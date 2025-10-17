|
SARIO podporí individuálnu účasť slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách
Otvára II. výzvu na získanie voucherov, ktoré MSP pomôžu zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách podľa ich individuálneho výberu. V rámci výzvy môžu získať voucher do výšky 10 000 ...
17.10.2025 (SITA.sk) - Otvára II. výzvu na získanie voucherov, ktoré MSP pomôžu zúčastniť sa na medzinárodných veľtrhoch a výstavách podľa ich individuálneho výberu. V rámci výzvy môžu získať voucher do výšky 10 000 EUR. Na výzvu je celkovo alokovaných 720 000 EUR (s možnosťou navýšenia na 1 000 000 EUR).
Podpora individuálnej účasti a prezentácie výrobkov a služieb slovenských MSP v zahraničí pomáha vytvoriť priestor pre vyhľadávanie zahraničných partnerov, prezentáciu ich podnikateľského potenciálu, posilnenie konkurencieschopnosti a vytvorenie predpokladov pre úspešný prienik na zahraničné trhy.
S cieľom posilniť efektívne využívanie podpory internacionalizácie MSP a tohto nástroja organizuje agentúra SARIO 21. októbra 2025 o 9:30 hod informačný webinár.
Jeho účastníkom budú detailne predstavené podmienky výzvy, postup podávania žiadostí a ďalšie praktické informácie.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára na stránke https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/aktualne-vyzvy/voucherova-podpora do 19. októbra 2025.
Zdroj: SITA.sk - SARIO podporí individuálnu účasť slovenských firiem na veľtrhoch a výstavách © SITA Všetky práva vyhradené.
