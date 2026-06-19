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 24hod.sk    Šport

19. júna 2026

Kapverdský hrdina sa usmieva. Vozinhova mama dostala vízum do USA a uvidí syna naživo


Tagy: futbalový brankár hrdina zápasu Mama MS vo futbale 2026 Víza

Kapverdy sú jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu 15 000 dolárov. Jeden z emotívnych sprievodných príbehov majstrovstiev sveta vo futbale má šťastný ...



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cape_verde_wcup_soccer_39691 676x380 19.6.2026 (SITA.sk) - Kapverdy sú jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu 15 000 dolárov.


Jeden z emotívnych sprievodných príbehov majstrovstiev sveta vo futbale má šťastný koniec. Matka kapverdského hrdinu - brankára Vozinhu - dostala víza na vstup do USA.

To znamená, že konečne môže naživo na štadióne povzbudzovať svojho 40-ročného syna, debutanta na majstrovstvách sveta. Informoval o tom web ORF.

Po senzačnej bezgólovej remíze Kapverdských ostrovov so Španielskom Vozinha so slzami v očiach vysvetľoval, že jeho rodina si nemohla dovoliť zaplatiť zálohu na víza a v dejisku svetového šampionátu nemá svojich blízkych. Zároveň vyjadril nádej, že si želá aspoň príchod svojej mamy.


Potrebujú "mastnú" zálohu


Kapverdy sú v súčasnosti jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu vo výške 15 000 dolárov (cca 13 000 eur). Ministerstvo zahraničných vecí USA promptne reagovalo na žiadosť kapverdského tímu rýchlym vydaním vstupného povolenia.

Josimar José Évora Dias prezývaný Vozinha sa po bravúrnom výkone proti úradujúcim majstrom Európy Španielom dostal do centra pozorností nielen médií na MS vo futbale, ale aj fanúšikov na celom svete. Jeho počet sledovateľov na Instagrame narástol z niekoľko desiatok tisíc na úctyhodných 14 miliónov ľudí.

Najbližšie Uruguaj


Kapverdy sa v pondelok (o polnoci SELČ) v Miami stretnú s Uruguajom v druhom zápase H-skupiny na MS 2026. Tento zápas by už mala naživo vidieť aj mama bývalého brankára AS Trenčín. 

"V súlade so všetkými smernicami, postupmi a štandardmi – plnou parou vpred na cestu na zápas,“ povedal novinárom zástupca ministerstva zahraničných vecí USA.


Zdroj: SITA.sk - Kapverdský hrdina sa usmieva. Vozinhova mama dostala vízum do USA a uvidí syna naživo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: futbalový brankár hrdina zápasu Mama MS vo futbale 2026 Víza
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