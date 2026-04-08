08. apríla 2026

Hajko sa vzdáva poslaneckého mandátu. Členom KDH zostáva, no kritizuje ho za nízku iniciatívnosť a odklon od dôležitých tém – VIDEO


Poslanec Národnej rady SR Jozef Hajko (KDH) sa vzdá k 15. aprílu



8.4.2026 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Jozef Hajko (KDH) sa vzdá k 15. aprílu poslaneckého mandátu. Ekonomický expert kresťanských demokratov to odôvodnil tým, že sa mu nepodarilo presadiť ciele, ktoré si stanovil, a hnutie sa podľa neho uberá iným smerom. Členom Kresťanskodemokratického hnutia zostáva, no zároveň ho kritizuje za nízku iniciatívnosť a odklon od dôležitých tém.


"Stále to cítim ako nevyhnutnosť prísť so silným reformným programom a silnými percentami. Nepodarilo sa to. Možno som zlyhal aj ja v tom, že som nedokázal presvedčiť svojich kolegov, vrátane tých na najvyšších postoch, aby sme išli touto cestou. Moja misia sa týmto pádom končí," uviedol v stredu na tlačovej besede. Dodal, že do inej politickej strany vstúpiť neplánuje. Nechcel však zostať ani v poslaneckom klube KDH, ani pôsobiť ako nezaradený poslanec.

Slovensko čelí viacerým krízam naraz


Ako pripomenul, už v roku 2020 upozorňoval na potrebu zásadných reforiem na Slovensku. Súčasnú vládu kritizoval za "politiku revanšu" a nedostatočné výsledky v oblasti verejných financií. "Ja žiadnu konsolidáciu verejných financií nevidím, vidím len bolesť pre ľudí, podnikateľov a samosprávy, a žiadne výsledky. Stále sme na tom rovnako zle, deficity sú rovnaké a Slovensko sa ďalej strmo zadlžuje," hovorí Hajko.

Podľa neho Slovensko čelí viacerým krízam naraz. Prvou je ekonomická kríza a stav verejných financií – krajine klesajú príjmy, rastú výdavky a deficit za prvé tri mesiace dosiahol takmer dve miliardy eur. Na úrokoch štát zaplatil približne miliardu eur.

"Ak to takto pôjde ďalej do konca roka, možno až desatina príjmov štátneho rozpočtu bude slúžiť len na plátanie dlhov a platenie úrokov. Je to veľmi vážny signál, že sa blížime k tomu, čo si zažili Gréci," upozornil.

Druhou je podľa neho kríza inštitúcií, pričom poukázal na ich oslabovanie, rozpad polície či rušenie niektorých úradov. Kriticky sa vyjadril aj k fungovaniu verejnoprávnej televízie, ktorá sa podľa neho stala "slúžkou vlády".

Treťou je kríza zahraničnej politiky. Hajko zdôraznil význam členstva Slovenska v Európskej únii a NATO, ktoré podľa neho zabezpečujú stabilitu a bezpečnosť krajiny. Ako štvrtú označil demografickú krízu, keďže na Slovensku sa rodí čoraz menej detí a rastie počet ľudí odchádzajúcich do zahraničia.

Smerovanie KDH


Zároveň sa kriticky vyjadril aj k smerovaniu KDH. Pripomenul, že hnutie v roku 2024 predstavilo návrh konsolidačných opatrení, no neskôr sa podľa neho začalo viac sústreďovať na hodnotové témy. "Je jasné, aké má KDH hodnotové ukotvenie, a nebolo potrebné ho zvýrazňovať. Treba sa venovať reálnemu životu ľudí. A v tom KDH zlyhalo," uviedol.

Kritizoval aj to, že hnutie sa len pripájalo k opozičným protestom organizovaným inými subjektmi, namiesto toho, aby prichádzalo s vlastnými iniciatívami. Hajko zároveň poukázal na aktuálne preferencie KDH, ktoré sa pohybujú pod volebným výsledkom z roku 2023. Obáva sa, že v budúcej vláde by hnutie mohlo byť len "do počtu", bez výraznejšieho vplyvu na jej smerovanie.


Zdroj: SITA.sk - Hajko sa vzdáva poslaneckého mandátu. Členom KDH zostáva, no kritizuje ho za nízku iniciatívnosť a odklon od dôležitých tém – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

