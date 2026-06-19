|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfréd
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júna 2026
Kapverdský hrdina sa usmieva. Vozinhova mama dostala vízum do USA a uvidí syna naživo
Kapverdy sú jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu 15 000 dolárov. Jeden z emotívnych sprievodných príbehov majstrovstiev sveta vo futbale má šťastný ...
Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - Kapverdy sú jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu 15 000 dolárov.
Jeden z emotívnych sprievodných príbehov majstrovstiev sveta vo futbale má šťastný koniec. Matka kapverdského hrdinu - brankára Vozinhu - dostala víza na vstup do USA.
To znamená, že konečne môže naživo na štadióne povzbudzovať svojho 40-ročného syna, debutanta na majstrovstvách sveta. Informoval o tom web ORF.
Po senzačnej bezgólovej remíze Kapverdských ostrovov so Španielskom Vozinha so slzami v očiach vysvetľoval, že jeho rodina si nemohla dovoliť zaplatiť zálohu na víza a v dejisku svetového šampionátu nemá svojich blízkych. Zároveň vyjadril nádej, že si želá aspoň príchod svojej mamy.
Kapverdy sú v súčasnosti jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu vo výške 15 000 dolárov (cca 13 000 eur). Ministerstvo zahraničných vecí USA promptne reagovalo na žiadosť kapverdského tímu rýchlym vydaním vstupného povolenia.
Josimar José Évora Dias prezývaný Vozinha sa po bravúrnom výkone proti úradujúcim majstrom Európy Španielom dostal do centra pozorností nielen médií na MS vo futbale, ale aj fanúšikov na celom svete. Jeho počet sledovateľov na Instagrame narástol z niekoľko desiatok tisíc na úctyhodných 14 miliónov ľudí.
Kapverdy sa v pondelok (o polnoci SELČ) v Miami stretnú s Uruguajom v druhom zápase H-skupiny na MS 2026. Tento zápas by už mala naživo vidieť aj mama bývalého brankára AS Trenčín.
"V súlade so všetkými smernicami, postupmi a štandardmi – plnou parou vpred na cestu na zápas,“ povedal novinárom zástupca ministerstva zahraničných vecí USA.
Zdroj: SITA.sk - Kapverdský hrdina sa usmieva. Vozinhova mama dostala vízum do USA a uvidí syna naživo © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden z emotívnych sprievodných príbehov majstrovstiev sveta vo futbale má šťastný koniec. Matka kapverdského hrdinu - brankára Vozinhu - dostala víza na vstup do USA.
To znamená, že konečne môže naživo na štadióne povzbudzovať svojho 40-ročného syna, debutanta na majstrovstvách sveta. Informoval o tom web ORF.
Po senzačnej bezgólovej remíze Kapverdských ostrovov so Španielskom Vozinha so slzami v očiach vysvetľoval, že jeho rodina si nemohla dovoliť zaplatiť zálohu na víza a v dejisku svetového šampionátu nemá svojich blízkych. Zároveň vyjadril nádej, že si želá aspoň príchod svojej mamy.
Potrebujú "mastnú" zálohu
Kapverdy sú v súčasnosti jednou z 50 krajín, ktorých obyvatelia musia za vízum zložiť zálohu vo výške 15 000 dolárov (cca 13 000 eur). Ministerstvo zahraničných vecí USA promptne reagovalo na žiadosť kapverdského tímu rýchlym vydaním vstupného povolenia.
Josimar José Évora Dias prezývaný Vozinha sa po bravúrnom výkone proti úradujúcim majstrom Európy Španielom dostal do centra pozorností nielen médií na MS vo futbale, ale aj fanúšikov na celom svete. Jeho počet sledovateľov na Instagrame narástol z niekoľko desiatok tisíc na úctyhodných 14 miliónov ľudí.
Najbližšie Uruguaj
Kapverdy sa v pondelok (o polnoci SELČ) v Miami stretnú s Uruguajom v druhom zápase H-skupiny na MS 2026. Tento zápas by už mala naživo vidieť aj mama bývalého brankára AS Trenčín.
"V súlade so všetkými smernicami, postupmi a štandardmi – plnou parou vpred na cestu na zápas,“ povedal novinárom zástupca ministerstva zahraničných vecí USA.
Zdroj: SITA.sk - Kapverdský hrdina sa usmieva. Vozinhova mama dostala vízum do USA a uvidí syna naživo © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO
Nechcený hráč prežil tragédiu, keď mu otrávili sestru. Aktuálne žiari budúca svetová hviezda na MS – VIDEO