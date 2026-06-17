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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Prišiel a pripravil tri góly. Arnautovič skóroval regulárne iba raz, no Rakúsko senzáciu nepripustilo – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Jordánsko vyrovnalo hneď v úvode druhého dejstva zásluhou "obaľovačky" Aliho Olwana. Rakúsko vstúpilo do majstrovstiev sveta vo futbale víťazne, keď zdolalo debutanta z Jordánska 3:1. Aj keď ...



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jordan_austria_wcup_soccer_8_522 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Jordánsko vyrovnalo hneď v úvode druhého dejstva zásluhou "obaľovačky" Aliho Olwana.


Rakúsko vstúpilo do majstrovstiev sveta vo futbale víťazne, keď zdolalo debutanta z Jordánska 3:1. Aj keď výsledok môže pôsobiť jednoznačne, ázijský tím favoritov výrazne potrápil.

V prvom polčase sa na štadióne Levi's neďaleko San Francisca presadil Romano Schmid nádherným úvodným gólom po ďalekonosnej strele.

Jordánsko vyrovnalo hneď v úvode druhého dejstva zásluhou "obaľovačky" Aliho Olwana. Brankár slovenských susedov Alexander Schlager sa iba bezmocne prizeral.

Tri body pre Rakúsko v 76. minúte zabezpečil striedajúci Marko Arnautovič, keď vďaka jeho snahe o hlavičku si loptu do vlastnej siete poslal Yazan al-Arab.



Skúsený útočník sa presadil aj predtým, no jeho gól po intervencii VAR-u neuznali pre hru rukou jeho spoluhráča v šestnástke Jordánska.

V nadstavenom čase skóroval Arnautovič už regulárne, keď premenil pokutový kop a jeho Rakúsko si pripísalo do skupiny J tri body.

Patrí mu druhé miesto o skóre za Argentínou, ktorá zdolala Alžírsko 3:0 po hetriku Lionela Messiho.


Zdroj: SITA.sk - Prišiel a pripravil tri góly. Arnautovič skóroval regulárne iba raz, no Rakúsko senzáciu nepripustilo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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