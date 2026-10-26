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26. októbra 2026
Vedci zverejnili katastrofický výhľad. El Niño môže do februára zabiť stovky tisíc ľudí
Tagy: El niňo Extrémne počasie Počasie
Mimoriadne silný klimatický jav El Niño už niekoľko mesiacov výrazne ovplyvňuje počasie. Klimatický jav El Niño už dosiahol mimoriadnu intenzitu, čo medzi vedcami vyvoláva ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne silný klimatický jav El Niño už niekoľko mesiacov výrazne ovplyvňuje počasie.
Klimatický jav El Niño už dosiahol mimoriadnu intenzitu, čo medzi vedcami vyvoláva vážne obavy. Klimatológovia z iniciatívy Climate Impact Lab v novej štúdii upozorňujú, že do februára by v dôsledku El Niña mohlo zomrieť viac ako 450-tisíc ľudí. Podľa tejto štúdie však môžu byť dôsledky javu oveľa závažnejšie. Informuje o tom portál TN.cz.
„Keďže súčasné prognózy naznačujú, že El Niño potrvá až do jari 2027, očakávame, že všetky tieto čísla budú ďalej rásť, najmä preto, že dôsledky, ako sú nadpriemerné teploty a úmrtia súvisiace s horúčavami, budú pretrvávať až do júna a júla,“ varujú autori septembrovej štúdie.
Mimoriadne silný jav El Niño už niekoľko mesiacov výrazne ovplyvňuje počasie. Príkladom je juhovýchodná Ázia, kde obyvatelia bojujú s hustým smogom a požiarmi. Naopak, v Južnej Amerike vedci upozorňujú na silné búrky a následné záplavy.
V najbližších mesiacoch však môžu nezvyčajne vysoké teploty spôsobiť úmrtia predovšetkým v tropických oblastiach rozvojových krajín. Podľa vedcov sa musí približne 50 miliónov ľudí okrem extrémnych prejavov počasia, ako sú vysoké teploty a prudké dažde, pripraviť aj na možné šírenie rôznych ochorení a nedostatok potravín.
To, že tohtoročný El Niño naberá mimoriadnu silu a prekonáva rekordy už niekoľko mesiacov pred očakávaným vrcholom, potvrdzujú aj analýzy meteorologického webu Severe Weather Europe.
Ďalšie prudké zosilňovanie tohto javu sleduje aj americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA). Vo východnej časti rovníkového Pacifiku už NOAA zaznamenal odchýlku povrchovej teploty, ktorá presahuje tri stupne Celzia.
El Niño sa vyskytuje nepravidelne, zvyčajne raz za dva až šesť rokov. „Zďaleka nie každý jeho výskyt je však takýto silný. Tento El Niño je skutočne mimoriadne, mimoriadne silný,“ potvrdil nedávno klimatológ Radan Huth.
Zdroj: SITA.sk - Vedci zverejnili katastrofický výhľad. El Niño môže do februára zabiť stovky tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Klimatický jav El Niño už dosiahol mimoriadnu intenzitu, čo medzi vedcami vyvoláva vážne obavy. Klimatológovia z iniciatívy Climate Impact Lab v novej štúdii upozorňujú, že do februára by v dôsledku El Niña mohlo zomrieť viac ako 450-tisíc ľudí. Podľa tejto štúdie však môžu byť dôsledky javu oveľa závažnejšie. Informuje o tom portál TN.cz.
„Keďže súčasné prognózy naznačujú, že El Niño potrvá až do jari 2027, očakávame, že všetky tieto čísla budú ďalej rásť, najmä preto, že dôsledky, ako sú nadpriemerné teploty a úmrtia súvisiace s horúčavami, budú pretrvávať až do júna a júla,“ varujú autori septembrovej štúdie.
Extrémne počasie
Mimoriadne silný jav El Niño už niekoľko mesiacov výrazne ovplyvňuje počasie. Príkladom je juhovýchodná Ázia, kde obyvatelia bojujú s hustým smogom a požiarmi. Naopak, v Južnej Amerike vedci upozorňujú na silné búrky a následné záplavy.
V najbližších mesiacoch však môžu nezvyčajne vysoké teploty spôsobiť úmrtia predovšetkým v tropických oblastiach rozvojových krajín. Podľa vedcov sa musí približne 50 miliónov ľudí okrem extrémnych prejavov počasia, ako sú vysoké teploty a prudké dažde, pripraviť aj na možné šírenie rôznych ochorení a nedostatok potravín.
Prudké zosilňovanie javu
To, že tohtoročný El Niño naberá mimoriadnu silu a prekonáva rekordy už niekoľko mesiacov pred očakávaným vrcholom, potvrdzujú aj analýzy meteorologického webu Severe Weather Europe.
Ďalšie prudké zosilňovanie tohto javu sleduje aj americký Národný úrad pre oceán a atmosféru (NOAA). Vo východnej časti rovníkového Pacifiku už NOAA zaznamenal odchýlku povrchovej teploty, ktorá presahuje tri stupne Celzia.
El Niño sa vyskytuje nepravidelne, zvyčajne raz za dva až šesť rokov. „Zďaleka nie každý jeho výskyt je však takýto silný. Tento El Niño je skutočne mimoriadne, mimoriadne silný,“ potvrdil nedávno klimatológ Radan Huth.
Zdroj: SITA.sk - Vedci zverejnili katastrofický výhľad. El Niño môže do februára zabiť stovky tisíc ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: El niňo Extrémne počasie Počasie
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