Koronavírus na Slovensku: Máme už sedem prípadov, vírus je aj v Košiciach a Martine (online)

11.28

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) svojím druhým usmernením k šíreniu nového koronavírusu s okamžitou platnosťou ruší všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia. Tiež návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. "Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil, najmä do Talianska," uviedol odbor komunikácie a protokolu MŠVVaŠ.