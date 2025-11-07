|
Piatok 7.11.2025
Meniny má René
07. novembra 2025
Hagara bol deviaty po krátkom programe na NHK Trophy v Osake
V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Juma Kagijama, ktorý dostal 98,58 b, pred svojím krajanom Šunom Satóm (96,67 b).
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval na deviatom mieste po krátkom programe na podujatí Grand Prix ISU - NHK Trophy. V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Juma Kagijama, ktorý dostal 98,58 b, pred svojím krajanom Šunom Satóm (96,67 b).
NHK Trophy - GP ISU - krátky program mužov:
1. Juma Kagijama 98,58 b, 2. Šun Sató (obaja Jap.) 96,67, 3. Ča Džun-hwan (Kór. rep.) 91,60, ... 9. Adam HAGARA (SR) 72,52
