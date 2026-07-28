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28. júla 2026
Guterres sa pokúsi oživiť mierové rokovania, na Cypre sa stretne s oboma lídrami
Generálny tajomník OSN začal návštevu rozdeleného Cypru sériou rokovaní, ktoré majú preveriť možnosti obnovenia mierového procesu po deviatich rokoch. Generálny tajomník
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28.7.2026 (SITA.sk) - Generálny tajomník OSN začal návštevu rozdeleného Cypru sériou rokovaní, ktoré majú preveriť možnosti obnovenia mierového procesu po deviatich rokoch.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres začal v utorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriatelených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu.
Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010.
„Práve som pristál na Cypre, aby som vyjadril svoj záväzok podporovať cyperské komunity pri hľadaní komplexného a udržateľného riešenia cyperskej otázky,“ uviedol Guterres na sociálnej sieti X po prílete.
Šéf OSN sa postupne stretne s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidesom aj s prezidentom medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom.
Popoludní absolvuje rokovania so zástupcami občianskej spoločnosti a večer usporiada spoločnú večeru oboch lídrov pred stredajším trojstranným rokovaním.
„OSN nemôže vnucovať mier. Vybudovať ho môžu iba Cyperčania prostredníctvom svojich lídrov,“ zdôraznil Guterres.
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku.
Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie (EÚ).
Posledné významné mierové rokovania pod záštitou OSN sa skončili bez dohody vo švajčiarskej Crans-Montane v roku 2017. Obaja lídri však vlani v decembri deklarovali záujem obnoviť dialóg.
Pred Guterresovým príchodom s nimi rokovala jeho osobitná vyslankyňa María Ángela Holguínová.
Zdroj: SITA.sk - Guterres sa pokúsi oživiť mierové rokovania, na Cypre sa stretne s oboma lídrami © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres začal v utorok návštevu Cypru, počas ktorej bude rokovať s lídrami oboch znepriatelených komunít o možnostiach obnovenia mierového procesu.
Riešenie cyperskej otázky
Ide o prvú návštevu šéfa OSN na rozdelenom stredomorskom ostrove od roku 2010.
„Práve som pristál na Cypre, aby som vyjadril svoj záväzok podporovať cyperské komunity pri hľadaní komplexného a udržateľného riešenia cyperskej otázky,“ uviedol Guterres na sociálnej sieti X po prílete.
Trojstranné rokovania
Šéf OSN sa postupne stretne s prezidentom Cyperskej republiky Nikosom Christodulidesom aj s prezidentom medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Tufanom Erhürmanom.
Popoludní absolvuje rokovania so zástupcami občianskej spoločnosti a večer usporiada spoločnú večeru oboch lídrov pred stredajším trojstranným rokovaním.
„OSN nemôže vnucovať mier. Vybudovať ho môžu iba Cyperčania prostredníctvom svojich lídrov,“ zdôraznil Guterres.
Záujem o dialóg
Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď Turecko obsadilo severnú tretinu ostrova po prevrate podporovanom gréckou vojenskou juntou, ktorého cieľom bolo pripojenie ostrova ku Grécku.
Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Ankara, zatiaľ čo Cyperská republika kontrolujúca juh ostrova je členským štátom Európskej únie (EÚ).
Posledné významné mierové rokovania pod záštitou OSN sa skončili bez dohody vo švajčiarskej Crans-Montane v roku 2017. Obaja lídri však vlani v decembri deklarovali záujem obnoviť dialóg.
Pred Guterresovým príchodom s nimi rokovala jeho osobitná vyslankyňa María Ángela Holguínová.
Zdroj: SITA.sk - Guterres sa pokúsi oživiť mierové rokovania, na Cypre sa stretne s oboma lídrami © SITA Všetky práva vyhradené.
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