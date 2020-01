Martin Faško-Rudáš zažiaril v zámorí, za 140 sekúnd strelil hetrik (video)

Saskatoon zvíťazil 4:3 po predĺžení

Faško-Rudáš prežíva vo WHL vydarené obdobie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Martin Faško-Rudáš má za sebou jeden z najvydarenejších zápasov v rámci pôsobenia v zámorskej juniorskej súťaži Western Hockey League (WHL), ktorá patrí medzi tri najprestížnejšie ligy združené pod hlavičkou CHL.Rodák z Banskej Bystrice hrajúci za Saskatoon Blades strelil hetrik v utorňajšom zápase proti Victorii Royals, v ktorom jeho tím zvíťazil 4:3 po predĺžení. Na tri góly potreboval iba 2 minúty a 20 sekúnd.Chvíle devätnásťročného krídelníka, ktorý reprezentoval Slovensko na nedávnych juniorských MS v Česku, prišli v tretej tretine duelu za stavu 0:2.V čase 46:13 min znížil strelou z ľavého kruhu na rozdiel jediného gólu, o 92 sekúnd neskôr z podobnej pozície vyrovnal na 2:2 a v čase 48:33 min už Saskatoon viedol najtesnejším rozdielom po zásahu Faška-Rudáša z predbránkového priestoru.Hráči Victorie síce ešte v riadnom hracom čase vyrovnali, no hokejisti Blades sa presadili už v 36. sekunde predĺženia a potešili domácich fanúšikov."Musím sa poďakovať spoluhráčom za výborné prihrávky, veľmi mi pri góloch pomohli. Bola to skvelá práca celého tímu," povedal pre klubový web slovenský útočník po druhom hetriku zámorskej kariéry, vďaka ktorému ho vyhlásili aj za prvú hviezdu zápasu.Faško-Rudáš momentálne prežíva vo WHL vydarené obdobie. Od januárovej výmeny z Everettu Silvertips do Saskatoonu nazbieral v novom pôsobisku 9 bodov (5+4) v 7 stretnutiach, pričom v dvoch prípadoch si zapísal tri body. Blades figurujú v tabuľke Východnej konferencie na ôsmom mieste a nemala by im ujsť účasť v play-off.