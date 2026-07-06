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06. júla 2026
V Košiciach sa uskutoční pochod za ochranu obetí domáceho násilia. Organizátori chcú dosiahnuť lepšiu spoluprácu polície
Za posledné roky na Slovensku zomrelo 46 žien rukou svojho partnera či manžela. V metropole východu sa bude pochodovať za lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Pochod s názvom Doma bezpečne sa ...
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6.7.2026 (SITA.sk) - Za posledné roky na Slovensku zomrelo 46 žien rukou svojho partnera či manžela.
V metropole východu sa bude pochodovať za lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Pochod s názvom Doma bezpečne sa uskutoční v utorok 7. júla od 18:00 do 19:00 pri Immaculate na Hlavnej ulici v Košiciach. Ako organizátori pripomenuli v pozvánke na sociálnej sieti, za posledné roky na Slovensku zomrelo 46 žien rukou svojho partnera či manžela. Mnohé z nich pritom pomoc hľadali, no nedostali ju včas.
„Posledným takým príbehom je pani učiteľka Zuzka z Gelnice. Jej deti zostali bez mamy. A jej prípad ukázal niečo, čo už nedokážeme prehliadať: nejde o jedno zlyhanie jedného človeka. Zlyháva systém, ktorý má chrániť tých najzraniteľnejších, ale nechráni. Sme obyčajné ženy. Sme matky, dcéry, sestry, kamarátky. A došli nám slová. Preto namiesto ďalšieho statusu robíme gesto,” uviedli organizátorky.
Podujatie sa začne pri košickej Immaculate, následne sa účastníci prejdú Hlavnou ulicou a ticho a dôstojne ukážu, že už nejde o súkromnú vec, ale o vec nás všetkých. Na účastníkov apelujú, aby prišli v čiernom na znak spolupatričnosti so všetkými ženami, ktoré to neprežili.
Rovnako vyzvali, aby si účastníci priniesli sviečku, pri Immaculate plánujú zapáliť sviecu za každú jednu zo 46 usmrtených žien. Organizátorky zdôraznili, že neprotestujú proti nikomu, prichádzajú však žiadať konkrétne opatrenia, ktoré inde v Európe fungujú a zachraňujú životy.
Ide napríklad o vykázanie násilníka z domácnosti, kvalitné posudzovanie rizika u obetí v ohrození či GPS monitoring najnebezpečnejších páchateľov. Žiadať chcú i lepšiu spoluprácu polície, súdov a úradov, ochranu obete pri prepustení páchateľa, dostatok bezpečných miest a vyškolených sprievodcov pre obete v kríze, ako aj odborné vzdelávanie polície, prokuratúry a súdov či audit každej vraždy ženy blízkou osobou, aby sa z týchto prípadov systém poučil.
„Chceme, aby sa žiadna žena nebála požiadať o pomoc. Aby domáce násilie - medzi partnermi či medzi rodičmi a deťmi - prestalo byť bagatelizované a stalo sa tým, čím v slušnej spoločnosti má byť: úplne neprijateľným,” uviedli. Na pochod pozvali aj mužov.
„Toto nie je akcia proti mužom. Väčšina z vás sú slušní partneri a otcovia, ktorí násilie odmietajú. Práve preto má zmysel, aby ste tu boli - domáce násilie nie je „ženská téma“, týka sa celej spoločnosti. Vaša prítomnosť ukáže, že ochrana obetí je samozrejmosťou a skutočnou silou,” uvádzajú organizátorky.
Zdôraznili, že z toho nechcú robiť politiku, chcú vytvoriť spoločenskú objednávku na zmenu, a to pokojne, slušne a spolu. „Lebo vieme jedno - ak sa nepostavíme teraz, raz na to môžu doplatiť naše dcéry. Príďte. Záleží na každom jednom z vás,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa uskutoční pochod za ochranu obetí domáceho násilia. Organizátori chcú dosiahnuť lepšiu spoluprácu polície © SITA Všetky práva vyhradené.
V metropole východu sa bude pochodovať za lepšiu ochranu obetí domáceho násilia. Pochod s názvom Doma bezpečne sa uskutoční v utorok 7. júla od 18:00 do 19:00 pri Immaculate na Hlavnej ulici v Košiciach. Ako organizátori pripomenuli v pozvánke na sociálnej sieti, za posledné roky na Slovensku zomrelo 46 žien rukou svojho partnera či manžela. Mnohé z nich pritom pomoc hľadali, no nedostali ju včas.
„Posledným takým príbehom je pani učiteľka Zuzka z Gelnice. Jej deti zostali bez mamy. A jej prípad ukázal niečo, čo už nedokážeme prehliadať: nejde o jedno zlyhanie jedného človeka. Zlyháva systém, ktorý má chrániť tých najzraniteľnejších, ale nechráni. Sme obyčajné ženy. Sme matky, dcéry, sestry, kamarátky. A došli nám slová. Preto namiesto ďalšieho statusu robíme gesto,” uviedli organizátorky.
Žiadosť o konkrétne opatrenia
Podujatie sa začne pri košickej Immaculate, následne sa účastníci prejdú Hlavnou ulicou a ticho a dôstojne ukážu, že už nejde o súkromnú vec, ale o vec nás všetkých. Na účastníkov apelujú, aby prišli v čiernom na znak spolupatričnosti so všetkými ženami, ktoré to neprežili.
Rovnako vyzvali, aby si účastníci priniesli sviečku, pri Immaculate plánujú zapáliť sviecu za každú jednu zo 46 usmrtených žien. Organizátorky zdôraznili, že neprotestujú proti nikomu, prichádzajú však žiadať konkrétne opatrenia, ktoré inde v Európe fungujú a zachraňujú životy.
Lepšia spolupráca polície a súdov
Ide napríklad o vykázanie násilníka z domácnosti, kvalitné posudzovanie rizika u obetí v ohrození či GPS monitoring najnebezpečnejších páchateľov. Žiadať chcú i lepšiu spoluprácu polície, súdov a úradov, ochranu obete pri prepustení páchateľa, dostatok bezpečných miest a vyškolených sprievodcov pre obete v kríze, ako aj odborné vzdelávanie polície, prokuratúry a súdov či audit každej vraždy ženy blízkou osobou, aby sa z týchto prípadov systém poučil.
„Chceme, aby sa žiadna žena nebála požiadať o pomoc. Aby domáce násilie - medzi partnermi či medzi rodičmi a deťmi - prestalo byť bagatelizované a stalo sa tým, čím v slušnej spoločnosti má byť: úplne neprijateľným,” uviedli. Na pochod pozvali aj mužov.
Spoločenská objednávka na zmenu
„Toto nie je akcia proti mužom. Väčšina z vás sú slušní partneri a otcovia, ktorí násilie odmietajú. Práve preto má zmysel, aby ste tu boli - domáce násilie nie je „ženská téma“, týka sa celej spoločnosti. Vaša prítomnosť ukáže, že ochrana obetí je samozrejmosťou a skutočnou silou,” uvádzajú organizátorky.
Zdôraznili, že z toho nechcú robiť politiku, chcú vytvoriť spoločenskú objednávku na zmenu, a to pokojne, slušne a spolu. „Lebo vieme jedno - ak sa nepostavíme teraz, raz na to môžu doplatiť naše dcéry. Príďte. Záleží na každom jednom z vás,” uzavreli.
Zdroj: SITA.sk - V Košiciach sa uskutoční pochod za ochranu obetí domáceho násilia. Organizátori chcú dosiahnuť lepšiu spoluprácu polície © SITA Všetky práva vyhradené.
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