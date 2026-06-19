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19. júna 2026
Hakimi sa postaví pred súd za údajné znásilnenie. Konečne budem môcť prehovoriť, vyhlásila marocká opora PSG
Tagy: Ligue 1
Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ...
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19.6.2026 (SITA.sk) - Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ju.
Francúzsky odvolací súd potvrdil, že marocký futbalový reprezentant Achraf Hakimi bude čeliť súdnemu procesu za údajné znásilnenie ženy z roku 2023, čo hráč Paríža Saint-Germain dôrazne popiera.
Vo februári 2023 žena vo veku 24 rokov nahlásila polícii v oblasti Val-de-Marne na juhovýchode Paríža, že Hakimi ju znásilnil. Pravý obranca PSG a kapitán marockej reprezentácie, ktorý je aktuálne súčasťou národného tímu na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, obvinenia odmieta.
Krátko po rozhodnutí odvolacieho súdu vo Versailles na sociálnej sieti X napísal, že na tento súd čaká od prvého dňa. „Konečne budem môcť prehovoriť,“ uviedol. Termín začiatku procesu na trestnom súde v departemente Hauts-de-Seine zatiaľ nebol stanovený.
Hakimiho právnička Fanny Colinová informovala, že potvrdenie súdu bolo očakávané a jej klient zostáva pevný vo svojom postoji. Právnička žalobkyne Rachel-Floreová Pardoová vyhlásila, že rozhodnutie prinieslo jej klientke "úľavu a nádej".
Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ju. Podarilo sa jej ho odtlačiť a poslať esemesky kamarátke, ktorá si ju potom prišla vyzdvihnúť.
Vo svojom prvom vyjadrení pre médiá žena, ktorá používa pseudonym Jeanne, povedala, že chce súdny proces "aby sa obhájila a bola vypočutá".
"Chcem sa vyjadriť. Chcem, aby mi ľudia verili,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Hakimi sa postaví pred súd za údajné znásilnenie. Konečne budem môcť prehovoriť, vyhlásila marocká opora PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky odvolací súd potvrdil, že marocký futbalový reprezentant Achraf Hakimi bude čeliť súdnemu procesu za údajné znásilnenie ženy z roku 2023, čo hráč Paríža Saint-Germain dôrazne popiera.
Vo februári 2023 žena vo veku 24 rokov nahlásila polícii v oblasti Val-de-Marne na juhovýchode Paríža, že Hakimi ju znásilnil. Pravý obranca PSG a kapitán marockej reprezentácie, ktorý je aktuálne súčasťou národného tímu na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, obvinenia odmieta.
Krátko po rozhodnutí odvolacieho súdu vo Versailles na sociálnej sieti X napísal, že na tento súd čaká od prvého dňa. „Konečne budem môcť prehovoriť,“ uviedol. Termín začiatku procesu na trestnom súde v departemente Hauts-de-Seine zatiaľ nebol stanovený.
Hakimiho právnička Fanny Colinová informovala, že potvrdenie súdu bolo očakávané a jej klient zostáva pevný vo svojom postoji. Právnička žalobkyne Rachel-Floreová Pardoová vyhlásila, že rozhodnutie prinieslo jej klientke "úľavu a nádej".
Žalobkyňa uviedla, že sa s Hakimim stretla v januári 2023 cez instagram a taxíkom, ktorý objednal futbalista, odišla k nemu domov. Podľa jej slov ju hráč bez súhlasu pobozkal, dotýkal sa jej a znásilnil ju. Podarilo sa jej ho odtlačiť a poslať esemesky kamarátke, ktorá si ju potom prišla vyzdvihnúť.
Vo svojom prvom vyjadrení pre médiá žena, ktorá používa pseudonym Jeanne, povedala, že chce súdny proces "aby sa obhájila a bola vypočutá".
"Chcem sa vyjadriť. Chcem, aby mi ľudia verili,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Hakimi sa postaví pred súd za údajné znásilnenie. Konečne budem môcť prehovoriť, vyhlásila marocká opora PSG © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1
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