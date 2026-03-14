Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Sobolenková alebo Rybakinová? Bieloruska má Kazaške vo finále turnaja v Indian Wells čo odplácať
Bude to prvý titul pre svetovú jednotku alebo druhý pre aktuálnu trojku ženského rebríčka? Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Kazaška
14.3.2026 (SITA.sk) - Bude to prvý titul pre svetovú jednotku alebo druhý pre aktuálnu trojku ženského rebríčka? Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Kazaška Jelena Rybakinová si to rozdajú o víťazstvo vo dvojhre na turnaji WTA 1000 v Indian Wells. Prestížne podujatie v kalifornskej púštnej oáze má prívlastok aj "Piaty Grand Slam" sezóny a víťazka zinkasuje sumu 1 107 735 eur pred zdanením.
Súboj Sobolenkovej s Rybakinovej bude po necelých dvoch mesiacoch reprízou finále Australian Open. V Melbourne vtedy v troch setoch uspela Rybakinová a pripísala si druhý grandslamový titul. Sobolenková rovnako prehrala s Rybakinovou aj vo finále v Indian Wells pred troma rokmi. Bude mať teda šancu na dvojnásobnú odplatu, čiže o extra motiváciu má postarané. V semifinále si 27-ročná Bieloruska poradila s Češkou Lindou Noskovou 6:3, 6:4, Rybakinová vyradila Ukrajinku Elinu Svitolinovú 7:5, 6:4.
"Snažila som sa tlačiť súperku aj po jej podaní a darilo sa mi to. Podala som skvelý výkon," pochválila sa Sobolenková po postupe do finále. "Nebol to môj najlepší výkon, ale ráta sa postup do finále. Som teda spokojná," vravela Rybakinová po 12. víťazstve za sebou nad hráčkami z elitnej svetovej desiatky rebríčka WTA.
Pred nedeľňajším finálovým zápasom je vzájomná bilancia tesne na strane Bielorusky (8:7), ale posledné dva vzájomné zápasy ovládla ruská rodáčka Rybakinová. Okrem finále Australian Open 2026 v Melbourne zvládla proti Sobolenkovej aj vlaňajšie finále na šampionáte WTA Finals v Saudskej Arábii.
"Hrali sme proti sebe veľakrát a zrejme to bude znova vyrovnané. Rozhodnú detaily, možno lepšie podanie a stopercentná koncentrácia. Bude to ťažký zápas," zamyslela sa Rybakinová.
Od roku 2000 okrem 26-ročnej Kazašky iba štyri ďalšie hráčky dosiahli 12 a viac víťazstiev nad hráčkami Top Ten v neprerušenej sérii. Sú nimi sestry Serena a Venus Williamsové, Belgičanka Justine Heninová a Poľka Iga Swiateková. "Súperka vo forme je pre mňa veľká motivácia. Najmä si pamätám prehry proti nej a chcem sa z nich poučiť," povedala Sobolenková pred finálovým súbojom.
Zdroj: SITA.sk - Sobolenková alebo Rybakinová? Bieloruska má Kazaške vo finále turnaja v Indian Wells čo odplácať © SITA Všetky práva vyhradené.
Súboj Sobolenkovej s Rybakinovej bude po necelých dvoch mesiacoch reprízou finále Australian Open. V Melbourne vtedy v troch setoch uspela Rybakinová a pripísala si druhý grandslamový titul. Sobolenková rovnako prehrala s Rybakinovou aj vo finále v Indian Wells pred troma rokmi. Bude mať teda šancu na dvojnásobnú odplatu, čiže o extra motiváciu má postarané. V semifinále si 27-ročná Bieloruska poradila s Češkou Lindou Noskovou 6:3, 6:4, Rybakinová vyradila Ukrajinku Elinu Svitolinovú 7:5, 6:4.
Vzájomná bilancia je tesná
"Snažila som sa tlačiť súperku aj po jej podaní a darilo sa mi to. Podala som skvelý výkon," pochválila sa Sobolenková po postupe do finále. "Nebol to môj najlepší výkon, ale ráta sa postup do finále. Som teda spokojná," vravela Rybakinová po 12. víťazstve za sebou nad hráčkami z elitnej svetovej desiatky rebríčka WTA.
Pred nedeľňajším finálovým zápasom je vzájomná bilancia tesne na strane Bielorusky (8:7), ale posledné dva vzájomné zápasy ovládla ruská rodáčka Rybakinová. Okrem finále Australian Open 2026 v Melbourne zvládla proti Sobolenkovej aj vlaňajšie finále na šampionáte WTA Finals v Saudskej Arábii.
Rozhodnú detaily
"Hrali sme proti sebe veľakrát a zrejme to bude znova vyrovnané. Rozhodnú detaily, možno lepšie podanie a stopercentná koncentrácia. Bude to ťažký zápas," zamyslela sa Rybakinová.
Od roku 2000 okrem 26-ročnej Kazašky iba štyri ďalšie hráčky dosiahli 12 a viac víťazstiev nad hráčkami Top Ten v neprerušenej sérii. Sú nimi sestry Serena a Venus Williamsové, Belgičanka Justine Heninová a Poľka Iga Swiateková. "Súperka vo forme je pre mňa veľká motivácia. Najmä si pamätám prehry proti nej a chcem sa z nich poučiť," povedala Sobolenková pred finálovým súbojom.
Zdroj: SITA.sk - Sobolenková alebo Rybakinová? Bieloruska má Kazaške vo finále turnaja v Indian Wells čo odplácať © SITA Všetky práva vyhradené.
Gudas dostal stopku na päť zápasov po zákroku na Austona Matthewsa, hviezde Toronta ukončil sezónu
Gudas dostal stopku na päť zápasov po zákroku na Austona Matthewsa, hviezde Toronta ukončil sezónu
Róbert Lantoši už má po klubovej sezóne. České Budějovice vypadli v predkole play-off s Kometou Brno
Róbert Lantoši už má po klubovej sezóne. České Budějovice vypadli v predkole play-off s Kometou Brno