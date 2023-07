Halák stále nemá zmluvu na budúcu sezónu v NHL. Čo na to hovorí expert?

Halák chce pokračovať v NHL

Piaty aktívny brankár v lige

12.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák stále nemá zmluvu na budúcu sezónu, v tej uplynulej chytal za tím New York Rangers v zámorskej NHL Od 1. júla je neobmedzený voľný hráč a hľadá si nový angažmán, Podľa Stevena Ellisa z portálu Daily Faceoff si ešte nájde prácu v profilige, predpovedá mu ročný kontrakt v hodnote 1 104 983 dolárov.Halákov agent Allan Walsh koncom júna na svojom twitteri potvrdil, že jeho klient chce pokračovať v kariére v NHL. Tridsaťosemročnému Bratislavčanovi vypršala po sezóne 2022/2023 ročná zmluva s Rangers s platom 1,5 milióna USD.Odchytal v nej 24 zápasov, z ktorých 10 doviedol do víťazného konca. Jeho úspešnosť zákrokov bola 90,3 percenta v priemere inkasoval 2,72 gólu v každom dueli."Jeho slávne dni v Montreale a St. Louis sú už dávno preč, ale počas celej kariéry bol slušný náhradník. Vo veku 38 rokov sa aj tieto dni pomaly končia, no ešte by mohol mať energiu na jednu sezónu. Od ročníka 2019/2020 nemal úspešnosť zákrokov vyššiu ako 90,5 percenta, ale stále dokáže odchytať asi 20 zápasov za sezónu a zväčšia dosiahne viac triumfov ako prehier. Nič viac nepotrebujete, ak máte silnú brankársku jednotku," myslí si expert o Halákovi, ktorý je blízko k veľkému míľniku."Na konte má 295 víťazstiev v základnej časti a v konkurencieschopnom tíme by mohol pomerne rýchlo dosiahnuť métu 300 triumfov, čo by dokázal ako piaty aktívny brankár v lige. To nie je zlé na hráča, ktorého draftovali v deviatom kole," doplnil Ellis k Halákovi, ktorého si vybral klub Montreal Canadiens na drafte nováčikov v roku 2003 až z 271. pozície.Okrem New Yorku Rangers, Montrealu a St. Louis pôsobil aj v tímoch Boston Bruins