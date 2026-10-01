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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Turecký futbal sa otriasa v základoch. Federácia vyšetruje 450 predstaviteľov klubov pre stávkové podvody


Tagy: Korupcia vo futbale Turecká futbalová liga

Vyšetrovanie sa týka funkcionárov z najvyšších ligových súťaží za posledných päť rokov. Turecká futbalová federácia (TFF) oznámila, že v rámci vyšetrovania nelegálneho stávkovania odoslala ...



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gettyimages 865700152 170667a 1.10.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie sa týka funkcionárov z najvyšších ligových súťaží za posledných päť rokov.


Turecká futbalová federácia (TFF) oznámila, že v rámci vyšetrovania nelegálneho stávkovania odoslala na konanie disciplinárnej komisie takmer 450 predstaviteľov klubov. Tento krok nasleduje deň po zatknutí šéfa rozhodcov a ďalších šiestich osôb v súvislosti s vyšetrovaním korupcie.

Zatiaľ nie je jasné, či sú obe udalosti prepojené, hoci vyhlásenie TFF spomína škandál z predchádzajúceho roka, keď bolo suspendovaných 149 rozhodcov podozrivých z nelegálneho stávkového podvodu.

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"V rámci vyšetrovania stávok, ktoré vedie Turecká futbalová federácia, bolo rozhodnuté, že nasledujúce osoby budú predvolané pred Profesionálnu futbalovú disciplinárnu komisiu,“ uviedla federácia a pripojila zoznam 448 mien.

TFF ďalej informovala, že ide o osoby pôsobiace vo funkciách v kluboch Süper Lig a TFF 1. ligy v sezóne 2026/2027, ktoré boli podľa zistení zapojené do uzatvárania stávok počas výkonu svojich funkcií v ostatných piatich rokoch.

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Na zozname sú viacerí prominentní predstavitelia tureckých top klubov vrátane prezidenta Trabzonsporu, viceprezidenta Besiktasu Istanbul, niekoľkých súčasných a bývalých funkcionárov Galatasarayu Istanbul a troch bývalých predstaviteľov Fenerbahce Istanbul.

Zatknutia z utorka patria do vyšetrovania, kde prokuratúra tvrdí, že obvinení prostredníctvom falšovania dokumentov a systematického nátlaku ovplyvňovali klasifikáciu rozhodcov, skúšky a menovanie na zápasy, informovali turecké médiá.


Zdroj: SITA.sk - Turecký futbal sa otriasa v základoch. Federácia vyšetruje 450 predstaviteľov klubov pre stávkové podvody © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia vo futbale Turecká futbalová liga
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