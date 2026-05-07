Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Gubík po odmietnutí Smeru a Republiky mení kurz, rokovať chce s opozičnými stranami
Maďarská aliancia môže zamiešať kartami. Predseda Maďarskej aliancie
7.5.2026 (SITA.sk) - Maďarská aliancia môže zamiešať kartami.
Predseda Maďarskej aliancie László Gubík avizoval iniciovanie rokovaní s opozičnými stranami po tom, ako vedenie strany minulý týždeň vylúčilo spoluprácu so stranami Smer a Republika. Informoval o tom Denník N.
Gubík nepomenoval strany, s ktorými chce rokovať, avšak vo svojom príspevku na sociálnej sieti píše o kresťanských demokratoch a liberáloch. Podľa zistení maďarskojazyčného portálu Napunk sa už neformálne stretol s predsedom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milanom Majerským. KDH následne potvrdilo, že sa uskutočnilo „neformálne stretnutie na úrovni predsedov bez prijatia záverov“.
Predseda Maďarskej aliancie v príspevku na Facebooku uviedol, že s jednou stranou chce hovoriť o potrebe spolupráce konzervatívnych síl založených na tradičných hodnotách, aby sa podľa jeho slov „slovenská kresťanská spoločnosť aj maďarský vidiek mohli upokojiť, že ani za vlády PS nebude nikto posielaný na ukrajinský front, vo Farnej nevyrastú minarety, vo Veľkej Čalomiji neotvoria kliniku na zmenu pohlavia a na parkovisku Tesca v Kráľovskom Chlmci nebudú automaty s potratovými tabletkami“.
S druhou stranou chce rokovať o modernizácii menšinovej politiky, vrátane zastavenia uplatňovania princípu kolektívnej viny, prísľub zákona upravujúceho postavenie Maďarov a ďalších národností až po systém národnostných rád „minimálne podľa vojvodinského modelu“. Gubík zároveň prirovnal súčasnú situáciu k roku 1998, keď demokratická opozícia spolu so Stranou maďarskej koalície porazila Vladimíra Mečiara. „Rovnako ako v roku 1998, aj teraz je možné dosiahnuť stabilnú a predvídateľnú vládu len s nami, Maďarmi,“ uviedol.
Denník N pripomína, že zbližovanie medzi Maďarskou alianciou a Progresívnym Slovenskom prebieha už dlhšie obdobie. Už v lete 2025 podpredseda Maďarskej aliancie Péter Őry a podpredseda parlamentu za PS Martin Dubéci potvrdili neformálne rokovania medzi oboma stranami. Zbližovanie podľa portálu urýchlila aj téma Benešových dekrétov, pričom Gubík v decembri vystúpil na opozičnom proteste v Bratislave. V januári sa spolu s Dubécim zúčastnil aj na proteste proti princípu kolektívnej viny organizovaného maďarskými aktivistami.
Strana SaS sa však od spolupráce s Maďarskou alianciou dlhodobo dištancuje. Líder liberálov Branislav Gröhling v minulosti odmietol vystúpiť na spoločnom pódiu s Gubíkom počas opozičného protestu. SaS spolupracuje so stranou Maďarské fórum Zsolta Simona, ktorý patrí ku kritikom Gubíka, najmä pre jeho kontakty na stranu Fidesz Viktora Orbána.
Možná spolupráca opozície s Maďarskou alianciou by sa podľa denníka mohla prejaviť už počas jesenných krajských volieb. Kľúčové budú najmä Nitriansky a Trnavský kraj, kde žije významná časť maďarskej menšiny.
Zdroj: SITA.sk - Gubík po odmietnutí Smeru a Republiky mení kurz, rokovať chce s opozičnými stranami © SITA Všetky práva vyhradené.
Hovorí o konzervatívnych hodnotách
Zbližovanie s PS prebieha dlhšie
Kontrolóri identifikovali pasívny prístup, ministerstvá vnútra a obrany zanedbávajú strategické riadenie svojich vlastných podnikov
V rámci akcie Brat policajti obvinili jednu osobu, zabránili ťažkému ublíženiu na zdraví – FOTO
