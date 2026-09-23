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 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Slovenskí futbalisti v sobotu vstúpia do Ligy národov. Kapitán Škriniar verí, že opäť odštartujú spolu niečo úspešné – VIDEO


Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenská futbalová reprezentácia

Národný tím teraz absolvuje až štyri stretnutia Ligy národov. Reprezentanti budú spolu viac ako dva týždne. Slovenskú futbalovú reprezentáciu už v sobotu čaká vstup do novej sezóny Ligy národov, v ...



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6917a9eef109d264522149 676x517 23.9.2026 (SITA.sk) - Národný tím teraz absolvuje až štyri stretnutia Ligy národov. Reprezentanti budú spolu viac ako dva týždne.


Slovenskú futbalovú reprezentáciu už v sobotu čaká vstup do novej sezóny Ligy národov, v ktorej pod vedením staronového kouča zabojujú o vytúžený postup do B-divízie.Keďže domáce stretnutia budú hrať v Prešove resp. Košiciach, tak sa na stretnutia pripravujú v Poprade. Na jeden z otvorených tréningov zavítalo aj množstvo fanúšikov.

Kapitán tímu Milan Škriniar prezradil, že sa na začiatku reprezentačnej akcie cíti súper. "Tak ako keď prichádzam na každý zraz. O to viac, že som na posledných dvoch pre zranenie chýbal. Som rád, že sme tu, v pre nás novom prostredí. Sme pripravení a chystáme sa na zápasy, ktoré nás čakajú,“ prezradil.

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Hráč tureckého klubu Fenerbahce Istanbul sa na súboje národného tímu vo východnej časti Slovenska teší. "Tešíme sa z toho, že nás prídu ľudia podporiť. Vždy keď sme hrali na východe, štadión bol plný. Atmosféra bola zakaždým super, verím, že to bude tak aj tentoraz v Prešove i Košiciach a diváci prídu v čo najväčšom počte. Budeme sa ich snažiť potešiť výsledkom a dobrou hrou,“ pokračoval.

S blížiacim sa termín reprezentačnej akcie sa nevedel dočkať na spoluprácu s trénerom Vladimírom Weissom. "Nemal som tú česť s ním spolupracovať v minulosti. Poznám ho však už dlhé roky. Keď sme sa stretli, vždy sme sa výborne porozprávali. Tréner má svoju auru, energiu, ktorú do nás, do chalanov dáva od prvého zrazu. Verím, že to bude fungovať, sadne si to a opäť odštartujeme spolu niečo úspešné,“ doplnil Škriniar.

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Stredopoliara anglického tímu Stoke City Tomáša Riga potešilo, že národný tím sa pripravuje v jeho rodisku - Poprade. "Veľmi som sa potešil, keď som sa dozvedel, že budeme v Poprade. Po dlhom čase som tak mohol zavítať domov, deň pred zrazom som navštívil rodinu. Som rád, že zraz je práve tu,“ poznamenal.

Národný tím teraz absolvuje až štyri stretnutia Ligy národov. Reprezentanti budú spolu viac ako dva týždne. "Je to výhoda, môžeme stráviť viac času spolu, zvyknúť si na seba, či už na ihrisku alebo mimo neho. Štyri zápasy v rýchlom slede ukážu, ako na tom sme a už po tomto zraze budeme vedieť, či sme postúpili alebo nie. Ja verím, že áno,“ pokračoval.

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Slovenskí futbalisti sú favoriti na postup. "Uvedomujeme si, že sme veľký favorit. Musíme to ukázať aj na ihrisku. Každý zápas bude ťažký. Ako k nemu pristúpime, tak to bude vyzerať. Verím, že to bude viac-menej o nás, ako budeme hrať my, ako nastavíme tempo zápasu. Kvalitu máme, verím, že sa ukáže na ihrisku a súperov zdoláme,“ ozrejmil Rigo.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí futbalisti v sobotu vstúpia do Ligy národov. Kapitán Škriniar verí, že opäť odštartujú spolu niečo úspešné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Slovenská futbalová reprezentácia
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