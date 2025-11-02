Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 2.11.2025
 Dnes je Pamiatka zosnulých
 Kultúra

01. novembra 2025

Na hrade Červený Kameň ožíva počas víkendu príbeh o mŕtvej neveste



Červený Kameň nadväzuje na sériu adaptácií klasických rozprávaní, pri ktorých stojí v popredí interaktívna zábava a dynamický dej umocnený presúvaním sa po viacerých priestoroch hradných interiérov.



Na hrade Červený Kameň ožíva počas víkendu príbeh o mŕtvej neveste

Na hrade Červený Kameň ožíva počas víkendu (1. - 2. 11.) v rámci inscenovaných prehliadok príbeh o mŕtvej neveste. TASR o tom informoval Ľuboš Haršány, vedúci oddelenia prezentácie a styku s verejnosťou Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Červený Kameň.


„Mŕtva nevesta je príbeh nabitý nápadmi a humorom, a to bez toho, aby strácal svoju hĺbku a posolstvo. Zápletka vyzerá tradične - sobáš z rozumu, do ktorého sa ani jednému z dvoch nastávajúcich nechce. Dramatické to začne byť v momente, keď do hry vstúpi tretí. Mŕtva nevesta,“ priblížil Haršány.

Červený Kameň nadväzuje na sériu adaptácií klasických rozprávaní, pri ktorých stojí v popredí interaktívna zábava a dynamický dej umocnený presúvaním sa po viacerých priestoroch hradných interiérov. Začiatok predstavenia je o vždy o 14.00, 15.00, 17.00 a 18.00 h.


