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 24hod.sk    Šport

19. júna 2026

Hakimi sa postaví pred súd za údajné znásilnenie. Konečne budem môcť prehovoriť, vyhlásila marocká opora PSG


Tagy: Ligue 1

Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ...



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hungary_champions_league_final_soccer_16888 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ju.


Francúzsky odvolací súd potvrdil, že marocký futbalový reprezentant Achraf Hakimi bude čeliť súdnemu procesu za údajné znásilnenie ženy z roku 2023, čo hráč Paríža Saint-Germain dôrazne popiera.

Vo februári 2023 žena vo veku 24 rokov nahlásila polícii v oblasti Val-de-Marne na juhovýchode Paríža, že Hakimi ju znásilnil. Pravý obranca PSG a kapitán marockej reprezentácie, ktorý je aktuálne súčasťou národného tímu na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, obvinenia odmieta.

Krátko po rozhodnutí odvolacieho súdu vo Versailles na sociálnej sieti X napísal, že na tento súd čaká od prvého dňa. „Konečne budem môcť prehovoriť,“ uviedol. Termín začiatku procesu na trestnom súde v departemente Hauts-de-Seine zatiaľ nebol stanovený.

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Hakimiho právnička Fanny Colinová informovala, že potvrdenie súdu bolo očakávané a jej klient zostáva pevný vo svojom postoji. Právnička žalobkyne Rachel-Floreová Pardoová vyhlásila, že rozhodnutie prinieslo jej klientke "úľavu a nádej".

Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ju. Podarilo sa jej ho odtlačiť a poslať esemesky kamarátke, ktorá si ju potom prišla vyzdvihnúť.

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Vo svojom prvom vyjadrení pre médiá žena, ktorá používa pseudonym Jeanne, povedala, že chce súdny proces "aby sa obhájila a bola vypočutá".

"Chcem sa vyjadriť. Chcem, aby mi ľudia verili,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Hakimi sa postaví pred súd za údajné znásilnenie. Konečne budem môcť prehovoriť, vyhlásila marocká opora PSG © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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