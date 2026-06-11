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10. júna 2026
Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, turizmus na Slovensku a inšpekcia FIS v Jasnej
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, nový úsek Vážskej cyklotrasy, jurta pri Budulovských rybníkoch, inšpekcia FIS v Jasnej, horiace autá napadnuté pri izraelskom nálete na Libanon a ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, nový úsek Vážskej cyklotrasy, jurta pri Budulovských rybníkoch, inšpekcia FIS v Jasnej, horiace autá napadnuté pri izraelskom nálete na Libanon a havária helikoptéry v Pakistane.
[photo id="2432344" /]
Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, nový úsek Vážskej cyklotrasy, jurta pri Budulovských rybníkoch, inšpekcia FIS v Jasnej, horiace autá napadnuté pri izraelskom nálete na Libanon a havária helikoptéry v Pakistane.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, turizmus na Slovensku a inšpekcia FIS v Jasnej © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2432344" /]
Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, nový úsek Vážskej cyklotrasy, jurta pri Budulovských rybníkoch, inšpekcia FIS v Jasnej, horiace autá napadnuté pri izraelskom nálete na Libanon a havária helikoptéry v Pakistane.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-10-jun-2026/">Top foto dňa (10. jún 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (10. jún 2026): Sagrada Família, stíhačka F/A-18, turizmus na Slovensku a inšpekcia FIS v Jasnej © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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