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23. septembra 2026
Tréner z klubu MLS prišiel o prácu za sexistický komentár na adresu rozhodkyne
Tagy: MLS Major League Soccer
Tréner rezervného tímu Columbus Crew prišiel o miesto po nevhodných slovách počas zápasu súťaže MLS Next Pro. Americký futbalový klub Columbus Crew prepustil argentínskeho trénera rezervného tímu ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Tréner rezervného tímu Columbus Crew prišiel o miesto po nevhodných slovách počas zápasu súťaže MLS Next Pro.
Americký futbalový klub Columbus Crew prepustil argentínskeho trénera rezervného tímu Federica Higuaína za sexistický komentár na adresu rozhodkyne a nevhodné správanie počas zápasu súťaže MLS Next Pro.
Brat bývalého argentínskeho reprezentanta a útočníka Realu Madrid Gonzala Higuaína počas zápasu povedal rozhodkyni: "Nezabúdaj, že toto je mužská hra.“ Odmietol jej pustiť ruku napriek tomu, že ho o to trikrát požiadala. Higuaín za incident dostal priamo v zápase červenú kartu a za ňu dištancom na dve stretnutia.
Generálny manažér klubu Issa Tall uviedol, že klub po vyhodnotení situácie usúdil, že Higuaín nepreukázal štandardy očakávané od lídra tímu a jeho ďalšie pôsobenie v klube by nebolo vhodné. "Po viacerých rozhovoroch a ďalšom hodnotení uplynulého mesiaca sme sa rozhodli, že v najlepšom záujme klubu, hráčov a personálu je ukončiť jeho pôsobenie,“ povedal Tall.
Podľa informácií zverejnených v denníku The Athletic počas následných rozhovorov Higuaín neprejavil ochotu prevziať zodpovednosť ani sa verejne ospravedlniť.
Rozhodcovská únia uviedla, že Higuaín počas incidentu spáchal dva zámerné skutky fyzického a sexistického zneužívania voči rozhodkyni, čo zahŕňalo aj násilné zvieranie jej ruky a odmietnutie jej "prepustenia" napriek výzvam. Únia zároveň kritizovala pôvodný dištanc ako nedostatočný a požadovala trest aspoň na šesť duelov.
"Ženy robia všetky úrovne hry lepšími a nemali by znášať zastrašovanie či ponižujúce komentáre, aby to dokázali. Naše rozhodkyne preukázali svoju excelentnosť na svetovej úrovni a zaslúžia si rovnaký rešpekt, dôstojnosť a bezpečné pracovné prostredie ako všetci ostatní rozhodcovia,“ uvádza sa vo vyhlásení rozhodcovskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Tréner z klubu MLS prišiel o prácu za sexistický komentár na adresu rozhodkyne © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký futbalový klub Columbus Crew prepustil argentínskeho trénera rezervného tímu Federica Higuaína za sexistický komentár na adresu rozhodkyne a nevhodné správanie počas zápasu súťaže MLS Next Pro.
Brat bývalého argentínskeho reprezentanta a útočníka Realu Madrid Gonzala Higuaína počas zápasu povedal rozhodkyni: "Nezabúdaj, že toto je mužská hra.“ Odmietol jej pustiť ruku napriek tomu, že ho o to trikrát požiadala. Higuaín za incident dostal priamo v zápase červenú kartu a za ňu dištancom na dve stretnutia.
Generálny manažér klubu Issa Tall uviedol, že klub po vyhodnotení situácie usúdil, že Higuaín nepreukázal štandardy očakávané od lídra tímu a jeho ďalšie pôsobenie v klube by nebolo vhodné. "Po viacerých rozhovoroch a ďalšom hodnotení uplynulého mesiaca sme sa rozhodli, že v najlepšom záujme klubu, hráčov a personálu je ukončiť jeho pôsobenie,“ povedal Tall.
Podľa informácií zverejnených v denníku The Athletic počas následných rozhovorov Higuaín neprejavil ochotu prevziať zodpovednosť ani sa verejne ospravedlniť.
Rozhodcovská únia uviedla, že Higuaín počas incidentu spáchal dva zámerné skutky fyzického a sexistického zneužívania voči rozhodkyni, čo zahŕňalo aj násilné zvieranie jej ruky a odmietnutie jej "prepustenia" napriek výzvam. Únia zároveň kritizovala pôvodný dištanc ako nedostatočný a požadovala trest aspoň na šesť duelov.
"Ženy robia všetky úrovne hry lepšími a nemali by znášať zastrašovanie či ponižujúce komentáre, aby to dokázali. Naše rozhodkyne preukázali svoju excelentnosť na svetovej úrovni a zaslúžia si rovnaký rešpekt, dôstojnosť a bezpečné pracovné prostredie ako všetci ostatní rozhodcovia,“ uvádza sa vo vyhlásení rozhodcovskej únie.
Zdroj: SITA.sk - Tréner z klubu MLS prišiel o prácu za sexistický komentár na adresu rozhodkyne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MLS Major League Soccer
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