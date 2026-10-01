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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Rybár mal viacero ponúk, no Slovan bol jedinou možnosťou. V Rusku mal obavy pre dronové útoky, no neľutuje, že tam pôsobil


Tagy: Kariéra KHL Prestup Tipsport extraliga Úspechy výkony ZOH 2022

Nemyslí si, že sa mu návratom na Slovensko zatvoria dvere do reprezentácie. Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa vrátil do domoviny a podpísal trojročnú zmluvu s HC Slovan Bratislava. Ostatných ...



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beijing_olympics_ice_hockey_99340 6263e4385ddf40b185b52f42890286bd scaled 1 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Nemyslí si, že sa mu návratom na Slovensko zatvoria dvere do reprezentácie.


Slovenský hokejový brankár Patrik Rybár sa vrátil do domoviny a podpísal trojročnú zmluvu s HC Slovan Bratislava. Ostatných päť sezón chytal v KHL.

K návratu mu pomohol aj jeho otec Pavol, ktorý pôsobí u "belasých" ako videokouč. S klubom získal tri majstrovské tituly a hrdina zo ZOH 2022 v Pekingu by na jeho úspechy rád nadviazal.

"Slovan bol jedinou voľbou. S rodinou sme si sadli, zvážili sme možnosti, čo je pre mňa najlepšie. Vychádzalo mi to na Bratislavu, chcem už ostať doma," povedal pre web denniksport.sk.

Kariéru by možno chcel ukončiť práve v Slovane


Dostal viacero ponúk, no žiadna ho príliš nezaujala. Po zranení trénoval so Slovanom a napokon tam aj zostal. Nemyslí si, že sa mu návratom na Slovensko zatvoria dvere do reprezentácie.

"Otázna bude moja výkonnosť, aby som si to zaslúžil. Posnažím sa, aby bola najlepšia. Máme už vo svete veľa kvalitných aj mladších gólmanov, ktorí si zaslúžia šancu. Preto sa prioritne nesústredím na národný tím, ale na svoje povinnosti v klube. Nech sú so mnou maximálne spokojní," avizoval Rybár.

"Odchytal som za Slovan dorast, juniorku. Som odchovancom klubu. Najviac mi dal v kariére. Tam, kde to začalo, by to mohlo aj skončiť. Najlepšie po boku otca," mienil ďalej.

Trénera pozná ešte z AHL


Dvojica s francúzskym brankárom Julianom Juncom, ktorý predtým pôsobil v Michalovciach aj Trenčíne, bude zrejme jedna z najsilnejších v Tipsport extralige.

"Je výborný, má dobrý pohyb. Bude určite pre mňa veľká konkurencia a budem mať čo robiť, aby som ho prechytal. Najdôležitejšie je, aby sme pomáhali tímu. Možno bude aj dobré, keď sa prestriedame. Súťaživosť pomôže k lepším výsledkom," prezradil 32-ročný rodák zo Skalice.

Problémové koleno je už v poriadku a ak mu dajú tréneri šancu, možno si premiéru odkrúti už počas najbližšieho víkendu. Kouča Brada Tappera pozná z čias v AHL. "Je temperamentnejší, ale mám rád, keď sa veci povedia napriamo. Treba byť aj pod tlakom. Mali sme zatiaľ prvý míting a veľmi sa mi páčil."

Komplikovanejšia situácia


Ruská nadnárodná KHL je pre neho druhá najlepšia liga sveta po KHL. Ostal tam aj po začiatku vojny na Ukrajine, keďže kvalitnejšie európske ligy si odtiaľ vzali množstvo skvelých hokejistov.

"Makal som celý život, aby som hral svoj najlepší možný hokej. Rusko mi to ponúkalo. Zažil som tam dobrý hokejový život, narodil sa mi tam syn, aj keď samozrejme som vnímal situáciu okolo vojny," prezradil.

Priznal, že mal obavy. "Kedysi sa do Ruska lietalo priamo, teraz to je komplikovanejšie. Každú chvíľu tam boli dronové útoky. Mal som šťastie, že som bol v najlepšie chránených mestách v Moskve a Petrohrade. Iné by to bolo, keby sme bývali pri ropnej rafinérii alebo fabrike. Situácia bola iná, teraz to je už horšie," dodal Rybár pre uvedené médium.


Zdroj: SITA.sk - Rybár mal viacero ponúk, no Slovan bol jedinou možnosťou. V Rusku mal obavy pre dronové útoky, no neľutuje, že tam pôsobil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra KHL Prestup Tipsport extraliga Úspechy výkony ZOH 2022
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