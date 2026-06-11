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10. júna 2026

V Bratislave horelo, hasiči zasahovali v budove Generálnej prokuratúry SR


Tagy: Hasiči hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Požiar

Požiar bol na druhom nadzemnom podlaží. V priestoroch Generálnej prokuratúry SR v Bratislave horelo, zasahovali tam hasiči. Informoval o ...



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11.6.2026 (SITA.sk) - Požiar bol na druhom nadzemnom podlaží.


V priestoroch Generálnej prokuratúry SR v Bratislave horelo, zasahovali tam hasiči. Informoval o tom portál noviny.sk televízie JOJ. Ako pre médium uviedol veliteľ zásahu Dušan Klúčik, požiar bol na druhom nadzemnom podlaží.

Lokalizovaný bol ešte pred príchodom hasičov, ktorí ho likvidovali pomocou hasiacich prostriedkov. Na mieste zasahovalo 12 príslušníkov so štyrmi kusmi techniky. Podľa informácií TV JOJ sa mal požiar rozšíriť z varnej kanvice.

„Môžeme potvrdiť, že pri udalosti nebola zranená žiadna osoba, pričom presné príčiny vzniku určí príslušná zložka,” uviedla pre agentúru SITA k udalosti hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.


Zdroj: SITA.sk - V Bratislave horelo, hasiči zasahovali v budove Generálnej prokuratúry SR © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči hovorkyňa generálnej prokuratúry SR Požiar
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