, ktorú táto regionálna skupina mala pred niekoľkými rokmi nielen na úrovni EÚ, ale prakticky na celom svete,“ uviedol slovenský premiér.
Súčasťou delegácie predsedu vlády popri ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajovi Blanárovi bol aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. V rámci návštevy Sofie sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie ministrov obrany SR a Bulharska. „Máme si navzájom čo ponúknuť,“ skonštatoval v tejto súvislosti premiér Fico. „Keď nevyrobíme a nepredáme my, urobí to niekto iný,“ poznamenal a pripomenul situáciu po roku 1989, kedy bola v bývalom Československu utlmovaná zbrojárska výroba a zbrojovky boli prinútené opustiť medzinárodné trhy.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s bulharským premiérom. Témou bol európsky rozpočet aj vojna na Ukrajine – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Pripravovaný rozpočet Európskej únie na roky 2028 až 2034, právo veta, ako aj vojna na Ukrajine a dovoz plynu do strednej Európy boli spoločnými témami piatkového rokovania medzi predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom a jeho bulharským kolegom Rumenom Radevom.
Spolupráca pri výstavbe nových jadrových reaktorov
Za najvýznamnejší záver rokovaní v bulharskej Sofii Fico označil dohodu medzi Slovenskom a Bulharskom o spolupráci pri výstavbe nových jadrových reaktorov, keďže tak Slovensko, ako aj Bulharsko plánujú spolupracovať s rovnakým partnerom z USA. Slovenský premiér zároveň uviedol, že od rezortu hospodárstva očakáva, že využije všetky výhody, ktoré má Bulharsko z pohľadu dovozu plynu do strednej Európy.
„Výhody, ktoré bulharské spoločnosti ponúkajú pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité,“ zdôraznil Fico. Zároveň doplnil, že Slovensko patrí medzi zásadných odporcov REPOWER EÚ, na základe ktorého dôjde k zastaveniu odoberania ruského plynu v roku 2027. „S plynom bude obrovský problém. Budeme ho kupovať za také ceny, aké sme v živote nevideli. Toto je výsledok politiky EÚ, pokiaľ ide o okuliare nepochopenia reálií, pokiaľ ide o energetickú politiku,“ skonštatoval Fico.
Témy rokovania
Témou rokovania medzi slovenským a bulharským premiérom bol aj pripravovaný rozpočet EÚ na roky 2028 až 2034. Slovensko a Bulharsko majú v tejto súvislosti rovnaký názor na význam kohézie, teda odstraňovania regionálnych rozdielov aj na význam spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.
„Poďme vysvetľovať, že odstraňovanie regionálnych rozdielov, na ktoré chce dať Európska komisia podstatne menej peňazí, nie je niečo, čo ide proti konkurencieschopnosti. Je to len otázka nastavenia projektov a kritérií. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa tak radikálne okresala obálka na kohéziu a už vôbec nemôžeme súhlasiť s tým, aby sa takto znížil objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku,“ zdôraznil Fico.
Červená čiara pre obmedzenie právo veta
Slovenský premiér bulharského kolegu tiež informoval, že pokusy niektorých krajín EÚ obmedziť právo veta v oblastiach ako dane, rozpočet, obrana, zahraničná politika či migrácia, sú pre Slovensko červenou čiarou. „Neviem si predstaviť, že by sme chodili do Bruselu ako krajina, ktorá bude dostávať príkazy a pokyny od iných. Veľké krajiny sa dohodnú a malé budú musieť poslúchať? Toto nie je vízia EÚ,“ vyhlásil Fico.
Predseda slovenskej vlády ďalej uviedol, že slovenská vláda nie je súčasťou žiadnych mechanizmov, ktoré by podporovali vojnu na Ukrajine. Táto vojna podľa jeho slov zároveň nemá vojenské riešenie. „Nie som nadšený z toho, ako sa podporuje vojna zo strany EÚ. Únia potrebuje viac diplomacie, nie viac zbraní. Bol by som veľmi nerád, ak by víťazom súboja o európsky rozpočet na rok 2028 až 2034 neboli občania členských štátov EÚ, ale zbrojárske firmy,“ podotkol Fico.
Názor bulharského premiéra
Podobný názor prezentoval aj bulharský premiér Rumen Radev. „Som rád, že máme spoločnú víziu o Európe, že je to Európa mieru a prosperity, Európa jednoty, a preto sa veľmi opatrne pozeráme na to, čo sa deje na Ukrajine. Sme presvedčení o tom, že vojenské riešenie nepripadá do úvahy. Vyzývame, aby si všetci sadli k stolu a vyriešili tento konflikt diplomatickou cestou,“ zdôraznil Radev.
Vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Bulharskom sú podľa predsedov oboch vlád bezproblémové. Fico v tejto súvislosti ocenil starostlivosť bulharskej vlády o slovenskú menšinu v krajine a vyzval na intenzívnejšiu výmenu študentov. Návštevu Sofie využil aj na pozvanie Radeva na oficiálnu návštevu Slovenska. Ponúkol mu aj spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky. „Pretože opätovne ako predsedajúca krajina tohto regionálneho združenia mu chceme dať relevantnosť a silu, ktorú táto regionálna skupina mala pred niekoľkými rokmi nielen na úrovni EÚ, ale prakticky na celom svete,“ uviedol slovenský premiér.
Súčasťou delegácie predsedu vlády popri ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajovi Blanárovi bol aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák. V rámci návštevy Sofie sa uskutočnilo bilaterálne stretnutie ministrov obrany SR a Bulharska. „Máme si navzájom čo ponúknuť,“ skonštatoval v tejto súvislosti premiér Fico. „Keď nevyrobíme a nepredáme my, urobí to niekto iný,“ poznamenal a pripomenul situáciu po roku 1989, kedy bola v bývalom Československu utlmovaná zbrojárska výroba a zbrojovky boli prinútené opustiť medzinárodné trhy.
Zdroj: SITA.sk - Fico rokoval s bulharským premiérom. Témou bol európsky rozpočet aj vojna na Ukrajine – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bulharsko Jadrové reaktory Premiér Slovenskej republiky RePower EÚ Rokovanie Rozpočet EÚ Spolupráca Stretnutie ministrov Ukrajina Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku
Gröhling tvrdí, že polícia odmietla vyšetrovať údajné ruské zasahovanie do volieb na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Najnovší Lidl nájdete v Rosine pri Žiline
Najnovší Lidl nájdete v Rosine pri Žiline