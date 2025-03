Liga majstrov: Real zdolal v šlágri Atletico 2:1, Arsenal rozdrvil PSV 7:1

Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v utorkovom prvom zápase osemfinále Ligy majstrov na domácom ihrisku nad mestským rivalom Atleticom 2:1. Arsenal Londýn si vytvoril výbornú pozíciu do odvety, keď triumfoval na pôde PSV Eindhoven vysoko 7:1. Dortmund doma iba remizoval s Lille 1:1 a Aston Villa vyhrala v Bruggách 3:1. Odvety sú na programe v stredu 12. marca.

Real začal aktívne a Estadio Santiago Bernabeu rozjasal už v 4. minúte Rodrygo. Na pravej strane ho vysunul Federico Valverde, brazílsky krídelník si potom obhodil súperovho obrancu a krížnou strelou otvoril skóre. Chvíľu na to mohlo byť 2:0, keď Valverde priťukol pätičkou do šance Viniciusovi, ale jeho strelu vyrazil Jan Oblak. Real potom nechal aktivitu na hostí a to sa mu nevyplatilo. Julian Alvarez vyhral súboj s Eduardom Camavingom pri bránkovej čiare a z veľkého uhla parádne zatočil strelu k pravej žrdi - 1:1. Desať minút po zmene strán vrátil domácim vedenie po ďalšom krásnom góle Brahim Diaz, ktorý dostal loptu na ľavej strane šestnástky, jednou kľučkou sa zbavil dvoch obrancov a krížnou strelou upravil na 2:1. Na druhej strane bol blízko k vyrovnaniu Antoine Griezmann, no jeho strelu z veľkého uhla vyrazil Thibaut Courtois. Real si v ďalších minútach postrážil tesný náskok, s ktorým pôjde do budúcotýždňovej odvety.

Arsenal viedol po polhodine hry v Eindhovene už 3:0 a kráčal za pohodlným víťazstvom. Postupne sa presadili Jurrien Timber, Ethan Nwaneri a Mikel Merino. Ich istotu na chvíľu naštrbil krátko pred prestávkou Noa Lang, ktorý premenil penaltu, no po zmene strán pokračovala kanonáda kanonierov. Ďalšie dva góly pridal kapitán Martin Ödegaard a po jednom Leandro Trossard a Riccardo Calafiori. Londýnčania tak idú do domácej odvety s obrovským náskokom. Borussiu v Signal Iduna Parku poslal do vedenia v 22. minúte delovkou spoza veľkého vápna Karim Adeyemi. Tesne pred prestávkou dostal loptu do siete aj Pascal Gross, ale jeho gól neplatil pre ofsajd. V druhom dejstve prebrali opraty duelu hostia, vytvorili si viacero šancí a v 68. minúte vyrovnal Hakon Haraldsson.

Duel na štadióne Jana Breydela mal v úvode veľmi rýchly spád. Youri Tielemans zahral v 3. minúte priamy kop zo stredu poľa až do šestnástky, Tyrone Mings poslal hlavičku na šestnástku a Leon Baily halfvolejom otvoril skóre. Aston Ville však vydržalo vedenie len osem minút. Christos Tziolis dostal dlhý pas na ľavej strane, potiahol loptu do šestnástky a prihral do druhej vlny Maximovi de Cuyperovi, ktorého prízemná strela skončila pri vzdialenejšej žrdi - 1:1. Po rýchlom úvode tempo hry upadlo a chýbali šance. To sa zmenilo až po vyše hodine, keď krátko po sebe mohli rozhodnúť oba tímy. Matty Cash však netrafil poloodkrytú bránu domácich, dobrú hlavičku Hansa Vanakena usmernil Mingsov teč tesne vedľa a Tzolis sám pred brankárom zlyhal. Z triumfu sa nakoniec tešila Villa, keďže domáci jej ho v závere "darovali". V 82. minúte si zrazil center do vlastnej brány Brandon Mechele a po zbytočnom faule Tzolisa premenil penaltu Marco Asensio.

prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov:



PSV Eindhoven - FC Arsenal 1:7 (0:3)



Góly: 43. Lang (z 11 m) - 47. a 73. Ödegaard, 18. Timber, 21. Nwaneri, 31. Merino, 48. Trossard, 85. Calafiori







Real Madrid - Atlético Madrid 2:1 (1:0)



Góly: 4. Rodrygo, 55. Diaz - 32. Alvarez







Borussia Dortmund - OSC Lille 1:1 (1:0)



Góly: 22. Adeyemi - 68. Haraldsson







FC Bruggy - Aston Villa 1:3 (1:1)



Góly: 12. de Cuyper - 3. Bailey, 82. Mechele (vl.), 88. Asensio (z 11 m)