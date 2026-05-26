 24hod.sk    Šport

26. mája 2026

Guardiolovi vzdal poctu aj Michael Jordan. Basketbalová legenda vyzdvihla Španiela na jeho rozlúčkovej oslave


Tagy: Futbal - Premier League 2025/2026

Michael Jordan prekvapil fanúšikov na rozlúčkovej akcii Pepa Guardiolu videopozdravom pre španielskeho kouča. Basketbalová legenda Michael Jordan sa pridala k tisíckam fanúšikov anglického futbalového ...



pep guardiola 676x425 26.5.2026 (SITA.sk) - Michael Jordan prekvapil fanúšikov na rozlúčkovej akcii Pepa Guardiolu videopozdravom pre španielskeho kouča.


Basketbalová legenda Michael Jordan sa pridala k tisíckam fanúšikov anglického futbalového klubu Manchester City, ktorí v pondelok vzdali hold trénerovi Pepovi Guardiolovi na jeho rozlúčkovej oslave. Guardiola po desiatich rokoch opúšťa "The Citizens" a Premier League mu venuje dôstojnú rozlúčku oslavami s trofejami, ktoré získal v Manchestri.

"Ahoj Pep. Tu je Michael Jordan. Chcel som ti len zagratulovať k neuveriteľnej kariére," povedal bývalý hviezdny hráč Chicaga Bulls prostredníctvom videopozdravu. V narážke na Guardiolovu záľubu v golfe dodal: "Uži si dôchodok. Veľa šťastia na golfovom ihrisku a drž sa. Gratulujem."

Fanúšikovia lemovali ulice mesta, aby sa rozlúčili so španielskym trénerom, ktorý sa spolu s hráčmi a zamestnancami klubu zviezol na otvorenom dvojposchodovom autobuse na Etihad Stadium.

Guardiola počas svojej záverečnej sezóny v klube získal FA Cup aj League Cup, jeho zbierka trofejí od roku 2016 sa zaokrúhlila na 20. Šlo dovedna o šesť titulov v Premier League a jeden aj v Lige majstrov.

Manchester City skončil v tejto sezóne Premier League na druhom mieste za majstrovským Arsenalom, v poslednom zápase pod vedením Guardiolu na Etihad Stadium prehral 1:2 s Aston Villou, čo trénera dojalo. Oficiálne oznámenie o jeho odchode prišlo pred aktuálnym víkendom, predchádzali tomu rôzne dohady.

Súčasní aj bývalí hráči priniesli všetky trofeje získané za Guardiolovej éry na pódium, kde ich vítalo približne 19-tisíc priaznivcov. Guardiola sa im poďakoval počas rozhovoru s Noelom Gallagherom z kapely Oasis.

"Predovšetkým veľká vďaka, že ste dnes večer prišli povedať zbohom. Povedať zbohom legendám ako Johnovi (Stonesovi), Berniemu (Bernardovi Silvovi) a mnohým ďalším ako Vinny (Vincent Kompany), Fernandinho, Eddy (Ederson), Jack (Grealish) a ďalším," povedal Guardiola.

"Cítim, že to naozaj ukazuje spojenie, ktoré tento klub má. Šéf klubu Khaldoon Al Mubarak, všetci ľudia a fanúšikovia, ktorí sú spojení od prvej minúty. Ďakujem veľmi pekne, nedokážem vyjadriť dostatočnú vďačnosť. Po zvyšok môjho života budete mať miesto v mojom srdci. Ďakujem veľmi pekne," uzavrel.


Zdroj: SITA.sk - Guardiolovi vzdal poctu aj Michael Jordan. Basketbalová legenda vyzdvihla Španiela na jeho rozlúčkovej oslave

