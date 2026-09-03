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03. septembra 2026
Plzeň získala mimoriadny talent zo Slovenska. Pališčák sa chce zlepšovať vo veľkom klube
Tobiáš Pališčák sa sťahuje z MŠK Žilina do FC Viktoria Plzeň. Slovenský reprezentant do 21 rokov Tobiáš Pališčák bude svoj futbalový talent odteraz rozvíjať v tíme českého vicemajstra Viktoria ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Tobiáš Pališčák sa sťahuje z MŠK Žilina do FC Viktoria Plzeň.
Slovenský reprezentant do 21 rokov Tobiáš Pališčák bude svoj futbalový talent odteraz rozvíjať v tíme českého vicemajstra Viktoria Plzeň.
V Doosan Aréne podpísal zmluvu na štyri roky. Konkrétnu prestupovú sumu kluby nezverejnili. Český web iSport.blesk.cz odhaduje cenu prestupu mladíka zo Žiliny na 3 milióny eur a dal mu prezývku "Nový Hancko".
"Ide o mimoriadny talent, ktorý sledovalo množstvo európskych klubov. Aj preto sme radi, že sme Tobiáša priviedli do Viktorky. Nastavili sme si plán jeho ďalšieho rozvoja, aby sme objavili obrovský potenciál, ktorý má v sebe," uviedol športový riaditeľ FC Viktoria Plzeň Martin Vozábal na klubovom webe.
"Je vysoký a rýchly a tiež dobre číta hru. Veríme, že k nám skvele zapadne," dodal Vozábal.
"Prestupujem do veľkého klubu, ktorý hrá pravidelne v európskych súťažiach a má vysoké ambície. Chcem sa zlepšovať, preto si myslím, že je to krok správnym smerom. Sľubujem, že pôjdem na maximum," povedal Pališčák.
"V mojom rozhodovaní hralo úlohu aj to, že vo Viktorke pôsobí viacero Slovákov. Už sa teším na prvý tréning s nimi," doplnil.
Dlhoročný športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník k prestupu Pališčáka na klubovom webe uviedol:
"Záujem Plzne bol v závere prestupového obdobia mimoriadne intenzívny. Aj vzhľadom na situáciu v ich defenzíve a zdravotné problémy viacerých hráčov bolo od začiatku zrejmé, že o Tobiáša naozaj vážne stoja. Ponuka, s ktorou prišli, patrila medzi najzaujímavejšie, aké sme za mladého hráča v histórii klubu dostali. Aj to odzrkadľuje, ako vysoko si ho v Plzni cenia a aký potenciál v ňom vidia."
Zdroj: SITA.sk - Plzeň získala mimoriadny talent zo Slovenska. Pališčák sa chce zlepšovať vo veľkom klube © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský reprezentant do 21 rokov Tobiáš Pališčák bude svoj futbalový talent odteraz rozvíjať v tíme českého vicemajstra Viktoria Plzeň.
V Doosan Aréne podpísal zmluvu na štyri roky. Konkrétnu prestupovú sumu kluby nezverejnili. Český web iSport.blesk.cz odhaduje cenu prestupu mladíka zo Žiliny na 3 milióny eur a dal mu prezývku "Nový Hancko".
Superlatívy o mladíkovi
"Ide o mimoriadny talent, ktorý sledovalo množstvo európskych klubov. Aj preto sme radi, že sme Tobiáša priviedli do Viktorky. Nastavili sme si plán jeho ďalšieho rozvoja, aby sme objavili obrovský potenciál, ktorý má v sebe," uviedol športový riaditeľ FC Viktoria Plzeň Martin Vozábal na klubovom webe.
"Je vysoký a rýchly a tiež dobre číta hru. Veríme, že k nám skvele zapadne," dodal Vozábal.
Chce sa zlepšovať
"Prestupujem do veľkého klubu, ktorý hrá pravidelne v európskych súťažiach a má vysoké ambície. Chcem sa zlepšovať, preto si myslím, že je to krok správnym smerom. Sľubujem, že pôjdem na maximum," povedal Pališčák.
"V mojom rozhodovaní hralo úlohu aj to, že vo Viktorke pôsobí viacero Slovákov. Už sa teším na prvý tréning s nimi," doplnil.
Jedna z najzaujímavejších
Dlhoročný športový manažér MŠK Žilina Karol Belaník k prestupu Pališčáka na klubovom webe uviedol:
"Záujem Plzne bol v závere prestupového obdobia mimoriadne intenzívny. Aj vzhľadom na situáciu v ich defenzíve a zdravotné problémy viacerých hráčov bolo od začiatku zrejmé, že o Tobiáša naozaj vážne stoja. Ponuka, s ktorou prišli, patrila medzi najzaujímavejšie, aké sme za mladého hráča v histórii klubu dostali. Aj to odzrkadľuje, ako vysoko si ho v Plzni cenia a aký potenciál v ňom vidia."
Zdroj: SITA.sk - Plzeň získala mimoriadny talent zo Slovenska. Pališčák sa chce zlepšovať vo veľkom klube © SITA Všetky práva vyhradené.
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