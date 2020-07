Hackeri mohli napadnúť inteligentné hodinky, v ohrození by boli aj pacienti s demenciou

Vyše desať miliónov stiahnutí

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hackeri dokážu jednoducho preniknúť do softvéru v inteligentných hodinkách, ktorý využívajú starší pacienti napríklad na pripomenutie užitia lieku.Informovali o tom bezpečnostní analytici s tým, že niektoré zariadenia sú určené najmä pre ľudí s demenciou, pričom zločinci môžu preniknúť do softvéru a poslať im neobmedzený počet správ, aby užili liek a zapríčiniť tak ich predávkovanie.Čínsky výrobca chybu opravil niekoľko dní po tom, ako ho na problém upozornili. Majitelia pritom nemuseli aktualizovať softvér.Aplikácia spojená s týmto typom hodiniek má viac ako desať miliónov stiahnutí a podľa odborníkov neexistuje spôsob, ako zistiť, či ju niekto napadol predtým, ako chybu opravili.Problém objavila britská bezpečnostná firma Pen Test Partners. Týkala sa systému SETracker, ktorý je vhodný aj pre relatívne lacné hodinky vyrábané niekoľkými rôznymi spoločnosťami."Prostredníctvom takýchto hodiniek dokážeme zistiť polohu ich majiteľa, počuť ho bez toho, aby o tom vedel alebo mu môžeme poslať pripomienku, aby užil liek," povedal Ken Munro z Pen Test.Hodinky pre pacientov s demenciou pomôžu napríklad v prípade, ak sa ich majiteľ stratí počas prechádzky. Môžu tak upozorniť opatrovateľa, ktorý dokáže určiť ich polohu.Takisto im môže na diaľku poslať upozornenie na užitie lieku. "A práve tu nastáva problém," uviedli odborníci."Hocikto so základnými hackerskými vedomosťami môže poslať takéto upozornenie toľkokrát, koľko len chce. Nie je pravdepodobné, aby si človek s demenciou pamätal, že už si vzal liek," dodali.Harold Thimbleby zo Swansea University sa vyjadril, že takýto problém je v súčasnosti celkom bežný."Ľudia si myslia, že programovanie je jednoduché. Rýchlo vymyslia nejaký program, začnú ho predávať a ďalej ho nekontrolujú," uzavrel.