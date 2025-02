NBA sleduje situáciu okolo spoločnosti Decathlon, ktorá údajne profitovala z nútenej práce v Číne

Vážne porušovanie ľudských práv

Spoločnosť Decathlon bola založená v roku 1976 v Lille v severnom Francúzsku a postupne rozširovala svoj model veľkoobchodných predajní najskôr v Európe a potom v Ázii, Afrike a Amerike. Decathlon, ktorý zamestnáva okolo 100-tisíc ľudí, vygeneroval predvlani čistý zisk 931 miliónov eur pri obrate 15,6 miliardy eur.





8.2.2025 (SITA.sk) - Zámorská basketbalová súťaž NBA v piatok uviedla, že "berie veľmi vážne svoj kódex správania " pre spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh jej licencované produkty. Kontaktovala tiež francúzsku spoločnosť Decathlon , ktorá čelí obvineniam, že ťaží z nútenej práce v Číne.Predajca športových potrieb Decathlon, ktorý má 1700 obchodov vo viac ako 70 krajinách sveta vrátane Slovenska, predáva dresy, tričká a tenisky so značkou NBA."Pred viac ako 20 rokmi NBA zaviedla Kódex správania pre držiteľov licencie a dodávateľov, ktorý musia všetci držitelia licencií NBA a ich dodávatelia dodržiavať, aby sa zabezpečilo, že ich podnikanie bude vedené spoločensky zodpovedným a etickým spôsobom," uviedla NBA a dodala: "Dodržiavanie nášho kódexu správania berieme veľmi vážne a obvinenia týkajúce sa Decathlonu riešime priamo so spoločnosťou."Dve francúzske médiá, Disclose a France 2, v správach zverejnených vo štvrtok uviedli, že Decathlon ťažil z nútenej práce čínskej ujgurskej menšiny, ktorá je podľa ľudskoprávnych skupín terčom vážneho porušovania ľudských práv zo strany čínskej vlády.Decathlon odoberal textílie od Qingdao Jifa Group, výrobcu odevov, ktorý sa podľa Disclose "spolieha na sieť nútených prác v Číne". V dokumente France 2 miestny manažér hovoril, že bavlna uskladnená v spoločnosti vyrábajúcej pre Decathlon môže pochádzať zo Sin-ťiangu, domova prevažne moslimskej komunity Ujgurov.Decathlon potvrdil, že spolupracuje so skupinou Qingdao Jifa Group, ale pre agentúru AFP uviedol, že sa "každý deň zaväzuje zaručiť integritu a rešpektovanie základných práv v rámci našich podnikov a nášho hodnotového reťazca". Spoločnosť uviedla, že "rozhodne odsudzuje všetky formy nútenej práce" a "nebude váhať podniknúť kroky a všetky potrebné opatrenia, ak sa tieto tvrdenia ukážu ako pravdivé".Spoločnosť dodala, že "100 percent bavlny", ktorú používa Decathlon, dodávajú zdroje "zaviazané k najzodpovednejším praktikám, ktoré zaručujú absenciu všetkých foriem nútenej práce".Decathlon neskôr tiež pre AFP uviedol, že v Spojených štátoch nepredáva žiadne produkty vyrobené v Číne. Americký Kongres v roku 2021 odhlasoval zákaz dovozu všetkého tovaru z regiónu Sin-ťiang, pokiaľ spoločnosti neposkytnú overiteľný dôkaz, že výroba nezahŕňala nútenú prácu.NBA by sa mala v októbri prvýkrát po šiestich rokoch vrátiť do Číny, a to v rámci dvoch prípravných zápasov v Macau medzi Brooklynom Nets Phoenixom Suns . Od dvoch predsezónnych zápasov v roku 2019 sa v Číne nekonali žiadne zápasy NBA po tweete od vtedajšieho generálneho manažéra Houston Rockets Daryla Moreyho na podporu prodemokratického hnutia v Hongkongu.