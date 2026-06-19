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19. júna 2026

Londýnsky Arsenal odštartuje cestu za obhajobou ligového titulu duelom proti Coventry


Tagy: Premier League

Manchester City vstúpi do novej éry po odchode trénera Pepa Guardiolu domácim súbojom proti Bournemouthu. Na lavičke "The Citizens" bude bývalý kormidelník FC Chelsea Enzo Maresca. Úradujúci anglický ...



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britain_arsenal_soccer__453 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Manchester City vstúpi do novej éry po odchode trénera Pepa Guardiolu domácim súbojom proti Bournemouthu. Na lavičke "The Citizens" bude bývalý kormidelník FC Chelsea Enzo Maresca.


Úradujúci anglický majster londýnsky Arsenal začne svoju cestu za obhajobou titulu 21. augusta duelom proti nováčikovi z Coventry. V najvyššej domácej súťaži sa futbalisti tímu Coventry City, ktorých vedie legendárny Frank Lampard, predstavia po 25 rokoch a bude to návrat "ako hrom".

FC Liverpool absolvuje súťažnú premiéru pod novým trénera Andonim Iraolom na ihrisku Newcastlu United, fanúšikom "The Reds" sa v závere augusta predstaví proti Nottinghamu Forest. Manchester City vstúpi do novej éry po odchode trénera Pepa Guardiolu domácim súbojom proti Bournemouthu. Na lavičke "The Citizens" bude bývalý kormidelník FC Chelsea Enzo Maresca.

Nový kouč "The Blues" Xabi Alonso odštartuje svoje pôsobenie v zápase dvoch klubov zo západného Londýna na pôde Fulhamu. Hull City sa po návrate do Premier League, v ktorej chýbal od roku 2017, predstaví doma proti Manchestru United. Ipswich Town privíta Sunderland.

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V prvom kole tiež Aston Villy vycestuje do Brightonu, Brentford privíta Tottenham Hotspur, Everton hostí hráčov Crystal Palace a Leeds nastúpi v Nottinghame.

Arsenal po spomenutom domácom zápase proti Coventry čaká náročný program vrátane zápasu na pôde Aston Villy, domáceho stretnutia proti FC Chelsea a výjazdov do Sunderlandu a Brightonu. Prvé manchesterské derby v ére "po Guardiolovi" sa uskutoční 12. septembra a FC Liverpool si zmeria sily s Manchestrom United 21. novembra.

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Futbalisti City vyzvú Arsenal až 28. novembra v Londýne, na rovnaký dátum je plánované aj prvé Merseyside derby medzi Evertonom a FC Liverpool na štadióne Hill Dickinson. Tottenham pod vedením Roberta De Zerbiho čaká prvé severolondýnske derby 5. decembra doma proti Arsenalu.

Mimoriadne zaujímavý bude 26. decembra počas tzv. Boxing Day zápas Coventry pod vedením Lamparda proti FC Chelsea. FC Liverpool zavíta na Old Trafford 23. januára 2027 a o týždeň neskôr Manchester City privíta Arsenal.

Záverečný deň Premier League je plánovaný na 30. mája 2027, Arsenalu v ňom nastúpi proti Brightonu, Manchester City vycestuje do Sunderlandu a FC Liverpool do Bournemouthu. FC Chelsea a Manchester United uzavrú sezónu doma zápasmi proti Brentfordu resp. Fulhamu.

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Začiatok novej sezóny je posunutý pre svetový šampionát, ktorý sa skončí len 34 dní pred začiatkom Premier League. Ešte pred prvým ligovým kolom sa 16. augusta uskutoční duel o Community Shield medzi ligovým šampiónom Arsenalom a víťazom FA Cupu Manchestrom City.


Zdroj: SITA.sk - Londýnsky Arsenal odštartuje cestu za obhajobou ligového titulu duelom proti Coventry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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