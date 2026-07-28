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28. júla 2026

Prezident Pellegrini rokoval s čínskym prezidentom, chcú rozvíjať spoluprácu vo vede, obchode aj AI – FOTO, VIDEO


Tagy: Baidu Čínska delegácia Čínsky premiér Čínsky prezident konflikt Blízky východ Moderné technológie Prezident Slovenskej republiky Rokovanie Spolupráca Umelá inteligencia Veda a výskum Vojna na Ukrajine

Prezident Peter Pellegrini po rokovaní so Si Ťin-pchingom v Pekingu oznámil, že Slovensko chce prehĺbiť spoluprácu s Čínou vo vede, technológiách a obchode. Slovensko chce nadviazať na strategické ...



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pellegrini v cine 676x444 28.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini po rokovaní so Si Ťin-pchingom v Pekingu oznámil, že Slovensko chce prehĺbiť spoluprácu s Čínou vo vede, technológiách a obchode.


Slovensko chce nadviazať na strategické partnerstvo s Čínou konkrétnou spoluprácou v oblastiach s vysokou pridanou hodnotou a vytvárať nové príležitosti pre slovenské hospodárstvo, vedu a výskum. Po rokovaní s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom počas štátnej návštevy v Pekingu to uviedol prezident Peter Pellegrini.

Žiadal lepší prístup na čínsky trh


Jednou z hlavných tém rokovania bola hospodárska spolupráca. Prezident ocenil intenzitu obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, zároveň však upozornil na výrazne negatívne obchodné saldo Slovenska voči Číne. „Požiadal som pána prezidenta aj členov vlády o lepší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať negatívne obchodné saldo,“ uviedol Pellegrini.

Podľa prezidenta má najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráca v oblasti moderných technológií a umelej inteligencie. „Zároveň sme otvorili aj novú tému našich vzťahov, aby sme zintenzívnili spoluprácu našich výskumných a vzdelávacích inštitúcií,“ konštatoval. Po návrate na Slovensko požiada ministra školstva o vyslanie delegácie zameranej na rozvoj spolupráce vo vede a výskume.

Prenos technológií na Slovensko


Je to dohodnuté aj s pánom prezidentom, že takúto delegáciu budú očakávať, aby sme posilnili spoluprácu medzi čínskymi univerzitami a výskumnými ústavmi a slovenskými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami,“ povedal prezident. Významnou témou stretnutia bola aj umelá inteligencia. Prezident ocenil postavenie Číny medzi svetovými lídrami v tejto oblasti a zároveň upozornil na potrebu medzinárodných pravidiel pre jej využívanie.

Vyzdvihol tiež význam spolupráce s Čínou pri prenose moderných technológií na Slovensko. „Čína už dávno nie je krajinou, ktorá len kopíruje. Dnes udáva svetové trendy, od vesmírneho výskumu až po robotiku. Preto je potrebné, aby sme s touto krajinou udržiavali vzťahy a aby sme si aj to najlepšie, čo je k dispozícii, prevzali na Slovensku a čo najskôr implementovali do reálneho života,“ povedal.

Preberali vzťahy EÚ a Číny aj vojenské konflikty


Samostatnú časť rokovania venovali prezidenti vzťahom medzi Európskou úniou a Čínou. Prezident zdôraznil, že Slovensko považuje za najlepšiu cestu riešenia obchodných sporov dialóg a rokovania. „Najväčším nešťastím by bolo, ak by Európska únia reagovala na túto situáciu nejakou formou obchodnej vojny alebo izolácie. Nebolo by to na prospech ani jednej, ani druhej strany, pretože len vzájomná spolupráca prináša benefit obom partnerom, nie konfrontácia,“ zdôraznil.

Lídri sa zhodli aj na potrebe riešiť ozbrojené konflikty diplomatickou cestou. Hovorili o vojne na Ukrajine, situácii na Blízkom východe i ďalších bezpečnostných výzvach. Zhodli sa na tom, že ani v jednom z vojenských konfliktov nevidia vojenské riešenie a treba hľadať mierového riešenia.

Budúcnosť spolupráce krajín


Prezidenti rokovali viac ako hodinu a v rozhovoroch pokračovali aj počas štátneho banketu. Pellegrini uviedol, že Slovensko je v Číne vnímané ako priateľská krajina. „Úroveň našich vzťahov ako členskej krajiny Európskej únie patrí k nadštandardným aj v porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ,“ podotkol. Zároveň pozval prezidenta Si Ťin-pchinga na návštevu Slovenska. „Pána prezidenta Číny som pozval na návštevu Slovenska. Reagoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že Slovensko určite navštívi a túto návštevu nám oplatí,“ dodal prezident.

Program štátnej návštevy bude v utorok pokračovať návštevou Robot Mall, centra zameraného na prezentáciu humanoidných robotov. V stredu má prezident navštíviť technologickú spoločnosť Baidu a rokovať aj s čínskym premiérom Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini rokoval s čínskym prezidentom, chcú rozvíjať spoluprácu vo vede, obchode aj AI – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Baidu Čínska delegácia Čínsky premiér Čínsky prezident konflikt Blízky východ Moderné technológie Prezident Slovenskej republiky Rokovanie Spolupráca Umelá inteligencia Veda a výskum Vojna na Ukrajine
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