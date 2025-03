NHL: Slafkovský s Fehérvárym prispeli gólom a asistenciou k víťazstvám

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na utorok v NHL gólom a asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Buffalom 4:3 po predĺžení. Bilanciu 1+1 mal aj obranca Martin Fehérváry, jeho Washington zdolal Ottawu 5:4 po nájazdovom rozstrele. Tampa Bay s Erikom Černákom prehrala na ľade Floridy 1:2.





NHL - sumáre:

Slafkovský v 14. minúte duelu s Buffalom zvýšil na 3:0 pre Canadiens. V presilovke hľadal Colea Caufielda a obranca Buffala Connor Clifton si prihrávku slovenského krídelníka zrazil do vlastnej bránky. Pre Slafkovského to bol jedenásty presný zásah v sezóne. Montreal síce prišiel o trojgólový náskok, no v 62. minúte po prihrávke Slafkovského rozhodol o zisku dvoch bodov pre "Habs" Michael Matheson. Najvyššie draftovaný hráč z roku 2022 odohral 17:29 min, na bránku Sabres vyslal tri strely a mal aj štyri hity, čo bolo najviac z tímu. Nick Suzuki si pripísal gól a tri asistencie. Montreal natiahol víťaznú sériu na päť duelov. Slafkovský bodoval po prestávke v štvrtom z piatich duelov a v tejto sezóne má na konte 35 bodov (11+24). Dvadsaťročný útočník sa zároveň osamostatnil na druhom mieste historického poradia Canadiens v počte bodov medzi hráčmi do 21 rokov. Po 179 dueloch ich má na konte 95 (35+60), o dva viac ako Alex Galchenyuk (93) a o 17 bodov menej ako rekordér Mario Tremblay (112). Obranca domácich Lane Hutson mal dve asistencie a vďaka ním sa zapísal do histórie Montrealu. Americký bek dosiahol 50 bodov v kariére len v 63 zápasoch, čím prekonal klubový rekord Chrisa Cheliosa, ktorý na to potreboval 66 duelov. V profilige dosiahli túto métu skôr len desiati obrancovia. Najlepší je v tomto ukazovateli Mark Howe (46 stretnutí). "Je to úžasné, neviem, čo mám povedať. Musím poďakovať spoluhráčom, pretože bez nich by som nebol tam, kde teraz som. Najdôležitejšie sú však víťazstvá tímu," povedal HutsonFehérváry bol v 2. minúte pri zrode prvej gólovej akcie Washigntonu. Jeho strelu od modrej Linus Ullmark neudržal a puk dotlačil do bránky Connor McMichael. Ottawe sa podarilo vyrovnať z 0:3 na 3:3, no v 53. minúte Fehérváry tretím gólom v sezóne opäť poslal Capitals do vedenia, keď strelou z okraja medzikružia prekonal Ullmarka. O víťazovi zápasu napokon rozhodli nájazdy, v ktorých uspel iba domáci Dylan Strome. Fehérváry strávil na ľade 21:37 min a mal plusový bod. "Mal som veľkú príležitosť v druhej tretine, mohol som už vtedy skórovať. Samozrejme, trocha ma to hnevalo. Pri góle som chcel vystreliť z prvej, ale puk bol trochu vzadu. Snažil som sa zakončiť a skončilo to v bránke. Som z toho veľmi šťastný. Samozrejme, Tom Wilson to skvele zahral," uviedol 25-ročný slovenský obranca pre nhl.com. Tim Stützle dosiahol v drese Ottawy dve asistencie a vytvoril nový klubový rekord. Nemecký útočník si pripísal asistenciu v jedenástom zápase za sebou, čo sa dovtedy nikomu nepodarilo. Senators prehrali šiesty z uplynulých siedmich duelov. Hráči hostí vška boli spokojní aj s bodom, keďže v polovici stretnutia mali trojgólové manko. "Myslím, že sme bojovali celkom. Myslím si, že brankár nás držal v hre. Prehrávali sme, ale držali sme spolu a našli sme spôsob, ako získať bod proti dobrému tímu," uviedol dvojgólový Shane Pinto.Černák absolvoval proti Floride 16 minút, o triumfe Panthers rozhodol dvoma gólmi fínsky útočník Aleksander Barkov. "Celý zápas sme sa snažili, vedeli sme, že sú naozaj dobrým tímom. Museli sme byť v najlepšej forme," povedal kapitán domácich. Florida prišla na dlhý čas o Matthewa Tkachuka, ktorý utrpel zranenie v dolnej časti tela a možno bude obhajcom Stanleyho pohára chýbať až do konca základnej časti. Dvadsaťsedemročný útočník nenastúpil už proti Tampe. V drese domácich debutoval obranca Seth Jones, ktorého získali Panthers výmenou za brankára Spencera Knighta. Lightning prišli o osemzápasovú víťaznú a desaťzápasovú bodovú sériu. "Mali sme veľa presilovke a nepodarilo sa nám ich využiť. Práve to asi nakoniec urobili rozdiel vo výsledku. Hrali proti sebe dva kvalitné tímy a bol to dobrý hokej," zdôraznil kouč hostí Jon Cooper. Tampa odohrala svoj 2500. zápas. Dosiahli 1162 víťazstiev, čo ich radí na štvrté miesto medzi tímami NHL.V newyorskom derby zvíťazili Rangers nad Islanders 4:0. Brankár "jazdcov" Igor Šesťorkin vykryl všetkých 21 striel, dosiahol štvrté čisté konto v sezóne a 21. v profilige. Triumf domácich zariadili Will Cuylle, J.T. Miller a Artemij Panarin. Všetci traja mali bilanciu 1+1. Rangers nedostali gól v druhom zápase za sebou, keď proti Nashvillu vyhrali rovnakým výsledok. Vtedy dosiahol nulu Jonathan Quick.





Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 4:3 pp (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0)



Góly: 10. Caufield (Suzuki, Hutson), 12. Suzuki (Matheson), 14. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Hutson), 62. Matheson (SLAFKOVSKÝ, Suzuki) – 39. Tuch (Cozens, Gilbert), 44. Thompson (Peterka, Bryson), 59. Dahlin (Peterka, Kulich). Brankári: Montembeault - Reimer, strely na bránku: 20:36.







Washington Capitals - Ottawa Senators 5:4 pp a sn (2:0, 1:1, 1:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 2. McMichael (FEHÉRVÁRY, Dubois), 4. Dubois (McMichael, Sandin), 27. Wilson (Dubois, Strome), 53. FEHÉRVÁRY (Wilson, Protas), rozh. nájazd Strome – 33. Pinto (Sanderson, Giroux), 42. Giroux (Sanderson, Stützle), 49. Pinto (Amadio, Chabot), 59. Tkachuk (Stützle, Sanderson). Brankári: Thompson - Ullmark, strely na bránku: 41:37.







Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 30. Barkov, 36. Barkov (Samoskevich, Ekblad) – 43. Point (Raddysh, Guentzel). Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 29:29.







New York Rangers - New York Islanders 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 16. Cuylle (Jones, J.T. Miller), 20. Borgen (Carrick, Cuylle), 44. J.T. Miller (Panarin), 55. Panarin (Lafreniere, Trocheck). Brankári: Šestorkin - Sorokin, strely na bránku: 26:21.







Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 2:3 pp a sn (0:0, 2:0, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 29. Tavares (Marner, W. Nylander), 40. Knies (Matthews, Tavares) – 43. Thompson (Wennberg, Eklund), 51. Toffoli (Wennberg, Muchamadullin), rozh. nájazd Zetterlund. Brankári: Stolarz - Georgijev, strely na bránku: 27:22.







Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)



Góly: 11. Martinez (Bertuzzi), 21. Michejev (Teräväinen, Donato), 34. Del Mastro (Maroon, Reichel), 42. Athanasiou (Dach), 59. Donato (Michejev, Teräväinen) – 12. Kopitar (Turcotte, Kempe). Brankári: Knight - Kuemper, strely na bránku: 19:42.







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 21:37 1 1 2 +1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 16:00 0 0 0 0 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:29 1 1 2 0 3 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/