Slovan v úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov nezdolal Hesperange, Kucka pohrýzol súpera (video+foto)

13.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava nezačal sezónu 2023/2024 ideálne, v stredajšom úvodnom zápase 1. kvalifikačného kolaremizoval na domácom štadióne na Tehelnom poli 1:1 s luxemburským majstrom FC Swift Hesperange. Oba góly padli v prvom polčase, v 22. minúte hosťujúci kapitán Dominik Stolz premenil pokutový kop a o tri minúty neskôr líder "belasých" Vladimír Weiss mladší vyrovnal skóre z priameho kopu.Slovan hral v druhom polčase v oslabení, keďže v závere prvej časti hry bol Juraj Kucka vylúčený za pohryznutie súpera. Odveta je na programe"Opäť sme sa presvedčili, že na tejto úrovni už ľahkého súpera nenájdete. Pred zápasom sme možno nevedeli, čo máme od súpera čakať. Dnes sme videli, že vedia hrať futbal a sú veľmi agresívni. Možno to až preháňali, od úvodu boli zákroky, ktoré im rozhodca mohol odpískať. Na môj vkus to až moc nechával a neskôr to vyústilo do príliš agresívnej hry, no nechcem komentovať výkon rozhodcov. My už vieme, čo od súpera môžeme čakať a na čo sa máme pripraviť na budúci týždeň," zhodnotil duel autor jediného gólu domáceho tímu vo videu na klubovom účte na YouTube.Viacerí futbalisti si v stredu odbili premiéru v drese Slovana, vrátane kanadského brankára Milana Borjana či gréckeho stredopoliara Kyriakosa Savvidisa."Noví hráči už tiež budú na odvetu pripravení. Myslím si, že aj 'Savi' výborne nastúpil v druhom polčase a trochu nám to upokojil v strede poľa. Musím pochváliť všetkých, lebo nie je jednoduché hrať proti kvalitnému súperovi celý polčas v oslabení. Nechali sme tam všetko. Sme ešte len v polčase a do Luxemburska pôjdeme určite s cieľom postúpiť," doplnil syn trénera Vladimíra Weissa staršieho, ktorý sa tiež poďakoval fanúšikom za podporu. Duel sledovalo na štadióne 14 470 divákov.Ak "belasí" postúpia cez Hesperange, v Lige majstrov na nich čaká arménsky FC Uratu Jerevan alebo HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny. Druhé kvalifikačné kolo LM by začali na pôde súperaa odveta by bola na programeAk Slovan neuspeje proti Hesperange, "presunie" sa do 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy a v ňom vyzve švédsky BK Häcken z Göteborgu alebo waleský The New Saints. Prvý duel by sa hralŠK Slovan Bratislava sa v ročníku 2022/2023 prebojoval do osemfinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom ho vyradil švajčiarsky FC Bazilej. Oba zápasy sa skončili remízou 2:2 a Bazilej v odvete postúpil po jedenástkovom rozstrele (4:1).Bola to prvá účasť slovenského mužstva v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov po 17 rokoch. V sezóne 2005/2006 nastúpila v šestnásťfinále Pohára UEFA Artmedia Bratislava proti bulharskému Levski Sofia, v prvom domácom zápase v Trnave prehrala 0:1 a v odvete vonku podľahla súperovi 0:2.