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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Tréner z klubu MLS prišiel o prácu za sexistický komentár na adresu rozhodkyne


Tagy: MLS Major League Soccer

Tréner rezervného tímu Columbus Crew prišiel o miesto po nevhodných slovách počas zápasu súťaže MLS Next Pro. Americký futbalový klub Columbus Crew prepustil argentínskeho trénera rezervného tímu ...



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france_us_netherlands_wwcup_soccer_80400 7751b27b2a0a4557af529c0944d0f978 676x449 23.9.2026 (SITA.sk) - Tréner rezervného tímu Columbus Crew prišiel o miesto po nevhodných slovách počas zápasu súťaže MLS Next Pro.


Americký futbalový klub Columbus Crew prepustil argentínskeho trénera rezervného tímu Federica Higuaína za sexistický komentár na adresu rozhodkyne a nevhodné správanie počas zápasu súťaže MLS Next Pro.

Brat bývalého argentínskeho reprezentanta a útočníka Realu Madrid Gonzala Higuaína počas zápasu povedal rozhodkyni: "Nezabúdaj, že toto je mužská hra.“ Odmietol jej pustiť ruku napriek tomu, že ho o to trikrát požiadala. Higuaín za incident dostal priamo v zápase červenú kartu a za ňu dištancom na dve stretnutia.

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Generálny manažér klubu Issa Tall uviedol, že klub po vyhodnotení situácie usúdil, že Higuaín nepreukázal štandardy očakávané od lídra tímu a jeho ďalšie pôsobenie v klube by nebolo vhodné. "Po viacerých rozhovoroch a ďalšom hodnotení uplynulého mesiaca sme sa rozhodli, že v najlepšom záujme klubu, hráčov a personálu je ukončiť jeho pôsobenie,“ povedal Tall.

Podľa informácií zverejnených v denníku The Athletic počas následných rozhovorov Higuaín neprejavil ochotu prevziať zodpovednosť ani sa verejne ospravedlniť.

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Rozhodcovská únia uviedla, že Higuaín počas incidentu spáchal dva zámerné skutky fyzického a sexistického zneužívania voči rozhodkyni, čo zahŕňalo aj násilné zvieranie jej ruky a odmietnutie jej "prepustenia" napriek výzvam. Únia zároveň kritizovala pôvodný dištanc ako nedostatočný a požadovala trest aspoň na šesť duelov.

"Ženy robia všetky úrovne hry lepšími a nemali by znášať zastrašovanie či ponižujúce komentáre, aby to dokázali. Naše rozhodkyne preukázali svoju excelentnosť na svetovej úrovni a zaslúžia si rovnaký rešpekt, dôstojnosť a bezpečné pracovné prostredie ako všetci ostatní rozhodcovia,“ uvádza sa vo vyhlásení rozhodcovskej únie.


Zdroj: SITA.sk - Tréner z klubu MLS prišiel o prácu za sexistický komentár na adresu rozhodkyne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MLS Major League Soccer
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