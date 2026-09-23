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23. septembra 2026
Hadjar bude za Red Bull jazdiť aj v ďalšej sezóne, sekundovať bude Verstappenovi
Tagy: F1 Formula 1 Red Bull Racing
Mladý francúzsky pretekár predĺžil zmluvu po sľubných výkonoch v úvode seniorskej profikariéry. Mladý francúzsky pilot Isack Hadjar bude aj v nasledujúcej sezóne jazdiť za tím Red Bull Racing v ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Mladý francúzsky pretekár predĺžil zmluvu po sľubných výkonoch v úvode seniorskej profikariéry.
Mladý francúzsky pilot Isack Hadjar bude aj v nasledujúcej sezóne jazdiť za tím Red Bull Racing v motoristickom seriálu F1 po boku Holanďana Maxa Verstappena. Dvadsaťjedenročný rodák z Paríža zanechal výrazný dojem počas svojej prvej sezóny v Red Bulle, kam prišiel po úspešnom nováčikovskom pôsobení v juniorskom tíme Racing Bulls v roku 2025.
Hadjar vynechal posledné tri preteky pre zranenie zápästia, napriek tomu sa nachádza na ôsmom mieste v poradí jazdcov so ziskom 71 bodov. Pred zranením dosiahol sériu siedmich po sebe idúcich umiestnení v Top 6 vrátane pódia na Veľkej cene Monaka.
"Je tu veľa talentovaných ľudí v továrni a je privilégium jazdiť za taký úžasný tím po boku štvornásobného majstra sveta Maxa. Dokázal som splatiť dôveru, ktorú do mňa vložili. Neustále sa snažím počúvať, učiť sa a posúvať svoje hranice, čo ma ešte viac motivuje pre to, čo príde," uviedol Hadjar prostredníctvom tlačovej správy.
Hadjar sa do súťažného diania vráti možno už počas najbližšieho víkendu na Veľkej cene Azerbajdžanu v Baku.
Byť kolegom Verstappena, ktorý nedávno predĺžil zmluvu do roku 2030, nie je jednoduchá úloha. V ostatných sezónach mu v tíme Red Bull nedokázali naplno sekundovať ani jazdci ako Sergio Pérez či Liam Lawson.
"Isack bol skvelý na trati aj mimo nej, hlavne keď uvážime, že ide len o jeho druhú sezónu vo Formule 1, čo rozhodnutie o predĺžení zmluvy výrazne uľahčilo. Obdobie po jeho zranení bolo pre neho náročné, ale táto zmluva je dôkazom našej dôvery v neho a už sa nevieme dočkať, keď ho opäť uvidíme na trati," povedal šéf tímu Laurent Mekies.
Zdroj: SITA.sk - Hadjar bude za Red Bull jazdiť aj v ďalšej sezóne, sekundovať bude Verstappenovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý francúzsky pilot Isack Hadjar bude aj v nasledujúcej sezóne jazdiť za tím Red Bull Racing v motoristickom seriálu F1 po boku Holanďana Maxa Verstappena. Dvadsaťjedenročný rodák z Paríža zanechal výrazný dojem počas svojej prvej sezóny v Red Bulle, kam prišiel po úspešnom nováčikovskom pôsobení v juniorskom tíme Racing Bulls v roku 2025.
Hadjar vynechal posledné tri preteky pre zranenie zápästia, napriek tomu sa nachádza na ôsmom mieste v poradí jazdcov so ziskom 71 bodov. Pred zranením dosiahol sériu siedmich po sebe idúcich umiestnení v Top 6 vrátane pódia na Veľkej cene Monaka.
"Je tu veľa talentovaných ľudí v továrni a je privilégium jazdiť za taký úžasný tím po boku štvornásobného majstra sveta Maxa. Dokázal som splatiť dôveru, ktorú do mňa vložili. Neustále sa snažím počúvať, učiť sa a posúvať svoje hranice, čo ma ešte viac motivuje pre to, čo príde," uviedol Hadjar prostredníctvom tlačovej správy.
Hadjar sa do súťažného diania vráti možno už počas najbližšieho víkendu na Veľkej cene Azerbajdžanu v Baku.
Byť kolegom Verstappena, ktorý nedávno predĺžil zmluvu do roku 2030, nie je jednoduchá úloha. V ostatných sezónach mu v tíme Red Bull nedokázali naplno sekundovať ani jazdci ako Sergio Pérez či Liam Lawson.
"Isack bol skvelý na trati aj mimo nej, hlavne keď uvážime, že ide len o jeho druhú sezónu vo Formule 1, čo rozhodnutie o predĺžení zmluvy výrazne uľahčilo. Obdobie po jeho zranení bolo pre neho náročné, ale táto zmluva je dôkazom našej dôvery v neho a už sa nevieme dočkať, keď ho opäť uvidíme na trati," povedal šéf tímu Laurent Mekies.
Zdroj: SITA.sk - Hadjar bude za Red Bull jazdiť aj v ďalšej sezóne, sekundovať bude Verstappenovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: F1 Formula 1 Red Bull Racing
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