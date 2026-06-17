Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 17.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adolf
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Haaland v premiére na MS zažiaril dvomi gólmi. Nórsko aj vďaka nemu rozobralo Irak – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Bol to jeho 57 gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu. Erling Haaland strelil svoje prvé dva góly na futbalových majstrovstvách sveta, keď jeho Nórsko zdolalo Irak 4:1. Pre severskú krajinu je to prvá ...



Zdieľať
norway_iraq_wcup_soccer_76848 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Bol to jeho 57 gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu.


Erling Haaland strelil svoje prvé dva góly na futbalových majstrovstvách sveta, keď jeho Nórsko zdolalo Irak 4:1. Pre severskú krajinu je to prvá účasť na svetovom šampionáte po 28 rokoch.

Útočník Manchestru City sa v 29. minúte vo Foxborough presadil zblízka, no Aymen Hussein hlavičkou skóre vyrovnal. No ešte do konca prvého polčasu však znova skóroval nórsky bombardér. Bol to jeho 57. gól v iba 51 zápasoch za reprezentáciu.

Tretí gól Severanov pridal Leo Östigaard a v nadstavenom čase sa presadil znova Hussein, tentoraz však do vlastnej siete a uzavrel skóre stretnutia.

Náročná kvalifikácia


Vďaka tomuto víťazstvu sa Nórsko dostalo na čelo skupiny I pre lepšie skóre ako Francúzsko. "Les Bleus" niekoľko hodín predtým triumfovali nad Senegalom 3:1.

Žiadny tím neprešiel dlhšou cestou na MS ako Irak, ktorý si v marci zabezpečil miesto ako 48. a posledný tím. Irak odohral v kvalifikácii 21 zápasov, pričom medzi prvým a posledným ubehlo 867 dní.

Husseina, strelca rozhodujúceho gólu v play-off nad Bolíviou, následne po príchode na prvý šampionát Iraku od roku 1986 zadržiavali a hodiny vypočúvali americkí imigrační úradníci.

Nórsko naposledy hralo na turnaji v roku 1998, keď bol tréner Staale Solbakken členom tímu, ktorý slávne zdolal Brazíliu v skupinovej fáze a potom vypadol v osemfinále. Účinkoval aj na Eure 2000.

V kvalifikácii dvakrát Severania rozdrvili Taliansko a dúfajú, že zlatá generácia hráčov - vedená Haalandom a stredopoliarom Arsenalu Martinom Ödegaardom - dokáže zájsť na turnaji ďaleko a sú pasovaní za čiernych koňov.



Solbakken predpovedal, že Haaland vo svojom prvom veľkom zápase zanechá "veľmi veľký dojem" a hviezda ManCity tento sľub rýchlo splnila.

Irak pokračuje v negatívnej bilancii, keď zatiaľ prehral vo všetkých zápasoch skupinovej fázy na svetovom šampionáte pri svojej druhej účasti medzi elitou.


Zdroj: SITA.sk - Haaland v premiére na MS zažiaril dvomi gólmi. Nórsko aj vďaka nemu rozobralo Irak – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prišiel a pripravil tri góly. Arnautovič skóroval regulárne iba raz, no Rakúsko senzáciu nepripustilo – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Nový tréner Slovana Bratislava chce, aby v klube boli hviezdami hráči a nie on sám. Yaya Touré hľadal víťaznú mentalitu – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 