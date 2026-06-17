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17. júna 2026
Haaland v premiére na MS zažiaril dvomi gólmi. Nórsko aj vďaka nemu rozobralo Irak – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Bol to jeho 57 gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu. Erling Haaland strelil svoje prvé dva góly na futbalových majstrovstvách sveta, keď jeho Nórsko zdolalo Irak 4:1. Pre severskú krajinu je to prvá ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Bol to jeho 57 gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu.
Erling Haaland strelil svoje prvé dva góly na futbalových majstrovstvách sveta, keď jeho Nórsko zdolalo Irak 4:1. Pre severskú krajinu je to prvá účasť na svetovom šampionáte po 28 rokoch.
Útočník Manchestru City sa v 29. minúte vo Foxborough presadil zblízka, no Aymen Hussein hlavičkou skóre vyrovnal. No ešte do konca prvého polčasu však znova skóroval nórsky bombardér. Bol to jeho 57. gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu.
Tretí gól Severanov pridal Leo Östigaard a v nadstavenom čase sa presadil znova Hussein, tentoraz však do vlastnej siete a uzavrel skóre stretnutia.
Vďaka tomuto víťazstvu sa Nórsko dostalo na čelo skupiny I pre lepšie skóre ako Francúzsko. "Les Bleus" niekoľko hodín predtým triumfovali nad Senegalom 3:1.
Žiadny tím neprešiel dlhšou cestou na MS ako Irak, ktorý si v marci zabezpečil miesto ako 48. a posledný tím. Irak odohral v kvalifikácii 21 zápasov, pričom medzi prvým a posledným ubehlo 867 dní.
Husseina, strelca rozhodujúceho gólu v play-off nad Bolíviou, následne po príchode na prvý šampionát Iraku od roku 1986 zadržiavali a hodiny vypočúvali americkí imigrační úradníci.
Nórsko naposledy hralo na turnaji v roku 1998, keď bol tréner Staale Solbakken členom tímu, ktorý slávne zdolal Brazíliu v skupinovej fáze a potom vypadol v osemfinále. Účinkoval aj na Eure 2000.
V kvalifikácii dvakrát Severania rozdrvili Taliansko a dúfajú, že zlatá generácia hráčov - vedená Haalandom a stredopoliarom Arsenalu Martinom Ödegaardom - dokáže zájsť na turnaji ďaleko a sú pasovaní za čiernych koňov.
Solbakken predpovedal, že Haaland vo svojom prvom veľkom zápase zanechá "veľmi veľký dojem" a hviezda ManCity tento sľub rýchlo splnila.
Irak pokračuje v negatívnej bilancii, keď zatiaľ prehral vo všetkých zápasoch skupinovej fázy na svetovom šampionáte pri svojej druhej účasti medzi elitou.
Zdroj: SITA.sk - Haaland v premiére na MS zažiaril dvomi gólmi. Nórsko aj vďaka nemu rozobralo Irak – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Erling Haaland strelil svoje prvé dva góly na futbalových majstrovstvách sveta, keď jeho Nórsko zdolalo Irak 4:1. Pre severskú krajinu je to prvá účasť na svetovom šampionáte po 28 rokoch.
Útočník Manchestru City sa v 29. minúte vo Foxborough presadil zblízka, no Aymen Hussein hlavičkou skóre vyrovnal. No ešte do konca prvého polčasu však znova skóroval nórsky bombardér. Bol to jeho 57. gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu.
Tretí gól Severanov pridal Leo Östigaard a v nadstavenom čase sa presadil znova Hussein, tentoraz však do vlastnej siete a uzavrel skóre stretnutia.
Náročná kvalifikácia
Vďaka tomuto víťazstvu sa Nórsko dostalo na čelo skupiny I pre lepšie skóre ako Francúzsko. "Les Bleus" niekoľko hodín predtým triumfovali nad Senegalom 3:1.
Žiadny tím neprešiel dlhšou cestou na MS ako Irak, ktorý si v marci zabezpečil miesto ako 48. a posledný tím. Irak odohral v kvalifikácii 21 zápasov, pričom medzi prvým a posledným ubehlo 867 dní.
Husseina, strelca rozhodujúceho gólu v play-off nad Bolíviou, následne po príchode na prvý šampionát Iraku od roku 1986 zadržiavali a hodiny vypočúvali americkí imigrační úradníci.
Nórsko naposledy hralo na turnaji v roku 1998, keď bol tréner Staale Solbakken členom tímu, ktorý slávne zdolal Brazíliu v skupinovej fáze a potom vypadol v osemfinále. Účinkoval aj na Eure 2000.
V kvalifikácii dvakrát Severania rozdrvili Taliansko a dúfajú, že zlatá generácia hráčov - vedená Haalandom a stredopoliarom Arsenalu Martinom Ödegaardom - dokáže zájsť na turnaji ďaleko a sú pasovaní za čiernych koňov.
Solbakken predpovedal, že Haaland vo svojom prvom veľkom zápase zanechá "veľmi veľký dojem" a hviezda ManCity tento sľub rýchlo splnila.
Irak pokračuje v negatívnej bilancii, keď zatiaľ prehral vo všetkých zápasoch skupinovej fázy na svetovom šampionáte pri svojej druhej účasti medzi elitou.
Zdroj: SITA.sk - Haaland v premiére na MS zažiaril dvomi gólmi. Nórsko aj vďaka nemu rozobralo Irak – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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