Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Wolfsburg sa z Bundesligy porúča po 29 rokoch. Zostane v klube slovenský reprezentant Vavro?
Paderborn postúpil do I. bundesligy, v baráži zdolal Wolfsburg 2:1 po predĺžení. Obranca Laurin Curda sa stal hrdinom nemeckého futbalového klubu SC Paderborn v baráži o bundesligovú miestenku pre ...
26.5.2026 (SITA.sk) - Paderborn postúpil do I. bundesligy, v baráži zdolal Wolfsburg 2:1 po predĺžení.
Obranca Laurin Curda sa stal hrdinom nemeckého futbalového klubu SC Paderborn v baráži o bundesligovú miestenku pre sezónu 2026/2027. V predĺžení totiž strelil rozhodujúci gól svojho tímu v súboji proti tímu VfL Wolfsburg, ktorý sa z najvyššej domácej súťaže porúča po 29 rokoch.
Súčasťou kádra neúspešného klubu je aj slovenský reprezentant Denis Vavro, ktorý v baráži hral do 106. minúty. Je otázne, či 30-ročný rodák z Partizánskeho zotrvá v kádri Wolfsburgu aj počas pôsobenia v nižšej súťaži. Ten je za ostatných 14 sezón len druhý klub, ktorý neuspel v baráži s druholigistom.
"Skúsili sme sa absolútne všetko do snahy udržať tím v lige,“ vyhlásil sklamaný kouč Dieter Hecking. Odmietol špekulovať o tom, ako výrazne ovplyvnilo neúspech jeho zverencov vylúčenie Joakima Mäleho už v 14. minúte odvetného duelu. Prvý sa skončil bez gólov.
"Pozrite, mohli by sme o tom diskutovať, ale v konečnom dôsledku je to zbytočné, pretože rozhodca urobil svoje rozhodnutie, aj keď sa na tento incident pozeráme úplne inak,“ poznamenal.
Početnú výhodu napokon Paderborn využil. V riadnom hracom čase sa síce duel skončil 1:1, ale v predĺžení rozhodol volejom spomenutý Curda.
Wolfsburg sa neudržal medzi domácou elitou napriek tomu, že patril medzi päť najdrahších tímov I. bundesligy a pred sezónou mal ambície bojovať o miestenku v pohárovej Európe, napokon však prvýkrát od roku 1997 bude hrať druhú najvyššiu súťaž.
Denis Vavro pôsobí vo Wolfsburgu od roku 2024. Najprv v klube hosťoval z dánskeho FC Kodaň, do nemeckého klubu prestúpil pred ročníkom 2025/2026.
Zdroj: SITA.sk - Wolfsburg sa z Bundesligy porúča po 29 rokoch. Zostane v klube slovenský reprezentant Vavro? © SITA Všetky práva vyhradené.
