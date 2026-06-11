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10. júna 2026
Guterres varoval pred návratom k „plnoformátovej vojne“ na Blízkom východe
Napätie medzi USA a Iránom sa znovu vyostrilo po útokoch na americké základne v Jordánsku a Bahrajne. Generálny tajomník
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Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v stredu varoval pred rizikom návratu k „plnoformátovej vojne“ na Blízkom východe po novej výmene útokov medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Americké základne
K ďalšiemu vyostreniu konfliktu došlo po zostrelení amerického vrtuľníka a následných útokoch amerických síl na ciele v Iráne. Teherán následne oznámil útoky na americké vojenské základne v Jordánsku a Bahrajne.
„Nemali by sme podceňovať riziko, že menší požiar prerastie do veľkého požiaru, inými slovami do plnohodnotnej vojny,“ vyhlásil Guterres počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN venovaného situácii na Blízkom východe.
Destabilizovaný región
Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk uviedol, že je „zhrozený ďalšou eskaláciou“. Podľa neho musia všetky strany plne rešpektovať prímerie aj medzinárodné právo.
Konflikt vypukol po americko-izraelských útokoch na Irán a výrazne destabilizoval región aj globálne finančné trhy.
Hoci v apríli vstúpilo do platnosti prímerie, situáciu naďalej sprevádzajú sporadické ozbrojené incidenty a vzájomné útoky.
Zdroj: SITA.sk - Guterres varoval pred návratom k „plnoformátovej vojne“ na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
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