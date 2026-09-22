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22. septembra 2026
Kolíková hovorí o premárnenej príležitosti, nový Občiansky zákonník označila za nedokončený – VIDEO
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Bývalý minister spravodlivosti Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kresťanskí demokrati Liberáli Minister spravodlivosti SR Občiansky zákonník Opozícia Páry rovnakého pohlavia Podpredseda KDH Umelá inteligencia
Liberáli kritizujú podobu nového kódexu, kresťanskí demokrati prichádzajú so zmenami. Občiansky zákonník má podľa liberálov vážne ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Liberáli kritizujú podobu nového kódexu, kresťanskí demokrati prichádzajú so zmenami.
Občiansky zákonník má podľa liberálov vážne nedostatky. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) premárnil príležitosť dokončiť reformu poriadne. Podľa SaS zostali totiž nevyriešené dôležité otázky týkajúce sa podnikateľov, rodinných firiem, dedenia či manželov.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) vyzdvihla prácu odborníkov, ktorí sa desaťročia podieľali na príprave kódexu. Problém však vidí v ministrovi Suskovi, ktorý podľa nej z Občianskeho zákonníka neurobil svoju prioritu a predložil nedokončenú prácu. Poslankyňa za jednu z najväčších premárnených príležitostí považuje podnikateľské prostredie.
„Občiansky zákonník mal ísť ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach. Vláda rozpráva o atraktívnejšom podnikateľskom prostredí, ale tento Občiansky zákonník je absolútne premárnenou príležitosťou, ako ho skutočne zlepšiť. Akoby sme sa niekde zasekli v roku 1964 a nevšimli si, že na Slovensku máme podnikateľov, rodinné firmy či startupy,“ uviedla Kolíková.
Návrh podľa nej dostatočne nemyslí ani na rodinné podniky a ich generačné pokračovanie a pri dedení podľa nej stále chýba možnosť, aby sa poručiteľ rozhodol, že podnik bude ďalej viesť jedno z detí, ktoré sa mu reálne venuje, s povinnosťou vyplatiť ostatných. Susko podľa poslankyne súčasne premárnil možnosť vytvoriť modernejšie podmienky pre startupy.
„Mohli sme mať napríklad jednoeurové eseročky. Mohli sme podnikateľské prostredie posunúť dopredu. Neurobilo sa to, pretože minister venoval svoj čas iným veciam,“ dodala Kolíková.
Poslankyňa zároveň kritizuje aj spôsob, akým sa takýto rozsiahly zákon prijíma. Vysvetlila, že reč je o približne dvetisíc paragrafoch, pričom notári, exekútori či advokáti mali len dva týždne na to, aby si návrh poriadne pozreli. Na to, že ide o základný kódex súkromného práva, je to podľa poslankyne nezodpovedný prístup.
„Boris Susko venoval veľkú časť svojho pôsobenia na ministerstve úniku svojich ľudí pred spravodlivosťou. A potom sa na konci funkčného obdobia zobudil, že by po sebe rád zanechal aj niečo pekné. Občiansky zákonník však nie je pomník ministra. Je to zákon, ktorý bude ovplyvňovať každého človeka od narodenia až po smrť. Preto sa nemôže prijímať narýchlo a nedokončený,“ vyhlásila poslankyňa a súčasne upozornila aj na nové pravidlá spoločného imania manželov.
„O tomto sa prakticky vôbec nerozpráva. Nové pravidlá sa nebudú týkať iba ľudí, ktorí uzavrú manželstvo v budúcnosti. Spadnú do nich aj súčasní manželia s bezpodielovým vlastníctvom,“ upozornila Kolíková a zdôraznila, že sa menia pravidlá, ktoré môžu mať dosah na veriteľov či spôsob uspokojovania škody. Dnes pritom podľa nej nie je jasné, ako sa všetko bude uplatňovať v praxi.
Kolíkovej zároveň prekáža aj krátky čas na prípravu spoločnosti na takúto rozsiahlu zmenu. Návrh by mal totiž vstúpiť do účinnosť 1. júla 2027. Ako príklad dobrej praxe uviedla Českú republiku, ktorá nechala medzi prijatím zákona a jeho účinnosťou dva roky, aby sa ľuďom vysvetlili nové pravidlá.
Poslankyňa v súvislosti s návrhom vyzvala opozičných poslancov, aby sa nepokúšali nedostatky kódexu prekrývať na poslednú chvíľu pozmeňujúcimi návrhmi. Kritike Kolíkovej sa nevyhli ani kresťanskí demokrati so svojim návrhom, ktorý sa týka súkromných fondov, aj keď samotná myšlienka je podľa nej správna.
„Súkromné fondy a flexibilnejšia správa rodinného majetku sú dobrá a dôležitá myšlienka, o ktorej aj my dlho hovoríme. Ak je však medzi Kresťanskodemokratickým hnutím a vládou nejaká politická dohoda, nech prijmú samostatný zákon. Nevpašujme ho na poslednú chvíľu do Občianskeho zákonníka len preto, aby niekto legitimizoval nedorobenú prácu ministra spravodlivosti,“ uzavrela poslankyňa.
Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a exminister spravodlivosti Viliam Karas ocenil prácu rekodifikačných komisií, ktoré na Občianskom zákonníku pracovali desiatky rokov. Na návrhu KDH vyzdvihlo, že nijakým spôsobom nevstupuje do rodinného práva a že zákon o rodine ponecháva tak, ako sa osvedčil v praxi.
Karas zároveň zdôraznil, že nový Občiansky zákonník rieši rôzne životné situácie, ktoré zákonník z roku 1964 neriešil, a preto už podľa neho nemožno odkladať jeho prijatie. Napriek tomu, že ide podľa kresťanských demokratov o moderný Občiansky zákonník, niektoré potrebné inštitúty stále chýbajú.
KDH preto prišlo s tromi pozmeňujúcimi návrhmi, prvý sa týka znovuzavedenia podzáložného práva, a teda inštitútu, ktorý má zjednodušiť dostupnosť finančných prostriedkov a ľahšie požičiavanie peňazí. V druhom pozmeňovacom návrhu ide o inštitút, po ktorom desiatky rokov volá odborná obec, a tým je inštitút súkromného fondu.
V treťom pozmeňováku z dielne KDH ide o elektronickú osobu, a teda o umelú inteligenciu. Ako vysvetlil poslanec Ján Horecký (KDH), Slovensko nesmie myslieť len na to, čo bude zajtra, ale aj na to, čo bude pozajtra. Upozornil, že už dnes agenti umelej inteligencie, vyspelé veľké jazykové moduly, a tie najväčšie produkty, ktoré si ľudia kupujú vo firmách, fungujú v oblasti administrácie, komunikácie, prípravy materiálov, uzatvárania zmlúv, organizujú často prácu mnohých organizácií, firiem a jednotlivcov.
„Ale dnes, ak nejaký človek v dôsledku toho, že užíva nejakého agenta umelej inteligencie príde ku škode, tak kto za to zodpovedá? Tieto veci nie sú vôbec upravené. Dnes je to váš problém,“ uviedol Horecký a zdôraznil, že v tejto oblasti netreba čakať na to, keď bude neskoro. Karas vyzval preto opozíciu aj koalíciu, aby konštruktívne návrhy prijali, aby nerobili prázdnu politiku a pozerali na záujem občanov SR.
Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Zuzana Števulová kritizuje, že vláda nedostatočne komunikuje zmeny, ktoré prináša Občiansky zákonník.
„Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa mení na spoločné imanie manželov, kam budú už výslovne patriť aj dlhy. Mení sa aj úprava dedenia, kde sa zmenšujú podiely neopomenuteľných dedičov, alebo sa zavádza možnosť podnikania maloletých na základe schválenia súdom,“ upozornila Števulová.
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) kritizuje zase to, že nový Občiansky zákonník vynecháva právnu úpravu rodinného práva a neprináša úpravu rodinného života párov rovnakého pohlavia. Pripomenula, že vláda Roberta Fica má úpravu pre páry rovnakého pohlavia v programovom vyhlásení.
Zároveň upozornila, že Slovensko je takúto úpravu povinné prijať aj na základe Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
„V tomto minister spravodlivosti zlyhal a ani sa nepokúsil priniesť zmenu, ktorá by tento dlh, ktorý voči párom rovnakého pohlavia a ich deťom máme, vyrovnala,” uzavrela poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Kolíková hovorí o premárnenej príležitosti, nový Občiansky zákonník označila za nedokončený – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Občiansky zákonník má podľa liberálov vážne nedostatky. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) premárnil príležitosť dokončiť reformu poriadne. Podľa SaS zostali totiž nevyriešené dôležité otázky týkajúce sa podnikateľov, rodinných firiem, dedenia či manželov.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) vyzdvihla prácu odborníkov, ktorí sa desaťročia podieľali na príprave kódexu. Problém však vidí v ministrovi Suskovi, ktorý podľa nej z Občianskeho zákonníka neurobil svoju prioritu a predložil nedokončenú prácu. Poslankyňa za jednu z najväčších premárnených príležitostí považuje podnikateľské prostredie.
Návrh dostatočne nemyslí na rodinné podniky
„Občiansky zákonník mal ísť ruka v ruke so zákonom o obchodných spoločnostiach. Vláda rozpráva o atraktívnejšom podnikateľskom prostredí, ale tento Občiansky zákonník je absolútne premárnenou príležitosťou, ako ho skutočne zlepšiť. Akoby sme sa niekde zasekli v roku 1964 a nevšimli si, že na Slovensku máme podnikateľov, rodinné firmy či startupy,“ uviedla Kolíková.
Návrh podľa nej dostatočne nemyslí ani na rodinné podniky a ich generačné pokračovanie a pri dedení podľa nej stále chýba možnosť, aby sa poručiteľ rozhodol, že podnik bude ďalej viesť jedno z detí, ktoré sa mu reálne venuje, s povinnosťou vyplatiť ostatných. Susko podľa poslankyne súčasne premárnil možnosť vytvoriť modernejšie podmienky pre startupy.
„Mohli sme mať napríklad jednoeurové eseročky. Mohli sme podnikateľské prostredie posunúť dopredu. Neurobilo sa to, pretože minister venoval svoj čas iným veciam,“ dodala Kolíková.
Poslankyňa hovorí o nezodpovednom prístupe
Poslankyňa zároveň kritizuje aj spôsob, akým sa takýto rozsiahly zákon prijíma. Vysvetlila, že reč je o približne dvetisíc paragrafoch, pričom notári, exekútori či advokáti mali len dva týždne na to, aby si návrh poriadne pozreli. Na to, že ide o základný kódex súkromného práva, je to podľa poslankyne nezodpovedný prístup.
„Boris Susko venoval veľkú časť svojho pôsobenia na ministerstve úniku svojich ľudí pred spravodlivosťou. A potom sa na konci funkčného obdobia zobudil, že by po sebe rád zanechal aj niečo pekné. Občiansky zákonník však nie je pomník ministra. Je to zákon, ktorý bude ovplyvňovať každého človeka od narodenia až po smrť. Preto sa nemôže prijímať narýchlo a nedokončený,“ vyhlásila poslankyňa a súčasne upozornila aj na nové pravidlá spoločného imania manželov.
„O tomto sa prakticky vôbec nerozpráva. Nové pravidlá sa nebudú týkať iba ľudí, ktorí uzavrú manželstvo v budúcnosti. Spadnú do nich aj súčasní manželia s bezpodielovým vlastníctvom,“ upozornila Kolíková a zdôraznila, že sa menia pravidlá, ktoré môžu mať dosah na veriteľov či spôsob uspokojovania škody. Dnes pritom podľa nej nie je jasné, ako sa všetko bude uplatňovať v praxi.
Česká republika ako dobrý príklad
Kolíkovej zároveň prekáža aj krátky čas na prípravu spoločnosti na takúto rozsiahlu zmenu. Návrh by mal totiž vstúpiť do účinnosť 1. júla 2027. Ako príklad dobrej praxe uviedla Českú republiku, ktorá nechala medzi prijatím zákona a jeho účinnosťou dva roky, aby sa ľuďom vysvetlili nové pravidlá.
Poslankyňa v súvislosti s návrhom vyzvala opozičných poslancov, aby sa nepokúšali nedostatky kódexu prekrývať na poslednú chvíľu pozmeňujúcimi návrhmi. Kritike Kolíkovej sa nevyhli ani kresťanskí demokrati so svojim návrhom, ktorý sa týka súkromných fondov, aj keď samotná myšlienka je podľa nej správna.
„Súkromné fondy a flexibilnejšia správa rodinného majetku sú dobrá a dôležitá myšlienka, o ktorej aj my dlho hovoríme. Ak je však medzi Kresťanskodemokratickým hnutím a vládou nejaká politická dohoda, nech prijmú samostatný zákon. Nevpašujme ho na poslednú chvíľu do Občianskeho zákonníka len preto, aby niekto legitimizoval nedorobenú prácu ministra spravodlivosti,“ uzavrela poslankyňa.
Názor Kresťanskodemokratického hnutia
Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a exminister spravodlivosti Viliam Karas ocenil prácu rekodifikačných komisií, ktoré na Občianskom zákonníku pracovali desiatky rokov. Na návrhu KDH vyzdvihlo, že nijakým spôsobom nevstupuje do rodinného práva a že zákon o rodine ponecháva tak, ako sa osvedčil v praxi.
Karas zároveň zdôraznil, že nový Občiansky zákonník rieši rôzne životné situácie, ktoré zákonník z roku 1964 neriešil, a preto už podľa neho nemožno odkladať jeho prijatie. Napriek tomu, že ide podľa kresťanských demokratov o moderný Občiansky zákonník, niektoré potrebné inštitúty stále chýbajú.
Tri pozmeňujúce návrhy KDH
KDH preto prišlo s tromi pozmeňujúcimi návrhmi, prvý sa týka znovuzavedenia podzáložného práva, a teda inštitútu, ktorý má zjednodušiť dostupnosť finančných prostriedkov a ľahšie požičiavanie peňazí. V druhom pozmeňovacom návrhu ide o inštitút, po ktorom desiatky rokov volá odborná obec, a tým je inštitút súkromného fondu.
V treťom pozmeňováku z dielne KDH ide o elektronickú osobu, a teda o umelú inteligenciu. Ako vysvetlil poslanec Ján Horecký (KDH), Slovensko nesmie myslieť len na to, čo bude zajtra, ale aj na to, čo bude pozajtra. Upozornil, že už dnes agenti umelej inteligencie, vyspelé veľké jazykové moduly, a tie najväčšie produkty, ktoré si ľudia kupujú vo firmách, fungujú v oblasti administrácie, komunikácie, prípravy materiálov, uzatvárania zmlúv, organizujú často prácu mnohých organizácií, firiem a jednotlivcov.
„Ale dnes, ak nejaký človek v dôsledku toho, že užíva nejakého agenta umelej inteligencie príde ku škode, tak kto za to zodpovedá? Tieto veci nie sú vôbec upravené. Dnes je to váš problém,“ uviedol Horecký a zdôraznil, že v tejto oblasti netreba čakať na to, keď bude neskoro. Karas vyzval preto opozíciu aj koalíciu, aby konštruktívne návrhy prijali, aby nerobili prázdnu politiku a pozerali na záujem občanov SR.
Názor Progresívneho Slovenska
Poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Zuzana Števulová kritizuje, že vláda nedostatočne komunikuje zmeny, ktoré prináša Občiansky zákonník.
„Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa mení na spoločné imanie manželov, kam budú už výslovne patriť aj dlhy. Mení sa aj úprava dedenia, kde sa zmenšujú podiely neopomenuteľných dedičov, alebo sa zavádza možnosť podnikania maloletých na základe schválenia súdom,“ upozornila Števulová.
Úprava rodinného života párov rovnakého pohlavia
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) kritizuje zase to, že nový Občiansky zákonník vynecháva právnu úpravu rodinného práva a neprináša úpravu rodinného života párov rovnakého pohlavia. Pripomenula, že vláda Roberta Fica má úpravu pre páry rovnakého pohlavia v programovom vyhlásení.
Zároveň upozornila, že Slovensko je takúto úpravu povinné prijať aj na základe Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
„V tomto minister spravodlivosti zlyhal a ani sa nepokúsil priniesť zmenu, ktorá by tento dlh, ktorý voči párom rovnakého pohlavia a ich deťom máme, vyrovnala,” uzavrela poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Kolíková hovorí o premárnenej príležitosti, nový Občiansky zákonník označila za nedokončený – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývalá ministerka spravodlivosti Bývalý minister spravodlivosti Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kresťanskí demokrati Liberáli Minister spravodlivosti SR Občiansky zákonník Opozícia Páry rovnakého pohlavia Podpredseda KDH Umelá inteligencia
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