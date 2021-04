Haláka vylúčil zo zápasu koronavírus a Bostonu chýbal aj Rask, prehre s Philadelphiou už nič nezabránilo (video)

Raska trápia stále bolesti

Vladařovi sa bod máli

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tréner hokejistov Bostonu Bruce Cassidy oznámil, že slovenský brankár Jaroslav Halák mal pozitívny test na koronavírus a musel byť umiestnený na tzv. COVID listinu Halák nebol k dispozícii na pondelkový zápas Boston Philadelphia , ktorý hostia vyhrali 3:2 po predĺžení.Domácich nezachránilo od prvej prehry s Flyers v šiestom vzájomnom zápase v tejto sezóne ani 29 zákrokov českého mladíka Daniela Vladařa , ktorý sa pri vynútenej neúčasti Tuukku Raska a Jaroslava Haláka dočasne stal brankárskou jednotkou Bruins. Vladařa v predĺžení prekonal Travis Sanheim, ktorý druhýkrát v kariére rozhodol v nadstavenej päťminútovke."Jaroslav Halák bol pozitívny, nasledovať bude ďalšie testovanie. Viac inforrnácií o jeho stave prinesieme na ďalší deň," vyhlásil Bruce Cassidy ešte v pondelok podvečer.Boston aktuálne rieši brankársky problém. Dlhodobá jednotka Rask má od 7. marca poranený chrbát. Vynechal šesť zápasov, potom sa na jednu tretinu vrátil do bránky 25. marca proti NY Islanders, ale pre bolesti nedochytal a opäť sa ocitol na listine zranených hráčov."Tuukka je na tom lepšie, už aj korčuľuje. V pondelok a utorok v zápasoch proti Philadelphii však ešte hrať nebude. Pocestuje však s nami na druhý zápas do Philadelphie, trochu ešte popracuje a potom sa uvidí," skonštatoval Cassidy.Dvadsaťtriročný Vladař odchytal proti Philadelphii štvrtý zápas v NHL vo svojej kariére a pripísal si druhú prehru, aj keď tentoraz so ziskom bodu. Chrbát mu kryl Američan Jeremy Swayman, ktorého povolali do prvého tímu Bruins z farmárskeho tímu v Providence v AHL."Máme z dnešného zápasu bod, ale mne sa to máli. A myslím si, že všetci v našej šatni uvažujú rovnako. Prevláda teda malé sklamanie, ale už zajtra máme šancu na odplatu proti rovnakému súperovi," cituje Vladařa oficiálny web NHL.Ďalšie dva zápasy v tomto týždni odohrá Boston vo štvrtok na ľade Washingtonu a v sobotu opäť proti Philadelphii u súpera.