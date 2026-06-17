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17. júna 2026
Nový tréner Slovana Bratislava chce, aby v klube boli hviezdami hráči a nie on sám. Yaya Touré hľadal víťaznú mentalitu – VIDEO, FOTO
Tagy: Niké liga 2026/2027
Yaya Touré už pripravuje slovenského šampióna na novú sezónu 2026/2027. Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava ...
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17.6.2026 (SITA.sk) - Yaya Touré už pripravuje slovenského šampióna na novú sezónu 2026/2027.
Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa už pripravuje pod taktovkou nového trénera. Štyridsaťtriročný Yaya Touré prevzal taktovku po staronovom koučovi slovenskej reprezentácie Vladimírovi Weissovi staršom.
Niekdajší stredopoliar z afrického Pobrežia Slonoviny sa trénerstvu venuje od roku 2021, no zatiaľ nebol hlavný kouč pri seniorskom tíme. Ako asistent pracoval pri reprezentácii Saudskej Arábie aj v kluboch Olimpik Doneck z Ukrajiny, Achmat Groznyj z Čečenska aj Standart Liége z Belgicka.
V Anglicku pôsobil ako kormidelník v mládežníckej akadémie Tottenhamu Hotspur. V ostatnom období dostal okrem Slovana ponuku aj z ďalšieho klubu, no prednosť dal slovenskému šampiónovi.
"Počas kariéry pracoval s veľkými trénermi a to ma posunulo vpred. Teším sa na túto výzvu,“ vyhlásil Touré a pokračoval: "Keď som hľadal trénerskú výzvu, hľadal som mentalitu víťaza a Slovan ju má. Zmena však musí byť postupná, preto som si priviedol mojich asistentov. Ale zostali tu aj ľudia z bývalého trénerského štábu. Nie je ľahké zmeniť všetko ostatné. Uvedomujem si, že po zmene bude na mňa tlak a musím dosahovať výsledky, ale všetko chce nejaký čas. To je prirodzené. Aj fanúšikovia sú veľmi dôležití. Musíme pochopiť, že sme na spoločnej misii a potrebujeme, aby dôverovali nám aj nášmu spoločnému zámeru."
"Belasí" okrem domácich súťaží, pohára a ligy, budú bojovať aj v pohárovej Európe. Začnú v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov.
Yaya Touré ešte ako hráč pôsobil vo veľkokluboch ako FC Barcelona, Manchester City, AS Monaco či Olympiakos Pireus, hrával aj v Belgicku, Číne aj na Ukrajine. Nechce, aby bol v Slovane on považovaný za hviezdu.
"Hviezdami by mali byť hráči. Je to dobrá partia a vidím v nich potenciál. Musí to byť o tom, aby oni boli hviezdy. Ja ich môžem nasmerovať a pomôcť im, ale je to na nich,“ prezradil.
Generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší odmietol špecifikovať, akú sumu Slovan platí novému koučovi.
"Verím, že u nás naštartuje novú úspešnú kariéru. Neprišiel sem zarábať peniaze, v tomto smere to boli asi najľahšie rokovania, aké som zažil. Je to o našich spoločných cieľoch a o našom záujme napredovať," informoval.
Zdroj: SITA.sk - Nový tréner Slovana Bratislava chce, aby v klube boli hviezdami hráči a nie on sám. Yaya Touré hľadal víťaznú mentalitu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava sa už pripravuje pod taktovkou nového trénera. Štyridsaťtriročný Yaya Touré prevzal taktovku po staronovom koučovi slovenskej reprezentácie Vladimírovi Weissovi staršom.
Niekdajší stredopoliar z afrického Pobrežia Slonoviny sa trénerstvu venuje od roku 2021, no zatiaľ nebol hlavný kouč pri seniorskom tíme. Ako asistent pracoval pri reprezentácii Saudskej Arábie aj v kluboch Olimpik Doneck z Ukrajiny, Achmat Groznyj z Čečenska aj Standart Liége z Belgicka.
Touré sa na túto výzvu teší
V Anglicku pôsobil ako kormidelník v mládežníckej akadémie Tottenhamu Hotspur. V ostatnom období dostal okrem Slovana ponuku aj z ďalšieho klubu, no prednosť dal slovenskému šampiónovi.
"Počas kariéry pracoval s veľkými trénermi a to ma posunulo vpred. Teším sa na túto výzvu,“ vyhlásil Touré a pokračoval: "Keď som hľadal trénerskú výzvu, hľadal som mentalitu víťaza a Slovan ju má. Zmena však musí byť postupná, preto som si priviedol mojich asistentov. Ale zostali tu aj ľudia z bývalého trénerského štábu. Nie je ľahké zmeniť všetko ostatné. Uvedomujem si, že po zmene bude na mňa tlak a musím dosahovať výsledky, ale všetko chce nejaký čas. To je prirodzené. Aj fanúšikovia sú veľmi dôležití. Musíme pochopiť, že sme na spoločnej misii a potrebujeme, aby dôverovali nám aj nášmu spoločnému zámeru."
"Belasí" okrem domácich súťaží, pohára a ligy, budú bojovať aj v pohárovej Európe. Začnú v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov.
Yaya Touré ešte ako hráč pôsobil vo veľkokluboch ako FC Barcelona, Manchester City, AS Monaco či Olympiakos Pireus, hrával aj v Belgicku, Číne aj na Ukrajine. Nechce, aby bol v Slovane on považovaný za hviezdu.
Hviezdami by mali byť hráči
"Hviezdami by mali byť hráči. Je to dobrá partia a vidím v nich potenciál. Musí to byť o tom, aby oni boli hviezdy. Ja ich môžem nasmerovať a pomôcť im, ale je to na nich,“ prezradil.
Generálny riaditeľ bratislavského klubu Ivan Kmotrík mladší odmietol špecifikovať, akú sumu Slovan platí novému koučovi.
"Verím, že u nás naštartuje novú úspešnú kariéru. Neprišiel sem zarábať peniaze, v tomto smere to boli asi najľahšie rokovania, aké som zažil. Je to o našich spoločných cieľoch a o našom záujme napredovať," informoval.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/novy-trener-sk-slovan-bratislava-yaya-toure/">Yaya Touré, nový tréner ŠK Slovan Bratislava (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Nový tréner Slovana Bratislava chce, aby v klube boli hviezdami hráči a nie on sám. Yaya Touré hľadal víťaznú mentalitu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Niké liga 2026/2027
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