 Tlačové správy

SARIO podporí individuálnu účasť slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách


Otvára II. výzvu na získanie voucherov, ktoré MSP pomôžu zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách podľa ich individuálneho výberu. V rámci výzvy môžu získať voucher do výšky 10 000 ...



gettyimages 887680492 676x451 17.10.2025 (SITA.sk) - Otvára II. výzvu na získanie voucherov, ktoré MSP pomôžu zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách podľa ich individuálneho výberu. V rámci výzvy môžu získať voucher do výšky 10 000 EUR. Na výzvu je celkovo alokovaných 720 000 EUR (s možnosťou navýšenia na 1 000 000 EUR).


Podpora individuálnej účasti a prezentácie výrobkov a služieb slovenských MSP v zahraničí pomáha vytvoriť priestor pre vyhľadávanie zahraničných partnerov, prezentáciu ich podnikateľského potenciálu, posilnenie konkurencieschopnosti a vytvorenie predpokladov pre úspešný prienik na zahraničné trhy.

  • V rámci tejto výzvy je možné jedenkrát získať finančnú pomoc do výšky 10 000 EUR na pokrytie výdavkov na výstavnú plochu či iných poplatkov organizátora výstavy, resp. veľtrhu.

  • Financie sa budú poskytovať formou refundácie výdavkov.

  • Oprávneným obdobím pre realizáciu vouchera je obdobie od 1. januára 2026 do 30. októbra 2026.

  • Žiadosti bude možné predkladať od 22. októbra 2025, od 8:00 hod. vyplnením žiadosti o poskytnutie vouchera, ktorá bude zverejnená na webovej stránke https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/aktualne-vyzvy/voucherova-podpora.


S cieľom posilniť efektívne využívanie podpory internacionalizácie MSP a tohto nástroja organizuje agentúra SARIO 21. októbra 2025 o 9:30 hod informačný webinár.

Jeho účastníkom budú detailne predstavené podmienky výzvy, postup podávania žiadostí a ďalšie praktické informácie.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára na stránke https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/aktualne-vyzvy/voucherova-podpora do 19. októbra 2025.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - SARIO podporí individuálnu účasť slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: veľtrhy výstavy
