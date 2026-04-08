 Streda 8.4.2026
 Z domova

08. apríla 2026

Príbeh prvej oznamovateľky nezákonností má šťastný koniec, po siedmich rokoch sa vrátila tam, odkiaľ ju vyhnali


Tagy: oznamovatelia protispoločenskej činnosti Trestné oznámenie

Príbeh prvej oznamovateľky nezákonností má šťastný koniec. Mária Koránová sa vracia naspäť do práce. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Ako ...



gettyimages 1494529981 676x451 8.4.2026 (SITA.sk) - Príbeh prvej oznamovateľky nezákonností má šťastný koniec. Mária Koránová sa vracia naspäť do práce. Informovala o tom Nadácia Zastavme korupciu. Ako pripomenula, Koránová pracovala v štátnej Záchrannej službe Košice na poste hlavnej ekonómky. V roku 2019 však bola nútená odísť, pretože upozornila na podozrivé praktiky.

Trestné stíhanie


V marci v roku 2019 sa začalo na základe jej trestného oznámenia trestné stíhanie za zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Namiesto riešenia problému sa však vedenie záchranky radšej vysporiadalo s oznamovateľkou, ktorá sa odvtedy súdila o svoje miesto, a tiež za očistenie svojho mena. Súdy jej dali za pravdu a napokon sa s ňou dohodlo aj súčasné vedenie záchranky. Výsledkom tak je, že Koránová sa od 1. apríla vrátila naspäť do svojej práce.

Môj príbeh oznamovateľky sa začal vo februári 2019, keď som podala trestné oznámenie a začalo sa trestné stíhanie v štátnej košickej záchranke. Následne mi v máji 2019 zrušili pracovné miesto hlavného ekonóma pre nadbytočnosť a bola som doslovne vyhodená na ulicu pred budovu záchranky. Dnes, po siedmich rokoch, som sa vrátila tam, odkiaľ ma vyhnali,” uviedla Koránová. Nadácia spresnila, že medzitým do prípadu zasiahol Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO).

Ten pozastavil výpoveď Koránovej a v jej spore o neplatnosť výpovede pred súdom vysvetľoval, prečo je potrebné na ňu nahliadať ako na oznamovateľku a akú ochranu jej zákon priznáva. Súdy dvakrát rozhodli o neplatnosti výpovede, no zamestnávateľ ju namiesto prijatia späť do práce zaradil na prekážky v práci a podal dovolanie na Najvyšší súd SR,“ priblížila nadácia.

Víťazstvo pre celú krajinu


Úrad na situáciu následne upozornil ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), na čo vedenie záchranky zmenilo postoj a začalo s Koránovou rokovať o jej ďalšom pracovnom zaradení. Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová vníma ako pozitívne, že vedenie začalo napokon konať. Čo však podľa nej už nie je prijateľné, je, že k rešpektovaniu súdnych rozhodnutí došlo až po zásahu úradu a ministra.

Prípad pani Koránovej je v každom prípade dôkazom, že ľudské odhodlanie v kombinácii s funkčným systémom ochrany oznamovateľov môže viesť k pozitívnym výsledkom. Jej vytrvalosť a odhodlanie chrániť verejný záujem na úkor vlastného komfortu si zaslúžia uznanie,“ doplnila Dlugošová.

Príbeh Márie Koránovej je tak podľa Zastavme korupciu víťazstvom nielen pre ňu a pre čestných ľudí, ale aj pre celú krajinu. Podľa Xénie Makarovej z nadácie to potvrdzuje, že spravodlivosť a férovosť vďaka demokratickým zákonom a úradom zvíťazili nad nezákonnosťou. „Na nás ostatných zostáva oznamovateľov verejne podporiť a oceniť, pretože často obetujú svoj profesionálny aj súkromný život, aby ochránili záujmy a peniaze nás všetkých,” uzavrela Makarová.


Zdroj: SITA.sk - Príbeh prvej oznamovateľky nezákonností má šťastný koniec, po siedmich rokoch sa vrátila tam, odkiaľ ju vyhnali © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Desať sekúnd, ktoré zmenia vaše leto: vymeňte dioptrické okuliare za slnečné
<< predchádzajúci článok
Hajko sa vzdáva poslaneckého mandátu. Členom KDH zostáva, no kritizuje ho za nízku iniciatívnosť a odklon od dôležitých tém – VIDEO

