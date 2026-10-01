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01. októbra 2026
Haaland žaluje leteckú spoločnosť za nelegálne použitie jeho podoby
Tagy: MS vo futbale 2026
Hviezdny Erling Haaland sa dostal do sporu s aerolinkou pre obrázok lietadla s vrkočom. Nórsky futbalový klenot Erling Haaland podal žalobu voči aerolinke Norwegian Air Shuttle za neoprávnené použitie ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Hviezdny Erling Haaland sa dostal do sporu s aerolinkou pre obrázok lietadla s vrkočom.
Nórsky futbalový klenot Erling Haaland podal žalobu voči aerolinke Norwegian Air Shuttle za neoprávnené použitie jeho podoby. Podľa vyjadrenia Haalandovho právnika Thomasa Hagena aerolinka nelegálne využila charakteristické prvky Haalandovej vizáže na propagáciu leteniek počas futbalových majstrovstiev sveta.
Haaland, ktorý hrá za anglický Manchester City, viedol Nórsko k postupu do štvrťfinále tohtoročného svetového šampionátu. Predtým naposledy hrali na MS ešte v roku 1998.
Presná vec sporu nie je úplne jasná, no podľa periodika Verdens Gang (VG) letecká spoločnosť odstránila zo sociálnych sietí zverejnenú fotomontáž, na ktorej jedno z jej lietadiel malo zobrazený vrkoč, ktorý bol donedávna charakteristickým znakom Haalanda. Pod obrázkom bol hashtag „Nikdy sme nevyzerali viac nórsky“. Aerolinka potvrdila, že obdržala žalobu, ktorú označila za ťažko zrozumiteľnú.
"Ako väčšina Nórska sme počas leta podporovali národný tím prostredníctvom niekoľkých spontánnych príspevkov, ktoré sa inšpirovali trendmi na sociálnych médiách," uviedla hovorkyňa Catharina Solliová pre AFP. Dodala, že je škoda, že prejav podpory športovcom sa stretol s právnym krokom a vyjadrila nádej na rozumný dialóg v budúcnosti, aby mohli aj naďalej podporovať spoločných športových hrdinov.
Podľa informácií VG sa pojednávanie na súde v Osle uskutoční 9. októbra. Haaland dosiahol svetovú športovú slávu a je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv nórskeho futbalu súčasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Haaland žaluje leteckú spoločnosť za nelegálne použitie jeho podoby © SITA Všetky práva vyhradené.
Nórsky futbalový klenot Erling Haaland podal žalobu voči aerolinke Norwegian Air Shuttle za neoprávnené použitie jeho podoby. Podľa vyjadrenia Haalandovho právnika Thomasa Hagena aerolinka nelegálne využila charakteristické prvky Haalandovej vizáže na propagáciu leteniek počas futbalových majstrovstiev sveta.
Haaland, ktorý hrá za anglický Manchester City, viedol Nórsko k postupu do štvrťfinále tohtoročného svetového šampionátu. Predtým naposledy hrali na MS ešte v roku 1998.
Presná vec sporu nie je úplne jasná, no podľa periodika Verdens Gang (VG) letecká spoločnosť odstránila zo sociálnych sietí zverejnenú fotomontáž, na ktorej jedno z jej lietadiel malo zobrazený vrkoč, ktorý bol donedávna charakteristickým znakom Haalanda. Pod obrázkom bol hashtag „Nikdy sme nevyzerali viac nórsky“. Aerolinka potvrdila, že obdržala žalobu, ktorú označila za ťažko zrozumiteľnú.
"Ako väčšina Nórska sme počas leta podporovali národný tím prostredníctvom niekoľkých spontánnych príspevkov, ktoré sa inšpirovali trendmi na sociálnych médiách," uviedla hovorkyňa Catharina Solliová pre AFP. Dodala, že je škoda, že prejav podpory športovcom sa stretol s právnym krokom a vyjadrila nádej na rozumný dialóg v budúcnosti, aby mohli aj naďalej podporovať spoločných športových hrdinov.
Podľa informácií VG sa pojednávanie na súde v Osle uskutoční 9. októbra. Haaland dosiahol svetovú športovú slávu a je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv nórskeho futbalu súčasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Haaland žaluje leteckú spoločnosť za nelegálne použitie jeho podoby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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