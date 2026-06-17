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 24hod.sk    Šport

17. júna 2026

Nový tréner Slovana Bratislava chce, aby v klube boli hviezdami hráči a nie on sám. Yaya Touré hľadal víťaznú mentalitu – VIDEO, FOTO


Tagy: Niké liga 2026/2027

Yaya Touré už pripravuje slovenského šampióna na novú sezónu 2026/2027. Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava ...



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6a3152dea9621129723766 676x451 17.6.2026 (SITA.sk) - Yaya Touré už pripravuje slovenského šampióna na novú sezónu 2026/2027.


Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa už pripravuje pod taktovkou nového trénera. Štyridsaťtriročný Yaya Touré prevzal taktovku po staronovom koučovi slovenskej reprezentácie Vladimírovi Weissovi staršom.

Niekdajší stredopoliar z afrického Pobrežia Slonoviny sa trénerstvu venuje od roku 2021, no zatiaľ nebol hlavný kouč pri seniorskom tíme. Ako asistent pracoval pri reprezentácii Saudskej Arábie aj v kluboch Olimpik Doneck z Ukrajiny, Achmat Groznyj z Čečenska aj Standart Liége z Belgicka.

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Touré sa na túto výzvu teší


V Anglicku pôsobil ako kormidelník v mládežníckej akadémie Tottenhamu Hotspur. V ostatnom období dostal okrem Slovana ponuku aj z ďalšieho klubu, no prednosť dal slovenskému šampiónovi.

"Počas kariéry pracoval s veľkými trénermi a to ma posunulo vpred. Teším sa na túto výzvu,“ vyhlásil Touré a pokračoval: "Keď som hľadal trénerskú výzvu, hľadal som mentalitu víťaza a Slovan ju má. Zmena však musí byť postupná, preto som si priviedol mojich asistentov. Ale zostali tu aj ľudia z bývalého trénerského štábu. Nie je ľahké zmeniť všetko ostatné. Uvedomujem si, že po zmene bude na mňa tlak a musím dosahovať výsledky, ale všetko chce nejaký čas. To je prirodzené. Aj fanúšikovia sú veľmi dôležití. Musíme pochopiť, že sme na spoločnej misii a potrebujeme, aby dôverovali nám aj nášmu spoločnému zámeru."

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"Belasí" okrem domácich súťaží, pohára a ligy, budú bojovať aj v pohárovej Európe. Začnú v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov.

Yaya Touré ešte ako hráč pôsobil vo veľkokluboch ako FC Barcelona, Manchester City, AS Monaco či Olympiakos Pireus, hrával aj v Belgicku, Číne aj na Ukrajine. Nechce, aby bol v Slovane on považovaný za hviezdu.


Hviezdami by mali byť hráči


"Hviezdami by mali byť hráči. Je to dobrá partia a vidím v nich potenciál. Musí to byť o tom, aby oni boli hviezdy. Ja ich môžem nasmerovať a pomôcť im, ale je to na nich,“ prezradil.

Generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší odmietol špecifikovať, akú sumu Slovan platí novému koučovi.

"Verím, že u nás naštartuje novú úspešnú kariéru. Neprišiel sem zarábať peniaze, v tomto smere to boli asi najľahšie rokovania, aké som zažil. Je to o našich spoločných cieľoch a o našom záujme napredovať," informoval.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/novy-trener-sk-slovan-bratislava-yaya-toure/">Yaya Touré, nový tréner ŠK Slovan Bratislava (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Nový tréner Slovana Bratislava chce, aby v klube boli hviezdami hráči a nie on sám. Yaya Touré hľadal víťaznú mentalitu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Niké liga 2026/2027
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