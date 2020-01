Halepová stratila vo štvrťfinále Australian Open iba dva gemy, do semifinále prešla aj Muguruzová (video)

Halepová za 53 minút vybavila Kontaveitovú

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Stredajší štvrťfinálový program ženskej dvojhry na prvom tenisovom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open mal rýchly priebeh.V úvodnom dueli v Melbourne Parku Rumunka Simona Halepová zdolala Estónku Anett Kontaveitovú hladko 6:1, 6:1 a krátko potom Španielka Garbine Muguruzová vyradila Rusku Anastasiu Pavľučenkovovú po výsledku 7:5, 6:3.Víťazky stredajších súbojov sa stretnú v semifinále, druhú dvojicu tvoria Austrálčanka Ashleigh Bartyová a Američanka Sofia Keninová.Štvrtá nasadená Halepová sa prebojovala do semifinále grandslamového podujatia ôsmy raz v kariére, v Austrálii je jej najlepším výsledkom finále z roku 2018. Na svojom konte má však prvenstvá z Roland Garros 2018 a Wimbledonu 2019.Dvadsaťosemročná praváčka v konfrontácii s mladšou Estónkou od začiatku stretnutia dominovala. Od stavu 1:1 v prvom dejstve získala desať gemov v rade a aj v treťom vzájomnom zápase triumfovala bez straty setu."Som rada, že môžem opäť hrať v Austrálii a ešte viac ma teší, že predvádzam svoj najlepší tenis a dostala som sa už do semifinále. V stredu som sa na kurte cítila vynikajúco, hrala som svoju hru. Cítila som sa silná na nohách a vedela som, čo na súperku platí. Vo všetkých doterajších zápasoch som bola stopercentne sústredená a užívam si pobyt v Melbourne," uviedla pre oficiálny web podujatia Halepová, ktorá strávila na kurte vo štvrťfinále len 53 minút.Nenasadená Muguruzová si na Australian Open vytvorila osobné maximum, keďže doteraz bola najďalej vo štvrťfinále v roku 2017. Do semifinále grandslamového turnaja sa dostala piaty raz v živote, premiérovo od Roland Garros 2018.V zbierke má však rovnako ako Halepová dve trofeje z podujatí "veľkej štvorky" (Roland Garros 2016 a Wimbledon 2017, pozn.).Vo štvrťfinále proti Pavľučenkovovej v oboch setoch prehrávala s brejkom, ale dokázala skóre otočiť. V šiestom vzájomnom dueli si rodáčka z venezuelského Caracasu pripísala piate víťazstvo, pričom jedinú prehru zaznamenala, keď musela zápas skrečovať."Nemyslela som si, že sa dostanem tak ďaleko. Prichádzala som do dejiska s turnaja s tým, že sa necítim ideálne a príliš som ani nerozmýšľala nad svojimi ambíciami. Brala som to deň po dni a každý deň som sa cítila lepšie. Naberala som príjemný pocit namiesto frustrácie z toho, aby som rozmýšľala nad budúcnosťou," prezradila 26-ročná Muguruzová.