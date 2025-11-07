|
|
Piatok 7.11.2025
|
Meniny má René
|
|
|
|
|
07. novembra 2025
VEĽKÁ STRATA PRE SR: Kňažko utrpel zlomeninu, na turnaji skončil
Puk sa mi nešťastne odrazil od korčule, praskla mi tam nejaká kostička v členku. Je to nešťastné zranenie, ale čo už narobím, povedal Kňažko na piatkovom tréningu.
Hokejisti Slovenska sa v zostávajúcich dvoch zápasoch na Nemeckom pohári musia zaobísť bez Samuela Kňažka. Dvadsaťtriročný obranca utrpel vo štvrtkovom zápase proti Rakúsku zlomeninu kostičky v členku a chýbať bude nejaký čas aj jeho klubu HC Vítkovice.
K nešťastnému momentu prišlo v 2. tretine. „Puk sa mi nešťastne odrazil od korčule, praskla mi tam nejaká kostička v členku. Je to nešťastné zranenie, ale čo už narobím,“ povedal Kňažko na piatkovom tréningu.
Zápas však dohral, no so sebazaprením: „Spočiatku ma to tak nebolelo, keďže adrenalín je počas zápasu vysoký, ale už počas prestávky to začalo nastupovať a v tretej tretine som toho veľa neodohral. Po zápase sme išli na röntgen a ´cétečko´ a tam som sa dozvedel tie správy.“
Toto zranenie komplikuje Kňažkovi boj o miestenku na ZOH, keďže zrejme nestihne decembrový turnaj Kaufland Cup, ktorý bude posledný pred odchodom do Milána. „Vraveli, že doba liečenia bude okolo 6 až 8 týždňov, neviem aký bude postup a rehabilitácia.“
Dobrou správou však je, že slovenský zadák zrejme nebude musieť podstúpiť operáciu. „Ešte pôjdem v Ostrave s klubovými lekármi na nejaké prešetrenie, tam asi rozhodnú, čo so mnou bude a či bude potrebná operácia. Ale dúfam, že nie. Ale asi nestihnem Kaufland Cup a tým pádom bude ťažšie sa dostať do nominácie na olympiádu, keďže vychádza v januári. Percentá pre mňa sa znižujú, ale stále ešte dúfam v to, že šanca žije. Ale bude náročné sa tam dostať,“ uzavrel Kňažko.
