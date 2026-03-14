 Sobota 14.3.2026
 Meniny má Matilda
 24hod.sk    Šport

14. marca 2026

Gudas dostal stopku na päť zápasov po zákroku na Austona Matthewsa, hviezde Toronta ukončil sezónu


Český hokejový obranca Radko Gudas z tímu Anaheim Ducks dostal od zámorskej NHL trest na päť zápasov za zákrok kolenom na koleno, ...



ducks_maple_leafs_hockey_43686 676x451 14.3.2026 (SITA.sk) - Český hokejový obranca Radko Gudas z tímu Anaheim Ducks dostal od zámorskej NHL trest na päť zápasov za zákrok kolenom na koleno, ktorým ukončil sezónu hviezdnemu útočníkovi Austonovi Matthewsovi z Toronta Maple Leafs. Incident sa stal vo štvrtkovom zápase, ktorý Toronto vyhralo 6:4. Matthews utrpel vážne zranenie kolena a klub potvrdil, že vynechá zvyšok sezóny.


Toronto v piatok oznámilo, že Matthews utrpel natrhnutie vnútorného väzu v kolene a pomliaždenie štvorhlavého svalu. Hviezdny center opätovne podstúpi vyšetrenia o dva týždne, no do konca sezóny už s určitosťou do hry nezasiahne. Profiliga viedla s Gudasom telefonické disciplinárne konanie, čo znamenalo, že prípadný trest nemohol presiahnuť päť zápasov. Dlhšie suspendácie sa riešia osobným vypočutím.

Ostrá kritika rozhodnutia


Rozhodnutie NHL vyvolalo ostrú kritiku zo strany Matthewsovho agenta. „Vzhľadom na zjavne vážnu povahu zákroku som veľmi sklamaný a šokovaný, že liga prijala takéto rozhodnutie. Telefonické vypočutie a päť zápasov je jednoducho smiešne a absurdné,“ povedal Judd Moldaver z agentúry The Team podľa webu televíznej stanice ESPN. Zároveň dodal, že takýto verdikt podľa neho ďalej znižuje dôveru hráčov v disciplinárny proces NHL.

K incidentu došlo v druhej tretine spomenutého zápasu, keď Matthews po prihrávke od Williama Nylandera prevzal puk pri ľavom kruhu v útočnom pásme Anaheimu. Gudas sa rozbehol brániť situáciu a pri pokuse Matthewsa obísť obrancu prišiel zákrok ľavým kolenom. To narazilo priamo do Matthewsovho kolena. Útočník Toronta okamžite spadol na ľad v bolestiach a s pomocou trénera a obrancu Brandona Carla napokon zamieril do šatne.

Piata Gudasova suspendácia


Tréner Maple Leafs Craig Berube po zápase reagoval veľmi priamo: „Je to špinavý zákrok. Liga sa na to očividne pozrie a uvidí, aký bude trest.“ Naopak, kouč Anaheimu Joel Quenneville tvrdil, že v zákroku nebol úmysel a kolízia bola výsledkom „reflexov“.

Pre Gudasa však ide už o piatu disciplinárnu suspendáciu v kariére – doteraz ich nazbieral štyri v celkovej dĺžke 21 zápasov, vrátane desaťzápasového trestu v roku 2017 za zákrok na Mathieua Perreaulta a dvojzápasovej stopky v roku 2019 po hre vysokou hokejkou proti Nikitovi Kučerovovi.




Zdroj: SITA.sk - Gudas dostal stopku na päť zápasov po zákroku na Austona Matthewsa, hviezde Toronta ukončil sezónu

Sobolenková alebo Rybakinová? Bieloruska má Kazaške vo finále turnaja v Indian Wells čo odplácať

