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01. júla 2026
Pocta od Dončiča na rozlúčku s LA Lakers. Veterán James bude pokračovať v inom klube
Tagy: NBA pokračovanie kariéry Veteran Zmena
Najlepší strelec histórie NBA končí v Los Angeles Lakers, ale pokračuje v kariére. LeBron James ani pol roka pred 42. narodeninami nekončí kariéru. Basketbalová megastar oznámila, že po ôsmich rokoch ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Najlepší strelec histórie NBA končí v Los Angeles Lakers, ale pokračuje v kariére.
LeBron James ani pol roka pred 42. narodeninami nekončí kariéru. Basketbalová megastar oznámila, že po ôsmich rokoch opúšťa Los Angeles Lakers, ale v nasledujúcej sezóne bude pokračovať v inom klube NBA.
"Bola pre mňa pocta nosiť purpurovo-zlaté farby a pokračovať vo veľkosti a dedičstve, ktoré tu predo mnou boli," napísal James na platforme X, reagujúc na príspevok spoluvlastníčky Lakers, Jeanie Bussovej.
"Dúfam, že som počas môjho pôsobenia spravil niektorých ľuďí hrdými."
Jeanie Bussová potvrdila jeho odchod na sociálnych sieťach, kde vyzdvihla Jamesa ako jedného z najväčších športovcov v histórii. Uviedla, že bude vždy vďačná za osem rokov jeho služieb pre Lakers, vrátane majstrovského titulu z roku 2020, ktorý získali v náročných podmienkach pandémie COVID-19, a tiež množstva prekonaných rekordov.
LeBron sa k Lakers pridal v roku 2018 a svojím líderstvom pomohol tímu vybojovať 17. titul v klubovej histórii. James a jeho agent Rich Paul informovali o konci v tíme Lakers v predstihu, aby mohli byť lepšie pripravení na začiatok obdobia s podpisovaním voľných hráčov.
V tejto súvislosti sa začalo špekulovať o možnom návrate Jamesa do tímov, ktoré v minulosti doviedol k titulom - Cleveland Cavaliers alebo Miami Heat, prípadne o spojení síl so Stephenom Currym v Golden State Warriors. Tam sa snažia poskladať zostavu veteránskych hviezd a zvažujú aj výmenu za Anthonyho Davisa.
"Nezničiteľný" James ustál problémy so zdravotným stavom počas uplynulej sezóny, keď pre časté bolesti chrbtice vynechal úvod ročníka, no napokon dosiahol skvelé štatistiky s priemermi 20,9 bodu, 6,1 doskoku a 7,2 asistencií v základnej časti. V play-off pokračoval vo veľmi dobrých výkonoch a pomohol tímu zdolať Houston Rockets v 1. kole play-off. Lakers sa tam dostali aj napriek neprítomnosti hviezdnych hráčov, vrátane Luke Dončiča a Austina Reavesa.
Dončič, považovaný za kľúčového hráča Lakers od svojho príchodu v roku 2025, poslal Jamesovi svoj poďakovací odkaz na Instagrame spolu so snímkou s textom "Pocta hrať a učiť sa od teba, Kráľ James".
Počas pôsobenia v Lakers prekonal niekoľko historických rekordov. Stal sa najlepším strelcom v histórii NBA, a splnil si sen zahrať si v jednom tíme spolu so svojim synom Bronnym Jamesom. Lakers si ho vybrali v druhom kole draftu 2024.
Zdroj: SITA.sk - Pocta od Dončiča na rozlúčku s LA Lakers. Veterán James bude pokračovať v inom klube © SITA Všetky práva vyhradené.
LeBron James ani pol roka pred 42. narodeninami nekončí kariéru. Basketbalová megastar oznámila, že po ôsmich rokoch opúšťa Los Angeles Lakers, ale v nasledujúcej sezóne bude pokračovať v inom klube NBA.
"Bola pre mňa pocta nosiť purpurovo-zlaté farby a pokračovať vo veľkosti a dedičstve, ktoré tu predo mnou boli," napísal James na platforme X, reagujúc na príspevok spoluvlastníčky Lakers, Jeanie Bussovej.
Ttitul pre Lakers
"Dúfam, že som počas môjho pôsobenia spravil niektorých ľuďí hrdými."
Jeanie Bussová potvrdila jeho odchod na sociálnych sieťach, kde vyzdvihla Jamesa ako jedného z najväčších športovcov v histórii. Uviedla, že bude vždy vďačná za osem rokov jeho služieb pre Lakers, vrátane majstrovského titulu z roku 2020, ktorý získali v náročných podmienkach pandémie COVID-19, a tiež množstva prekonaných rekordov.
LeBron sa k Lakers pridal v roku 2018 a svojím líderstvom pomohol tímu vybojovať 17. titul v klubovej histórii. James a jeho agent Rich Paul informovali o konci v tíme Lakers v predstihu, aby mohli byť lepšie pripravení na začiatok obdobia s podpisovaním voľných hráčov.
Špekulácie o návrate
V tejto súvislosti sa začalo špekulovať o možnom návrate Jamesa do tímov, ktoré v minulosti doviedol k titulom - Cleveland Cavaliers alebo Miami Heat, prípadne o spojení síl so Stephenom Currym v Golden State Warriors. Tam sa snažia poskladať zostavu veteránskych hviezd a zvažujú aj výmenu za Anthonyho Davisa.
Skvelé štatistiky
"Nezničiteľný" James ustál problémy so zdravotným stavom počas uplynulej sezóny, keď pre časté bolesti chrbtice vynechal úvod ročníka, no napokon dosiahol skvelé štatistiky s priemermi 20,9 bodu, 6,1 doskoku a 7,2 asistencií v základnej časti. V play-off pokračoval vo veľmi dobrých výkonoch a pomohol tímu zdolať Houston Rockets v 1. kole play-off. Lakers sa tam dostali aj napriek neprítomnosti hviezdnych hráčov, vrátane Luke Dončiča a Austina Reavesa.
Dončič, považovaný za kľúčového hráča Lakers od svojho príchodu v roku 2025, poslal Jamesovi svoj poďakovací odkaz na Instagrame spolu so snímkou s textom "Pocta hrať a učiť sa od teba, Kráľ James".
Počas pôsobenia v Lakers prekonal niekoľko historických rekordov. Stal sa najlepším strelcom v histórii NBA, a splnil si sen zahrať si v jednom tíme spolu so svojim synom Bronnym Jamesom. Lakers si ho vybrali v druhom kole draftu 2024.
Zdroj: SITA.sk - Pocta od Dončiča na rozlúčku s LA Lakers. Veterán James bude pokračovať v inom klube © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NBA pokračovanie kariéry Veteran Zmena
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