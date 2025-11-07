Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

07. novembra 2025

Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake


V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Juma Kagijama, ktorý dostal 98,58 b, pred svojím krajanom Šunom Satóm (96,67 b).



Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval na deviatom mieste po krátkom programe na podujatí Grand Prix ISU - NHK Trophy. V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Juma Kagijama, ktorý dostal 98,58 b, pred svojím krajanom Šunom Satóm (96,67 b).

NHK Trophy - GP ISU - krátky program mužov:

1. Juma Kagijama 98,58 b, 2. Šun Sató (obaja Jap.) 96,67, 3. Ča Džun-hwan (Kór. rep.) 91,60, ... 9. Adam HAGARA (SR) 72,52


