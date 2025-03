Hagara uzavrel juniorskú etapu na MS bronzom: Vyšlo to

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa rozlúčil s juniorskou kategóriou medailou, na nedávnych MSJ v maďarskom Debrecíne sa mu opätovne podarilo postaviť na bronzový stupienok. Zisk cenného kovu je motiváciou pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta, na ktorých sa pokúsi zabojovať o miestenku na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.





Hagara ukázal, prečo patrí k svetovej špičke vo svojej kategórii. V Debrecíne si dokázal polepšiť po krátkom programe a suverénnou, bezchybnou jazdou si po známke 233,93 bodu stanovil nové osobné maximum. "Ja som veľmi rád, že sa mi toto podujatie podarilo tak, ako sa mi podarilo. Moja posledná juniorská súťaž dopadla tak, ako dopadla - ziskom bronzovej medaily. Bol som veľmi spokojný s bodovým ziskom a že ma medzinárodní rozhodcovia ohodnotili vysoko. Nešiel som na túto súťaž v hlave s medailami, ale odjazdiť čisté programy a sústredil som sa na jazdy. Boli tam zdravotné problémy, keďže som počas súťaže ochorel. Počas súťaže som mal aj horúčky, ale nezáležalo na tom. Myslím si, že všetko som spravil naplno a vyšlo to. Stále ešte nie som fit, ale do týždňa už bude všetko v poriadku," zhodnotil Hagara svoje vystúpenie na svetovom šampionáte.Pre 18-ročného reprezentanta to bola rozlúčka s kategóriou juniorov, teraz sa naplno presúva k mužom. Už na začiatku februára ukázal, že aj medzi nimi môže pomýšľať na najvyššie priečky, na majstrovstvách Európy v estónskom Tallinne obsadil 12. miesto. Do svojho repertoára musí však pridať štvoritý skok. "Určite je to potrebné, napríklad teraz na tréningu som ho robil. Myslím si, že postupom času to určite doplníme do jazdy. Ešte neviem, či v Bostone, ale urobíme všetko pre to, aby sa to podarilo. Ak by som vymenil skok, tak za štvoritý je päťbodový rozdiel, plus je, ak to skočíte pekne, tak sa dostanete na vyššiu úroveň a rozhodcovia vnímajú štvoritý skok ako vyššiu seniorskú úroveň, niektorí aj zdvíhajú umelecké známky. Spraví to veľký posun, ale neoplatí sa to robiť, pokiaľ nie som si tým istý," načrtol slovenský krasokorčuliar plán k novému prvku vo svojej jazde.Člena Juniorského olympijského tímu čakajú najbližšie z veľkých podujatí majstrovstvá sveta v Bostone (25. – 29. marca), kde má šancu vybojovať si miestenku na budúcoročné ZOH. Istotu účasti mu zabezpečí umiestnenie do 20. miesta. "Teraz ma čakajú tri týždne tréningov, medzitým ma budúci týždeň čaká maturita. Budeme tvrdo trénovať, mojim hlavným cieľom na majstrovstvách sveta v Bostone je kvalifikovať sa na zimné olympijské hry v roku 2026. Musím postúpiť do voľných jázd, keď skončím vyššie ako na 20. mieste, tak by som sa mal určite kvalifikovať," stanovil Hagara svoje ambície na podujatí.Veľký talent slovenského krasokorčuľovania prednedávnom na pochválil aj Jozef Sabovčík, držiteľ bronzu zo ZOH 1984 a dvojnásobný majster Európy (1985 a 1986). "Som veľmi rád a ďakujem mu za túto pochvalu. Je to jeden z mojich vzorov. Dúfam, že ho nesklamem a budem aj naďalej pracovať," prezradil na záver Hagara.