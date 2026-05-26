Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Guardiolovi vzdal poctu aj Michael Jordan. Basketbalová legenda vyzdvihla Španiela na jeho rozlúčkovej oslave
Michael Jordan prekvapil fanúšikov na rozlúčkovej akcii Pepa Guardiolu videopozdravom pre španielskeho kouča. Basketbalová legenda Michael Jordan sa pridala k tisíckam fanúšikov anglického futbalového ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Michael Jordan prekvapil fanúšikov na rozlúčkovej akcii Pepa Guardiolu videopozdravom pre španielskeho kouča.
Basketbalová legenda Michael Jordan sa pridala k tisíckam fanúšikov anglického futbalového klubu Manchester City, ktorí v pondelok vzdali hold trénerovi Pepovi Guardiolovi na jeho rozlúčkovej oslave. Guardiola po desiatich rokoch opúšťa "The Citizens" a Premier League mu venuje dôstojnú rozlúčku oslavami s trofejami, ktoré získal v Manchestri.
"Ahoj Pep. Tu je Michael Jordan. Chcel som ti len zagratulovať k neuveriteľnej kariére," povedal bývalý hviezdny hráč Chicaga Bulls prostredníctvom videopozdravu. V narážke na Guardiolovu záľubu v golfe dodal: "Uži si dôchodok. Veľa šťastia na golfovom ihrisku a drž sa. Gratulujem."
Fanúšikovia lemovali ulice mesta, aby sa rozlúčili so španielskym trénerom, ktorý sa spolu s hráčmi a zamestnancami klubu zviezol na otvorenom dvojposchodovom autobuse na Etihad Stadium.
Guardiola počas svojej záverečnej sezóny v klube získal FA Cup aj League Cup, jeho zbierka trofejí od roku 2016 sa zaokrúhlila na 20. Šlo dovedna o šesť titulov v Premier League a jeden aj v Lige majstrov.
Manchester City skončil v tejto sezóne Premier League na druhom mieste za majstrovským Arsenalom, v poslednom zápase pod vedením Guardiolu na Etihad Stadium prehral 1:2 s Aston Villou, čo trénera dojalo. Oficiálne oznámenie o jeho odchode prišlo pred aktuálnym víkendom, predchádzali tomu rôzne dohady.
Súčasní aj bývalí hráči priniesli všetky trofeje získané za Guardiolovej éry na pódium, kde ich vítalo približne 19-tisíc priaznivcov. Guardiola sa im poďakoval počas rozhovoru s Noelom Gallagherom z kapely Oasis.
"Predovšetkým veľká vďaka, že ste dnes večer prišli povedať zbohom. Povedať zbohom legendám ako Johnovi (Stonesovi), Berniemu (Bernardovi Silvovi) a mnohým ďalším ako Vinny (Vincent Kompany), Fernandinho, Eddy (Ederson), Jack (Grealish) a ďalším," povedal Guardiola.
"Cítim, že to naozaj ukazuje spojenie, ktoré tento klub má. Šéf klubu Khaldoon Al Mubarak, všetci ľudia a fanúšikovia, ktorí sú spojení od prvej minúty. Ďakujem veľmi pekne, nedokážem vyjadriť dostatočnú vďačnosť. Po zvyšok môjho života budete mať miesto v mojom srdci. Ďakujem veľmi pekne," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Guardiolovi vzdal poctu aj Michael Jordan. Basketbalová legenda vyzdvihla Španiela na jeho rozlúčkovej oslave © SITA Všetky práva vyhradené.
Tajnosti pred zápasom o všetko. Slováci nechcú prezradiť, kto bude v bránke, aby zmiatli Švédov – FOTO
Wolfsburg sa z Bundesligy porúča po 29 rokoch. Zostane v klube slovenský reprezentant Vavro?
