Liga majstrov: Neapol chce v Barcelone natiahnuť sériu bez prehry

Francesco Calzona ešte v úlohe hlavného trénera futbalistov Neapola neprehral a túto bilanciu si chce udržať aj po osemfinálovej odvete Ligy majstrov. SSC v nej v utorok nastúpi na pôde FC Barcelona, v úvodnom zápase sa zrodila remíza 1:1. V ďalšom dueli s výkopom o 21.00 h hostí Arsenal Londýn FC Porto, na portugalskej pôde prehral 0:1.





Po nástupe Calzonu, ktorý je zároveň koučom slovenskej reprezentácie, má Neapol bilanciu dve víťazstvá a tri remízy. V tabuľke talianskej Serie A figuruje na 7. mieste. Calzonu teší, že strelecky sa opäť darí Gruzíncovi Chvičovi Kvaracchelijovi, ktorý vsietil v uplynulých štyroch zápasoch štyri góly. "Chviča je špeciálny futbalista, ktorý ma veľký vplyv na hru nášho tímu. Má moju plnú dôveru," zdôraznil šéf neapolskej lavičky.Kvaracchelija sa presadil aj v generálke na súboj v Barcelone, v ktorej Neapol doma remizoval s FC Turín 1:1. Calzona bol napriek strate dvoch bodov s výkonom spokojný. "Boli sme dominantný tím, no nedokázali sme územnú prevahu pretaviť vo víťazný gól. Na Camp Nou nás čaká náročný zápas. Rešpektujeme silu súpera, pred Barcelonou však nemáme strach. Aj my máme svoje kvality a urobíme všetko pre to, aby sme sa dokázali presadiť našimi zbraňami," dodal Calzona.Barcelona sa naladila na odvetu s Neapolom víťazstvom 1:0 nad Mallorcou, ktoré zariadil 16-ročný Lamine Yamal. V utorok jej pre zranenia budú chýbať stredopoliari Frankie de Jong s Pedrim. Otáznik visí aj nad štartom brazílskeho krídelníka Raphinhu, ktorý musel proti Mallorce v závere prvého polčasu striedať. Barcelona v troch ligových zápasoch za sebou neinkasovala a tréner Xavi Hernandez verí, že si čisté konto udrží aj doma proti Neapolu. "V defenzíve sme sa zlepšili a to jeden z hlavných dôvodov, prečo dokážeme vyhrávať zápasy. Veľmi dobrú robotu odvádza Andreas Christensen, je silný v osobných súbojoch," uviedol Xavi pre denník Marca.Arsenal musí proti Portu doháňať jednogólové manko. V Premier League vyhral v tomto roku osem zápasov za sebou a po domácom triumfe 2:1 nad Brentfordom sa dostal na čelo tabuľky. "Kanonieri" vedú o skóre pred Liverpoolom, ktorý v nedeľňajšom šlágri remizoval s Manchestrom City 1:1. Úradujúci anglický šampión stráca na vedúce duo bod, do konca súťaže ešte zostáva odohrať desať kôl.Proti Brentfordu sa Arsenal v koncovke trápil, vykúpil ho až gól Kaia Havertza v 86. minúte. "Dosiahli sme mimoriadne dôležité víťazstvo. Pre fanúšikov to nebol okulahodiaci futbal. Inkasovali sme zbytočný gól do šatne a v druhom polčase sme sa dlho nedokázali presadiť. Napokon sme však našli kľúč k prekonaniu dobre organizovanej defenzívy súpera. Pred odvetou s Portom je to pre celé mužstvo veľká vzpruha," priznal nemecký útočník.Porto uspelo v portugalskej lige na pôde Portimonense 3:0, v tabuľke je však až na treťom mieste so sedembodovou stratou na lídra Benficu Lisabon. "V Londýne chceme nadviazať na výkon z úvodného osemfinálového duelu, v ktorom tím do bodky splnil taktické pokyny. Arsenal má veľmi silný útok, dáva veľa gólov. Musíme ho eliminovať," povedal tréner "drakov" Sergio Conceiçao.

Odvety osemfinále Ligy majstrov - UTOROK 12. marca o 21.00 h:



FC Barcelona - SSC Neapol /prvý zápas: 1:1, rozhodca: Danny Makkelie (Hol.)/



Arsenal Londýn - FC Porto /prvý zápas: 0:1, rozhodca: Clement Turpin (Fr.)/