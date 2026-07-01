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01. júla 2026
Haaland poslal Nórsko do osemfinále s Brazíliou. Spoluhráči sa mu snažia vytvoriť čo najviac šancí na skórovanie – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
Útočník Manchestru City sa presadil zblízka a bol to jeho piaty gól na turnaji. Erling Haaland strelil víťazný gól v závere zápasu, ktorý Nórsko dostal do osemfinále s Brazíliou na majstrovstvách ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Útočník Manchestru City sa presadil zblízka a bol to jeho piaty gól na turnaji.
Erling Haaland strelil víťazný gól v závere zápasu, ktorý Nórsko dostal do osemfinále s Brazíliou na majstrovstvách sveta vo futbale. Pobrežie Slonoviny padlo 1:2.
Útočník Manchestru City sa presadil zblízka a bol to jeho piaty gól na turnaji. Bolo to prvýkrát v histórii, čo Severania vyhrali vyraďovací duel.
Vo vyrovnanom prvom polčase, ktorý sa len veľmi pomaly rozbiehal, poslal Antonio Nusa Nórsko do vedenia šesť minút pred prestávkou.
Žolík z lavičky Pobrežia Slonoviny Amad Diallo z Manchestru United sa okamžite ocitol v centre diania, keď zabránil druhému gólu súpera a sám neskôr vyrovnal nádherným spôsobom.
Zdalo sa, že stretnutie dospeje do predĺženia, no Haaland to kategoricky odmietol. Patrick Berg ho skvelo v šestnástke našiel a ostrostrelec už nemal problém poslať loptu do siete.
Nóri sa v osemfinále v New Jersey stretnú s päťnásobným šampiónom z Brazílie. Kapitán Severanov Martin Ödegaard povedal, že s útočníkom ManCity mali vždy šancu.
"Stretnutie s Brazíliou na MS je to najväčšie, čo len môže byť. Je úžasné mať Haalanda v tíme, máme šťastie, že ho máme, a ide len o to, aby sme mu dali čo najviac šancí," priblížil stredopoliar, ktorý sa stretne so spoluhráčmi z Arsenalu Gabrielom a Gabrielom Martinellim.
Diallo uviedol, že darovali súperovi víťazstvo tým, že nedokázali Haalanda zastaviť v šestnástke. Ofenzívna mašina skórovala v každom zo svojich posledných 13 súťažných reprezentačných zápasov, pričom strelil 25 gólov.
"Keď ho necháte samého, platíte za to. Sme trochu sklamaní, pretože sme si mysleli, že postúpime ďalej. Sme však na seba hrdí aj preto, že sme dokázali niečo, čo predchádzajúce generácie možno nie," dodal 23-ročný futbalista.
Zdroj: SITA.sk - Haaland poslal Nórsko do osemfinále s Brazíliou. Spoluhráči sa mu snažia vytvoriť čo najviac šancí na skórovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Erling Haaland strelil víťazný gól v závere zápasu, ktorý Nórsko dostal do osemfinále s Brazíliou na majstrovstvách sveta vo futbale. Pobrežie Slonoviny padlo 1:2.
Útočník Manchestru City sa presadil zblízka a bol to jeho piaty gól na turnaji. Bolo to prvýkrát v histórii, čo Severania vyhrali vyraďovací duel.
Dlhý rozbeh
Vo vyrovnanom prvom polčase, ktorý sa len veľmi pomaly rozbiehal, poslal Antonio Nusa Nórsko do vedenia šesť minút pred prestávkou.
Žolík z lavičky Pobrežia Slonoviny Amad Diallo z Manchestru United sa okamžite ocitol v centre diania, keď zabránil druhému gólu súpera a sám neskôr vyrovnal nádherným spôsobom.
Zdalo sa, že stretnutie dospeje do predĺženia, no Haaland to kategoricky odmietol. Patrick Berg ho skvelo v šestnástke našiel a ostrostrelec už nemal problém poslať loptu do siete.
Nóri sa v osemfinále v New Jersey stretnú s päťnásobným šampiónom z Brazílie. Kapitán Severanov Martin Ödegaard povedal, že s útočníkom ManCity mali vždy šancu.
"Stretnutie s Brazíliou na MS je to najväčšie, čo len môže byť. Je úžasné mať Haalanda v tíme, máme šťastie, že ho máme, a ide len o to, aby sme mu dali čo najviac šancí," priblížil stredopoliar, ktorý sa stretne so spoluhráčmi z Arsenalu Gabrielom a Gabrielom Martinellim.
Diallo uviedol, že darovali súperovi víťazstvo tým, že nedokázali Haalanda zastaviť v šestnástke. Ofenzívna mašina skórovala v každom zo svojich posledných 13 súťažných reprezentačných zápasov, pričom strelil 25 gólov.
"Keď ho necháte samého, platíte za to. Sme trochu sklamaní, pretože sme si mysleli, že postúpime ďalej. Sme však na seba hrdí aj preto, že sme dokázali niečo, čo predchádzajúce generácie možno nie," dodal 23-ročný futbalista.
Zdroj: SITA.sk - Haaland poslal Nórsko do osemfinále s Brazíliou. Spoluhráči sa mu snažia vytvoriť čo najviac šancí na skórovanie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Postup
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