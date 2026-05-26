Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Tajnosti pred zápasom o všetko. Slováci nechcú prezradiť, kto bude v bránke, aby zmiatli Švédov – FOTO
Na druhej strane, ani Švédi neprezradili meno gólmana, takže môže ísť o vzájomné mätúce situácie, aby sa do poslednej možnej chvíle nevedeli hráči pripraviť na kvality jednotlivých ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Na druhej strane, ani Švédi neprezradili meno gólmana, takže môže ísť o vzájomné mätúce situácie, aby sa do poslednej možnej chvíle nevedeli hráči pripraviť na kvality jednotlivých brankárov.
Slovenských hokejistov čaká najdôležitejší zápas na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku proti Švédsku. Výsledok tohto stretnutia rozhodne o poslednom postupujúcom zo skupiny B do štvrťfinále.
Začiatok je na programe o 16.20 h. Zvykom bolo, že už doobeda vedela verejnosť na Slovensku, kto sa postaví do bránky a bude hájiť národné farby.
Tentoraz je to inak a doteraz nie je známe, kto bude brankárom v dueli proti Severanom. A navyše realizačný tím sa možno pokúsil zmiasť súperov.
Lekár tímu Pavol Lauko potvrdil, že každý člen kádra je zdravotne v poriadku a mal by nastúpiť do súboja. Takisto aj Kristián Pospíšil, ktorý vynechal prvú tretinu stretnutia s Českom.
Mimo zostavy je dvojica Jakub Minárik a Jakub Meliško. Na rannom tréningu v deň zápasu sa poväčšine zúčastnia hráči, ktorí doň nezasiahnu, no teraz na ňom bol aj Samuel Hlavaj.
Práve 24-ročný rodák z Martina je jednotkou tímu a očakávalo sa, že by mal chytať v tomto mimoriadne dôležitom zápase, v ktorom pôjde o postup do vyraďovacej časti.
Na druhej strane, ani Švédi neprezradili meno gólmana, takže môže ísť o vzájomné mätúce situácie, aby sa do poslednej možnej chvíle nevedeli hráči pripraviť na kvality jednotlivých brankárov.
Okrem Hlavaja sa tréningu zúčastnil aj Eugen Rabčan. Podľa nepísaných pravidiel by teda mal chytať ten, kto sa rozkorčuľovania nezúčastnil, a síce Adam Gajan.
Tréner brankárov Peter Kosa prezradil, že meno sa neprezradilo naschvál a snažia sa to utajiť do poslednej možnej chvíle. Realizačný tím však už vie, kto sa postaví do bránky v dueli proti Švédsku.
Zdroj: SITA.sk - Tajnosti pred zápasom o všetko. Slováci nechcú prezradiť, kto bude v bránke, aby zmiatli Švédov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Všetko o MS v hokeji 2026
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/hokej-slovensko-kanada-na-ms-v-hokeji-2026-fotografie/">Ako Slovensko na MS v hokeji 2026 prehralo s Kanadou. Pospíšil vyrovnal na 1:1, ale rozhodli štyri góly za sedem minút (fotografie)
