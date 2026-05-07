 24hod.sk    Z domova

07. mája 2026

V rámci akcie Brat policajti obvinili jednu osobu, zabránili ťažkému ublíženiu na zdraví – FOTO


Skutok mal byť spáchaný na chránenej osobe, z osobitného motívu, navyše na blízkej osobe a na objednávku. Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky



7.5.2026 (SITA.sk) - Skutok mal byť spáchaný na chránenej osobe, z osobitného motívu, navyše na blízkej osobe a na objednávku.


Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru v rámci policajnej akcie s krycím názvom „Brat“ vzniesol obvinenie voči jednej osobe pre podozrenie zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu prípravy. Skutok mal byť spáchaný na chránenej osobe, z osobitného motívu, navyše na blízkej osobe a na objednávku.

Ako ďalej informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, podľa doterajších zistení si obvinený v snahe získať majetkový prospech objednal spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví voči poškodeným osobám, ktoré pôsobia ako spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti. Na uskutočnenie tohto zámeru poskytol finančnú zálohu a zároveň aj informácie o poškodených osobách.

„K samotnému pokusu ani dokonaniu skutku napokon nedošlo vďaka včasnému zásahu príslušníkov protizločineckej jednotky ÚBOK,“ zdôraznil Hájek. Doplnil, že v súvislosti s policajnou akciou boli zadržané celkovo tri osoby, vykonané tri domové prehliadky a dve prehliadky iných priestorov. „Počas úkonov boli zaistené viaceré stopy a dôkazné materiály, ktoré budú predmetom znaleckého skúmania,“ uviedol hovorca.

Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na väzobné stíhanie obvineného, s ktorým sa dozorujúci prokurátor stotožnil. „V prípade preukázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na 12 rokov,“ dodal Hájek.


Zdroj: SITA.sk

Tisícky domácností na strednom Slovensku dostali list od SSD. Majú možnosť ušetriť nemalé peniaze

